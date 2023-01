Τι είπε ο Βενιζέλος και ποιοι παρέστησαν στην εκδήλωση «Μένουμε Ευρώπη;»

Την απόφασή του να καταθέτει τις πολιτικές και επιστημονικές απόψεις του αναπτύσσοντας διάλογο και με πολιτικούς του αντιπάλους επιχείρησε να αναδείξει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την ομιλία του στη χθεσινή εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γκαίτε για τους θεσμούς, το ζήτημα των υποκλοπών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος μίλησε ανοιχτά για τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε -από την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Γιώργο Φλωρίδη και άλλους- με αφορμή τη συμμετοχή του στο πάνελ της εκδήλωσης με τον τίτλο «Μένουμε Ευρώπη;» και αφού τόνισε ότι «οι οργανωτές έχουν μια πολιτική προδιάθεση έντονα κριτική προς την κυβέρνηση και έντονα φιλική προς την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ», χαρακτήρισε παράδοξο το ότι «αυτή η κίνηση έστω και αν υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα, γίνεται αφορμή για εκδηλώσεις έντονης κριτικής ή και ανοικτής αμφισβήτησης από πολιτικούς μου ομοϊδεάτες, υποτίθεται». Όμως, όπως έσπευσε να επισημάνει ο κ. Βενιζέλος «η υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών, της συνταγματικής τάξης, των εγγυήσεων του κράτους δικαίου δεν ξεκίνησε φέτος με τις υποκλοπές, αλλά είναι διαρκής και επίμονη και ταυτόχρονα ένα πεδίο έντονων διαφωνιών μεταξύ επιστημόνων γύρω από την ερμηνεία του Συντάγματος». Ειδικότερα για τον τίτλο «Μένουμε Ευρώπη;», με ερωτηματικό, επανέλαβε ότι δεν ρωτήθηκε και πρόσθεσε επίσης ότι «είναι προφανώς προβοκατόρικος και πολιτικά εσφαλμένος γιατί έδωσε την αφορμή να επιχειρηθεί η μετάθεση του πεδίου της συζήτησης από τις υποκλοπές της παρούσας περιόδου στην εμπειρία και τις συγκρούσεις της περιόδου 2015-2019, κυρίως στην περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015 και του αλήστου μνήμης δημοψηφίσματος του Ιουλίου που οδήγησε, με τρόπο που υπερέβη κάθε συνταγματική θεωρία, από τη συντριπτική νίκη του «όχι» στην πλήρη αποδοχή και εφαρμογή του «ναι». Στη συνέχεια απάντησε στις αντιδράσεις θέτοντας τα δικά του ερωτήματα- έκλεισε δε τη συγκεκριμένη αναφορά υπογραμμίζοντας ότι: «Αν μετρούσα εχθρούς και φίλους και επιδίωκα να έχω ανά πάσα στιγμή περισσότερους φίλους δεν θα «Μέναμε Ευρώπη». Ήδη από το 2011. Οπότε θα περίττευε και η συζήτηση περί ερωτηματικού ή τελείας». Τα ερωτήματα δε που έθεσε απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στους επικριτές του ήταν τα εξής: «Ποιος έχει άραγε στα χέρια του το πρωτότυπο του μέτρου της φιλοευρωπαϊκής και αντί – συριζικής συνέπειας; Οφείλω εγώ με το δικό μου «πολεμικό μητρώο» να δώσω διαβεβαιώσεις ή να αποδείξω τίποτα; Πρέπει να σιωπώ επιστημονικά για τις υποκλοπές προκειμένου να μη «επωφεληθεί» ο ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του οποίου είναι θύμα υποκλοπών, δικαιούται να επικαλείται αυτά που λέω ή είναι ύποπτη και η σχέση με το κόμμα του οποίου υπήρξα αρχηγός και το οποίο ακρωτηριάστηκε σηκώνοντας τραγικά δυσανάλογο βάρος για την αντιμετώπιση της κρίσης; Ποιος δικαιούται να λέει τη μια ότι συνεργάζομαι με τον κ. Μητσοτάκη επειδή η κυβέρνηση πρότεινε τη συμμετοχή μου στο Ομάδα υψηλού επιπέδου για το Mέλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης που συγκροτήθηκε από τη Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης με επτά μέλη επιλεγμένα ατομικά και όχι με εκπροσώπους κρατών μελών. Και την άλλη ότι θα συνεργαστώ με τον κ. Τσίπρα επειδή επικαλέστηκε την επιστημονική μου θέση για τις υποκλοπές σε απάντηση της διαφωνίας προς την επιστημονική μου θέση που δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης». Αναλυτική ήταν η αναφορά του και στο ζήτημα των υποκλοπών και στις τελευταίες εξελίξεις με την ΑΔΑΕ και την επιστολή Ράμμου προς τους πολιτικούς αρχηγούς. «Τώρα δυστυχώς ο έλεγχος της ΑΔΑΕ επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη μακρά παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας, ηγετικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ταγμένων στην υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας! Προκύπτει συνεπώς μείζον ζήτημα αφενός εθνικής ασφάλειας, αφετέρου λειτουργίας του κράτους δικαίου και σεβασμού του Συντάγματος», επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος υποστηρίζοντας ότι: «Το ζήτημα της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, του κύρους της και του απορρήτου των επικοινωνιών της που είναι ουσιαστικά στρατιωτικές επικοινωνίες απαιτεί να διαμορφώσει άμεσα μια εύλογη τεκμηριωμένη απάντηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να ενημερώσει αξιόπιστα τουλάχιστον τους αρχηγούς των κομμάτων». Στην εκδήλωση με ομιλητές -εκτός από τον κ. Βενιζέλο- τους επίσης συνταγματολόγους, Νίκο Αλιβιζάτο και Ξενοφώντα Κοντιάδη παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων: η νέα εκπρόσωπος Τύπου, Πόπη Τσαπανίδου, οι κ.κ. Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Ραγκούσης και άλλα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γραμματέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού της Χαριλάου Τρικούπη, Παναγιώτης Δουδωνής, ο Κώστας Σκανδαλίδη, ο Θόδωρος Μαργαρίτης κα. Ειδήσεις σήμερα: Ημέρα ορόσημο για το Χρηματιστήριο, έκλεισε στις 1.000 μονάδες για πρώτη φορά από το 2014 Νέα καταγγελία για τον ψευτογιατρό – «Μου ζήτησε 100.000 ευρώ να θεραπεύσει την τύφλωσή μου» Επιμένει η κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στην Ποσειδώνος – Πού υπάρχουν προβλήματα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )