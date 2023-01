Τσίπρας: Η σημερινή Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος είναι ημέρα επαγρύπνησης «Απέναντι στη λήθη, αντιπαραβάλλουμε τη μνήμη, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη», αναφερει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Σήμερα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, στρέφουμε το βλέμμα σε όλες τις μαύρες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας, οι οποίες δυστυχώς δεν τελείωσαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Οι νοσταλγοί του πιο μεγάλου σκότους φτάνουν από το αμερικανικό Καπιτώλιο μέχρι τους δρόμους της Μπραζίλια και -μέχρι πρότινος- τα έδρανα της ελληνικής βουλής. Φανατικοί τραμπικοί, μπολσοναριστές, χρυσαυγίτες – αλλάζουν ονόματα αλλά είναι πάντα ίδιοι. Επενδύουν στη φτώχεια και την ανάγκη, κεφαλαιοποιούν τον φόβο, μισούν τον άνθρωπο», υπογραμμίζει και συμπληρώνει: «Απέναντι στη λήθη, αντιπαραβάλλουμε τη μνήμη, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη. Το οφείλουμε στα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, το οφείλουμε στους λαούς που παλεύουν καθημερινά με το Τέρας, το οφείλουμε στον λαό μας που ξαναμαθαίνει τα τελευταία χρόνια ότι η Δημοκρατία δεν είναι κεκτημένο αλλά καθημερινός αγώνας». Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρεται στη συνάντηση που είχε λίγο πριν από την ορκωμοσία του, με τον Πρόεδρο Λούλα που του είχε πει, «προφητικά»: «Τελειώσαμε με τον Μπολσονάρο αλλά όχι με τον μπολσοναρισμό» και σχολιάζει: «Αντίστοιχα, στη χώρα μας τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή αλλά όχι με τον χρυσαυγιτισμό, ο οποίος έχει πολλές μορφές και εκφάνσεις – με πιο επικίνδυνες τις κεκαλυμμένες, τις δήθεν ακίνδυνες, τις τάχα ανεκτές». «Αλλά οφείλουμε να πάρουμε και τα αναγκαία θεσμικά μέτρα ώστε καταδικασμένοι εγκληματίες νεοναζί να μην έχουν ξανά τη δυνατότητα να δηλητηριάσουν τον δημόσιο βίο με τη μισαλλοδοξία τους», τονίζει και καταλήγει: «Γι’ αυτό η σημερινή ημέρα είναι ημέρα επαγρύπνησης. Οι δημοκρατικοί πολίτες έχουν τα μάτια ανοιχτά». Ειδήσεις σήμερα: Ανανεωμένη και… αλλιώτικη η Αν Χάθαγουεϊ – Τι «τρέχει» με το πρόσωπό της; Βίντεο: Η στιγμή της επιχείρησης της ΟΠΚΕ στο σπίτι του αρχηγού των διαρρηκτών του Ωρωπού Αντώνης Κανάκης για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Μας πλήγωσε σε ανθρώπινο επίπεδο» BEST OF NETWORK 27.01.2023, 10:00 27.01.2023, 07:27 27.01.2023, 08:14 27.01.2023, 10:02 27.01.2023, 09:56 25.01.2023, 15:00

