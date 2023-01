Τι απαντά ο Βενιζέλος στα «καρφιά» Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις

Την δική του απάντηση δίνει μέσω ανάρτησης στα social media ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στην αναφορά που έκανε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Βουλή αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις. Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη ήρθε μετά την τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου σε εκδήλωση για το θέμα με τίτλο «Μένουμε Ευρώπη; Υποκλοπές, Δικαιώματα και Κράτος Δικαίου» όπου και επέκρινε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. Συγκεκριμένα, ο κ. Βενιζέλος σημειώνει πως για μήνες ακούγαμε την πολιτική επιχειρηματολογία ότι «κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις», ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον της ΕΥΠ», ότι «για όλους αποφασίζει ο/η εισαγγελέας της ΕΥΠ, ακόμη και για την ΠτΔ». Επισημαίνει δε πως «το ποιος προσχώρησε στην άποψη ποιου είναι αντικείμενο αξιολόγησης κάθε επιμελούς αναγνώστη των όσων έχουν γραφτεί για το ζήτημα των υποκλοπών από τον Αύγουστο 2022 έως σήμερα». Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Βενιζέλου: Υποκλοπές και πολιτικά πρόσωπα: τι είχε υποστηριχθεί και τι προβλέπει τελικά ο ν. 5002/202. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 5002/2022, « Το αίτημα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, που αφορά πολιτικά πρόσωπα, υποβάλλεται μόνο από την Ε.Υ.Π. και οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που καθιστούν άμεση και εξαιρετικά πιθανή τη διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας. Το αίτημα, μαζί με τα στοιχεία που το συνοδεύουν, υποβάλλεται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. στον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να χορηγήσει σχετική άδεια εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Αν δεν υπάρχει Βουλή, την άδεια του δεύτερου εδαφίου χορηγεί ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής ή, αν αυτός αρνείται ή δεν υπάρχει, ο Πρωθυπουργός. Αν το αίτημα αφορά στον Πρόεδρο της Βουλής, ή αν δεν υπάρχει Βουλή στον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής, την άδεια χορηγεί ο Πρωθυπουργός. Μόνο εάν χορηγηθεί η άδεια της παρούσας, μπορεί το αίτημα να υποβληθεί στον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 για τη συνέχιση της διαδικασίας. Στην περίπτωση της παρούσας, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής ή ο Πρωθυπουργός, κατά περίπτωση, δεν τηρεί σχετικό αρχείο». Με τη διάταξη αυτή εισάγονται ειδικές αυξημένες εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών πολιτικού προσώπου. Η ουσιαστική αρμοδιότητα ανατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής. Επιπλέον το φάσμα των πολιτικών προσώπων διευρύνεται με την περ. β του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Η ρύθμιση αυτή δεν σέβεται πλήρως τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος, είναι όμως ένα σημαντικό και ευπρόσδεκτο νομοθετικό βήμα. Αυτό ήταν το σχόλιο μου όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο του ν. 5002/2022. Η κυβέρνηση προσχώρησε στη θέση ότι υπάρχει ειδικό συνταγματικό καθεστώς για τα πολιτικά πρόσωπα, για λόγους προστασίας της δημοκρατίας. Η άδεια του Προέδρου της Βουλής προφανώς θεωρείται από τον νομοθέτη υποκατάστατο της άδειας της Βουλής. Για μήνες ακούγαμε την πολιτική επιχειρηματολογία ότι «κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις», ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον της ΕΥΠ», ότι «για όλους αποφασίζει ο/η εισαγγελέας της ΕΥΠ, ακόμη και για την ΠτΔ». Το ποιος προσχώρησε στην άποψη ποιου είναι αντικείμενο αξιολόγησης κάθε επιμελούς αναγνώστη των όσων έχουν γραφτεί για το ζήτημα των υποκλοπών από τον Αύγουστο 2022 έως σήμερα. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον κ. Βενιζέλο και απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, είχε πει: «Να θέσουμε το ερώτημα: αυτό περιορίζει την Αρχή; Η Αρχή, θα το ξαναπώ, είναι όργανο της διοίκησης και όχι της Δικαιοσύνης. Ο κ. Ράμμος δεν είναι δικαστής. Είναι τέως δικαστής, είναι προϊστάμενος διοικητικού οργάνου σήμερα, δεν δικάζει. Και θέλω να σκεφτούμε λίγο τι θα συνέβαινε. Α, τον αγαπήσετε τον κ. Βενιζέλο ξαφνικά. Αφού τον κρεμάσατε στα μανταλάκια, τώρα τον αγαπήσατε. Καλά, ο κ. Βενιζέλος μας έλεγε και ότι επί της αρχής δεν μπορεί να παρακολουθείται κανένα πολιτικό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι; Αυτό ακριβώς είπε και μετά αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Δύσκολο για τον ίδιο, αλλά μερικές φορές πρέπει και αυτός να αναγνωρίζει ότι δεν είναι παντογνώστης. Προσέξτε τώρα. Θέλω να το ακούσετε αυτό. Κύριε Τσίπρα, προσέξτε λίγο. Ας υποθέσουμε ότι η διαδικασία την οποία επιλέξατε γινόταν κανόνας, τότε θα οδηγούμασταν στο εξής παράλογο φαινόμενο: κάθε πολιτικός αρχηγός -έτσι δεν είναι;- θα μπορεί να στέλνει στην ΑΔΑΕ καταλόγους με ονόματα. Εκείνη στη συνέχεια θα ελέγχει τους παρόχους, θα δίνει τα στοιχεία στα κόμματα και αυτά με τη σειρά τους θα ανακοινώνονται στο πανελλήνιο. Αυτό θέλετε; Αυτήν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναζητάτε; Αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των επικοινωνιών; Για σκεφτείτε λίγο, θα μπορούσα, κ. Τσίπρα, κι εγώ να πάω στην Αρχή με έναν κατάλογο τηλεφώνων επί δικών σας ημερών και να ζητήσω αν παρακολουθούσατε εσείς κρατικούς λειτουργούς». Η αναφορά του Ευάγγελου Βενιζέλου στην εκδήλωση «Μένουμε Ευρώπη; Υποκλοπές, Δικαιώματα και Κράτος Δικαίου»: «Τώρα δυστυχώς ο έλεγχος της ΑΔΑΕ επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη μακρά παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας, ηγετικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ταγμένων στην υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας! Προκύπτει συνεπώς μείζον ζήτημα αφενός εθνικής ασφάλειας, αφετέρου λειτουργίας του κράτους δικαίου και σεβασμού του Συντάγματος», επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος υποστηρίζοντας ότι: «Το ζήτημα της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, του κύρους της και του απορρήτου των επικοινωνιών της που είναι ουσιαστικά στρατιωτικές επικοινωνίες απαιτεί να διαμορφώσει άμεσα μια εύλογη τεκμηριωμένη απάντηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να ενημερώσει αξιόπιστα τουλάχιστον τους αρχηγούς των κομμάτων». Ειδήσεις σήμερα: Νέες φάρσες με απειλητικά mail για εκρηκτικά στο «Ελ.Βενιζέλος» και σε 4 νοσοκομεία Μέγκαν Μαρκλ: Απασφαλίζει η ετεροθαλής αδελφή της – «Το ζεύγος των Σάσεξ έχει διαδώσει ψέματα» Σαντορίνη: Βρετανός γεωφυσικός προειδοποιεί για το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπος

