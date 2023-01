Emirates: Το πρόγραμμα επιβράβευσης Skywards συμπληρώνει τα 30 εκατ. μέλη και προσφέρει 1 εκατ. Μίλια

Το διακεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Skywards της Emirates και της flydubai σημείωσε νέο ρεκόρ, συμπληρώνοντας περισσότερα από 30 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, και παρέχει στους επιβάτες μοναδικές προσφορές καθώς και τη δυνατότητα να κερδίσουν ένα εκατομμύριο Μίλια Skywards.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, το πρόγραμμα εξελίσσεται σταθερά και θεωρείται πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα επιβράβευσης στον κόσμο. Με κορυφαίες πρωτοβουλίες, μοναδικές προσφορές προϊόντων και περισσότερους από 150 συνεργάτες, το πρόγραμμα Skywards συνεχίζει να αναβαθμίζει την έννοια της επιβράβευσης των επιβατών, τόσο εν πτήσει όσο και στο έδαφος.

Ο Dr Nejib Ben Khedher, Αντιπρόεδρος του τμήματος Skywards της Emirates, δήλωσε: «Ευχαριστούμε κάθε ένα από τα 30 εκατομμύρια μέλη μας για τη συμβολή τους στο να καταστεί το πρόγραμμα Skywards επιτυχημένο. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε σε θέση να επιβραβεύουμε τα μέλη μας, τα οποία διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία μας. Αυτόν τον μήνα, επιφυλάσσουμε μοναδικές προσφορές για όλα τα μέλη μας – είτε πρόκειται για 1 εκατομμύριο Μίλια και αναβαθμίσεις στη Διακεκριμένη Θέση είτε για ευρύτερες επιβραβεύσεις που καλύπτουν τις επιθυμίες όλων των επιβατών.

Διαχρονικά επιδιώκουμε να εξασφαλίζουμε στα μέλη μας τις καλύτερες επιλογές και προσφορές που μπορεί να παρέχει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για πτήσεις, γεύματα, αγορές ή μεταφορές. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό το ορόσημο και ανυπομονούμε για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».

Συνεχής επιβράβευση

Για το διάστημα 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2023, η Emirates θα προσφέρει γευστικά cupcakes στους επιβάτες που ταξιδεύουν με επιλεγμένες πτήσεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού του ορόσημου των 30 εκατ. μελών, το πρόγραμμα Skywards έχει προγραμματίσει ιδιαίτερες εκπλήξεις από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1 εκατομμύριο Μίλια: Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης της Emirates έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό από τις 23 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2023 και να κερδίσουν 1 εκατομμύριο Μίλια, τα οποία επαρκούν για να τα εξαργυρώσουν με πολλά εισιτήρια.

Τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates, που ταξιδεύουν από και προς Ντουμπάι μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2023, θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ακόμη περισσότερα δώρα. Συγκεκριμένα, αν αναζητήσουν ένα κόκκινο αυτοκόλλητο που αναγράφει “30 εκατομμύρια” στις αποσκευές τους κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια του Ντουμπάι, θα δουν αν περιλαμβάνονται ανάμεσα στους τυχερούς.*

30.000 μπόνους Μίλια: Το πρόγραμμα επιβράβευσης χαρίζει ακόμα περισσότερα Μίλια. Τις επόμενες 3 ημέρες, 10 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 30.000 Μίλια το καθένα.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης χαρίζει ακόμα περισσότερα Μίλια. Τις επόμενες 3 ημέρες, 10 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 30.000 Μίλια το καθένα. 10 πακέτα Skywards+: Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε μερικές από τις καλύτερες προσφορές που είναι διαθέσιμες στο Skywards+, όπως μπόνους Μίλια, ανταμοιβές πτήσης, πρόσβαση στο Σαλόνι και άλλα.

Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε μερικές από τις καλύτερες προσφορές που είναι διαθέσιμες στο Skywards+, όπως μπόνους Μίλια, ανταμοιβές πτήσης, πρόσβαση στο Σαλόνι και άλλα. 30 αναβαθμίσεις επιπέδου Silver: Όσοι επιλέξουν να γίνουν μέλος του επιπέδου Silver του προγράμματος Skywards της Emirates αυτόν τον μήνα, μέσω δωρεάν αναβάθμισης επιπέδου, θα «ξεκλειδώσουν» μοναδικά προνόμια.

Όσοι επιλέξουν να γίνουν μέλος του επιπέδου Silver του προγράμματος Skywards της Emirates αυτόν τον μήνα, μέσω δωρεάν αναβάθμισης επιπέδου, θα «ξεκλειδώσουν» μοναδικά προνόμια. 30 αναβαθμίσεις πτήσεων: Τα μέλη του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν από μια αναβάθμιση – έκπληξη σε Διακεκριμένη Θέση.

Τα μέλη του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν από μια αναβάθμιση – έκπληξη σε Διακεκριμένη Θέση. 30 δωρεάν κουπόνια για την υπηρεσία μεταφοράς με προσωπικό οδηγό: Τα μέλη που θα επισκεφτούν το Ντουμπάι αυτόν τον μήνα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια δωρεάν premium βόλτα από και προς τα αεροδρόμια του Ντουμπάι.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με τη flydubai στις 7 Φεβρουαρίου 2023 μπορούν επίσης να περιμένουν μια σειρά από μοναδικά δώρα, όπως:

Τέσσερις αναβαθμίσεις επιπέδου Silver

75.000 μπόνους Μίλια Skywards

Ένα πακέτο Skywards+

Δύο δωρεάν αναβαθμίσεις στη Διακεκριμένη Θέση

Επτά εισιτήρια [που εξασφαλίζουν πρόσβαση στο Σαλόνι της Διακεκριμένης Θέσης της flydubai στον τερματικό σταθμό 2

Περισσότερες από 180 χώρες σε έξι ηπείρους

Τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates προέρχονται από περισσότερες από 180 χώρες, μεταξύ των οποίων: 3,7 εκατομμύρια μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 3 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2,2 εκατομμύρια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2,1 εκατομμύρια στην Αυστραλία και 2,1 εκατομμύρια στην Ινδία.

Κατά μέσο όρο, το πρόγραμμα επιβράβευσης προσελκύει περισσότερα από 120.000 μέλη ανά μήνα. Ενδεικτικά, κατά το διάστημα Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022 υποδέχθηκε περισσότερα από 1.4 εκατομμύρια μέλη.

Από επιβραβεύσεις πτήσεων μέχρι παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις

Από την έναρξή του το 2000, το πρόγραμμα Skywards της Emirates έχει επεκτείνει και διαφοροποιήσει τις εταιρικές συνεργασίες του ώστε να προσφέρει στα μέλη του καινοτόμους τρόπους για να κερδίσουν και να εξαργυρώσουν Μίλια. Το πρόγραμμα επιβράβευσης έχει σήμερα περισσότερους από 150 συνεργάτες στους οποίους περιλαμβάνονται 16 αεροπορικές εταιρείες, περισσότερα από 100 ξενοδοχεία, 33 οικονομικές εταιρείες, 22 εταιρείες λιανικής και lifestyle, καθώς και 7 συνεργάτες ενοικίασης αυτοκινήτων.

Από το 2018 έως το 2022, τα μέλη εξαργύρωσαν περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια Μίλια σε ανταμοιβές πτήσεων, περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια Μίλια για διαμονή σε ξενοδοχεία, περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια Μίλια σε καταστήματα λιανικής. και περισσότερα από 150 εκατομμύρια Μίλια σε παγκοσμίου φήμης αθλητικές εκδηλώσεις όπως το US Open, το Roland Garros, το Grand Prix του Μαϊάμι κ.ά.

Πέντε χρόνια στρατηγικής συνεργασίας με τη flydubai

Η Emirates και η flydubai γιόρτασαν πρόσφατα πέντε χρόνια στρατηγικής συνεργασίας. Από το 2017, περισσότεροι από 11 εκατομμύρια επιβάτες έχουν απολαύσει απρόσκοπτη σύνδεση -μέσω του κοινού τους δικτύου- με περισσότερους από 211 προορισμούς σε 100 χώρες. Τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος Skywards έχουν κερδίσει 150 δισεκατομμύρια Μίλια Skywards.

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία, ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα μια συνεργασία για πτήσεις κοινού κωδικού με την Air Canada και επέκτεινε τη συνεργασία αυτή ώστε να προσφέρει στα μέλη που ταξιδεύουν συχνά τα προνόμια ενός ενιαίου προγράμματος επιβράβευσης. Τα μέλη του προγράμματος Skywards μπορούν πλέον να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν Μίλια στο δίκτυο της Air Canada. Επιπροσθέτως, τα μέλη επιπέδου Platinum και Gold του προγράμματος Skywards, που ταξιδεύουν στην Οικονομική Θέση με την Air Canada ή την Emirates, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σαλόνι του αεροδρομίου στο Τορόντο.

Συνεχείς βραβεύσεις

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Skywards της Emirates έχει κερδίσει περισσότερα από 50 βραβεία για τις καινοτόμες και τις παγκοσμίου επιπέδου μοναδικές προσφορές του. Πρόσφατα, το διακρίθηκε ως «Πρόγραμμα της Χρονιάς σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική» και «Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών» στα Frequent Traveller Awards 2021, «Κορυφαίο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αεροπορικής Εταιρείας» στα World Travel Awards 2022, ενώ ήταν μέσα στα 10 Καλύτερα Προγράμματα για Συχνούς Ταξιδιώτες σύμφωνα με τα βραβεία 10Best Readers’ Choice 2022 του USA TODAY.

Η συνδρομή στο πρόγραμμα Skywards της Emirates είναι δωρεάν. Οι επιβάτες μπορούν να εγγραφούν μέσω των ιστοσελίδων emirates.com και flydubai.com, καθώς και της εφαρμογής της Emirates ή της flydubai. Οι επιβάτες που ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό «FLYBETTER» και να απολαύσουν 2.500 μπόνους Μίλια μετά την πρώτη πτήση με την Emirates ή τη flydubai.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com/skywards.

Διαβάστε ακόμη

Τα σενάρια του stress test ανακοινώνει η ΕΚΤ – Οι παραδοχές για ΑΕΠ, πληθωρισμό, ανεργία και ακίνητα

Ο Σκουρλέτης και τα νέα γκάλοπ, το… «αφεντικό, βάλε κάτι παραπάνω» (για Ελλάκτωρ), ο Αχμέτ και ο Φουρλής, το One and Only στη Γλυφάδα και το σπίτι στο Γαλαξίδι

Πλειστηριασμοί: Το καλό και το κακό σενάριο για τους δανειολήπτες εν αναμονή της απόφασης του Άρειου Πάγου