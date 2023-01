Το Politico στη Θεσσαλονίκη για την Εύα: «Μια κοσμοπολίτικη πόλη με σκοτεινή ιστορία»

Από τη Θεσσαλονίκη έχει γραφεί σήμερα Παρασκευή (27/1) η στήλη Brussels Playbook του Politico, η πιο επιδραστική στήλη του ευρωπαϊκού Τύπου, προσπαθώντας να καταγράψει το πώς αντέδρασε η πόλη στην είδηση της σύλληψης της Εύας Καϊλή για το σκάνδαλο Κατάρ-gate. «Καλημέρα ο Νικ Βινοκούρ γράφει σήμερα το Playbook από την Θεσσαλονίκη, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη με θόρυβο και υπέροχο φαγητό, διεφθαρμένους πολιτικούς και μια μεγάλη, σκοτεινή ιστορία. Την αγαπώ – αν και για όσους με φαντάζεστε να πίνω ρακή κάτω από τον ήλιο της Μεσογείου, ξανασκεφτείτε το, ο καιρός είναι σαν των Βρυξελλών» ξεκινά το κείμενο της στήλης κάνοντας αναφορά στο κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Το δημοσίευμα του Politico που γράφτηκε από τη Θεσσαλονίκη Ο δημοσιογράφος του Politico συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα «στο ευρύχωρο γραφείο του με θέα την ανατολική Μεσόγειο». «Συζητήσαμε το πώς αντέδρασε η πόλη στη σύλληψη της Εύας Καϊλή που καταγέται από εδώ, τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεγάλα σχέδια του Ζέρβα για τη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το Μετρό και το μουσείο για το Ολοκαύτωμα» αναφέρεται στη στήλη του Politico. Όπως μεταφέρει ο δημοσιογράφος «ο Ζέρβας δήλωσε “σοκαρισμένος” από την είδηση της σύλληψης της Καϊλή στις αρχές Δεκεμβρίου. “Είμαι ένας από αυτούς που πιστεύουν ότι οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να έχουν μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά”. Αλλά η υπόθεση αυτή δεν αντανακλά την εικόνα της Θεσσαλονίκης, είπε ο δήμαρχος. Σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα οι κάτοικοι της πόλης αντιμετωπίζουν τη σύλληψη της Καϊλή σαν μια “κακή υπόθεση” αλλά και ως κάτι που συνέβη “έξω από τα σύνορα της πόλης”». Στη συνέχεια στο κείμενο της στήλης τίθεται το ερώτημα «αν πρόκειται για μια τοπική παράδοση;» και αυτό γιατί, όπως σημειώνεται, «η Καϊλή, η οποία έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία της διαφθοράς, είναι η τελευταία από τους γεννημένους στη Θεσσαλονίκη πολιτικούς που εμπλέκεται σε κάποιο σκάνδαλο: ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο πρώην υπουργός Άμυνας που φυλακίστηκε για διαφθορά, είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, και το ίδιο ισχύει για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον πρώην δήμαρχο το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε σκανδαλώδεις υποθέσεις. “Αλλά αυτό δεν έχει κάνει με το πολιτικό DNA της πόλης” υποστηρίζει ο Ζέρβας. “Στην πραγματικότητα τα προβλήματα οφείλονται στην ελληνική κεντρική διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”». «Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση της Εύας Καϊλή θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την δυσπιστία για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς επιμένει ο κ. Ζέρβας. “Πρόκειται για μια υπόθεση που θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί σε μια δύσκολη περίοδο… είναι γεγονός ότιη Ευρώπη είναι συχνά αργή στις αντιδράσεις της, δεν βοηθάει» προστίθεται στη στήλη. Ο δημοσιογράφος, στη συνέχεια, αναφέρεται στα σχέδια επανεκλογής του Κωνσταντίνου Ζέρβα στη θέση του δημάρχου της Θεσσαλονίκης: «Ανακάμπτοντας από την πανδημία, λέει ο κ. Ζέρβας, η πόλη του 1 εκατομμυρίου κατοίκων προσελκύει ξένες επενδύσεις ανάμεσα στις οποίες αυτές των Deloitte, Accenture και Pfizer, ο διεθύνων σύμβουλος της οποίας, Αλμπέρτ Μπουρλά, κατάγεται από την πόλη. Ο Ζέρβας δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την δεύτερη θητεία του για να ολοκληρώσει το έργο του Μετρό και να ιδρύσει μουσείο για το Ολοκαύτωμα». Κάνοντας λόγο για «τα φαντάσματα της Θεσσαλονίκης» ο συντάκτης του Politico σημειώνει ότι «οι Εβραίοι ήταν κάποτε η πλειοψηφία στη Θεσσαλονίκη και είχαν μια μεγάλη κοινότητα όταν οι Ναζί κατέλαβαν την πόλη το 1941. Μόνο το 4% των Εβραίων της πόλης επέζησαν. Μετά από 80 χρόνια, όμως, το μουσείο για το Ολοκαύτωμα ακόμα δεν έχει ιδρυθεί. Ερωτηθείς για την καθυστέρηση ο Ζέρβας την απέδωσε στην γραφειοκρατεία και στο γεγονός ότι τα σχέδια για το μουσείο έπρεπε να αναθεωρηθούν από την διοίκησή του». «Όσο για το μετρό… αυτό καθυστερεί γιατί το υπέδαφος της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτο με αρχαιότητες. Δίκαιο ως επιχείρημα αλλά τα καλύτερα δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να έρθει γρήγορα. Το κυκλοφοριακό είναι συνεχές. Ευτυχώς όλα τα ξεχνά όταν κάθετα κανείς να φάει. Σας είπα για το φαγητό;» κλείνει η στήλη Brussels Playbook του Politico που σήμερα, Παρασκευή (27/1) είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο»

