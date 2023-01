Mytilineos: Ισχυρό το outlook και για το 2023 – Τι περιμένουν οι αναλυτές

Στο πολύ ισχυρό outlook της Mytilineos για το 2023 εστιάζουν οι αναλυτές, οι οποίοι περιμένουν ακόμη μία εξαιρετικά δυνατή χρονιά, μετά τα εντυπωσιακά κέρδη του 2022.

Μεταξύ άλλων, στα report των ειδικών ξεχωρίζουν τα παρακάτω σημεία:

Ο σχεδιασμός για ηλέκτριση 1GW το 2023 και άλλων 2,5GW το 2024

Η εκτίμηση για περαιτέρω άνοδο των επιδόσεων από την δραστηριότητα της προμήθειας Φυσικού αερίου που το 2022 ανήλθε για πρώτη φορά στα 121 εκατ. ευρώ EBITDA .

Οι επενδύσεις για το 2023 θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα του 2022 (~700 εκατ. ευρώ )

Στην ιδιαίτερα σημαντική μείωση του Net Debt στο τέλος του 2022, το οποίο βρέθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και αναμένεται να αυξηθεί λόγω της προώθησης του σημαντικού επενδυτικού πλάνου της MYTILINEOS .

Το Buyback , το οποίο έχει επιφέρει σημαντική ενίσχυση της καθαρής θέσης θα συνεχιστεί μέσω ανανέωσης των όρων εκτέλεσης του προγράμματος με αύξηση του τρέχοντος ορίου των 25 ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι στο 12μηνο του 2022, η εισηγμένη εμφάνισε καθαρά κέρδη 466 εκατ. ευρώ (αύξηση 187%), αποτελέσματα EBITDA 823 εκατ. ευρώ (αύξηση 130%) και τζίρο 6,3 δισ. ευρώ (αύξηση 137%), με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται στα 716 εκατ. ευρώ από 803 εκατ. ευρώ το 2021.

Για το 2023 δε, η διοίκηση της Mytilineos έθεσε ως στόχο την επίτευξη λειτουργικών κερδών (EBITDA) τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

