Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την άδεια συγκέντρωσης της Χρυσής Αυγής στη Ρηγίλλης για τα Ίμια – Τι απαντά η Αστυνομία

Με ανακοινώσεις τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25 στηλιτεύουν την απόφαση της Αστυνομίας να δώσει άδεια για συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Ρηγίλλης για τα Ίμια. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Σπίρτζης, κάνει λόγο για φαρισαϊσμό να δίνεται αυτή η άδεια, την ώρα που συζητάται το «μπλόκο» για το κόμμα Κασιδιάρη. «Έδωσαν άδεια στη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση, στην Πλατεία Ρηγίλλης, για τους νεκρούς Αξιωματικούς των Ιμίων, αναγνωρίζοντας ως κόμμα τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Ο Φαρισαϊσμός του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ δεν έχει όριο. Συγχαρητήρια κ. Θεοδωρικάκο … Ξεπλένετε τους Εγκληματίες Ναζιστές ως πατριώτες. Ότι η ΝΔ φιλοξενεί την σκληρή ακροδεξιά στο εσωτερικό της, το ξέρουμε πλέον όλοι. Το ότι επανειλημμένα ο κ. Θεοδωρικάκος μας έχει επιβεβαιώσει ότι ισχύει και τηρείται ο νόμος Μητσοτάκη της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και ο νόμος της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας επίσης. Ότι υπάρχει ανοχή από την πρώτη μέρα της επιτελικής διακυβέρνησης σε ακροδεξιά στοιχεία εντός της ΕΛΑΣ, είναι επίσης αποδεδειγμένο, με όσα έχουν γίνει τα χρόνια Μητσοτάκη. Ότι λειτουργούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ενώ τα ναζιστικά σύμβολα, τα πανώ και οι ταμπέλες της εγκληματικής οργάνωσης είναι ακόμη εκεί, όπως με προκλητικό τρόπο, δίπλα στα Δικαστήρια, βλέπει κάθε πολίτης στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε. Ότι άφησαν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να κάνει εκπομπές, προεκλογική εκστρατεία και να οργανώνει κόμμα για τη συμμετοχή στις εκλογές επίσης. Αλλά ότι λίγες ημέρες μετά το προπαγανδιστικό εγχείρημα για δήθεν Νόμο απαγόρευσης της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής και του κόμματος Κασιδιάρη, θα έδιναν άδεια συγκέντρωσης στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, στο κέντρο της Αθήνας, τα αποδεικνύει όλα. Αποδεικνύει ότι η ΝΔ έχει διολισθήσει επικίνδυνα … Οι πρακτικές των παρακολουθήσεων, της καταστολής, της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων έρχονται και ταιριάζουν με την αντίληψη των ακροδεξιών πρακτικών και με την ανοχή όχι απλά στις ακροδεξιές πολιτικές και πρακτικές αλλά και στην ανοχή της κοινής αντίληψης σε πλήθος θεμάτων με την ακροδεξιά και με την ανοχή της δράσης ακόμη και της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Προφανώς ο Νόμος Μητσοτάκη απαγόρευσης των συναθροίσεων σχετίζεται μόνο με τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και με όποια ομάδα πολιτών διαφωνεί με τη ΝΔ και την ανάλγητη αντικοινωνική πολιτική της. Κύριε Μητσοτάκη, Κύριε Θεοδωρικάκο, ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ… και για την ανοχή και για το «πατριωτικό» ξέπλυμα, στους εγκληματίες ναζιστές. Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος σας το μόνο τέρμα που μπορεί να έχει είναι η απάντηση του ελληνικού λαού στις εκλογές». Σε δήλωση του ο Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι η απόφαση αυτή «προκαλεί κάθε δημοκράτη πολίτη. Μια απόφαση πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη που μάλιστα στηρίζεται στη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων». «Η παροχή άδειας για ανοικτή συγκέντρωση της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Βουλή, προκαλεί κάθε δημοκράτη πολίτη. Μια απόφαση πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη που μάλιστα στηρίζεται στη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων. Αναρωτιόμαστε: σε τι ακριβώς συμφωνεί ο κ. Μπακογιάννης με τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση; Τη θεωρεί ειρηνική πολιτική εκδήλωση; Πιστεύει ότι δεν επαπειλεί τη ζωή της πόλης; Οι αρμόδιες αρχές έχουν τρεις ώρες μπροστά τους για να μην εφαρμοστεί η προκλητική τους απόφαση». Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει πως δεν θα υπάρξει «καμία ανοχή στο φασισμό, μόνο η πάλη του λαού μπορεί να απομονώσει και να τσακίσει τέτοιες δυνάμεις, μαζί με όσους τους ανέχονται και τους θρέφουν». «Την ώρα που η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα κόπτονται δήθεν να μπουν εμπόδια στη δράση της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής και των παραφυάδων της, ετοιμάζοντας τροπολογίες που ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους, την ίδια ακριβώς στιγμή η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αθηναίων δίνουν άδεια στη Χρυσή Αυγή για συγκέντρωση, ενώ στο Εργατικό Κέντρο Πύργου συνδικαλιστές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ φιγουράρουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με υποψήφιους της Χρυσής Αυγής. Καμία ανοχή στο φασισμό. Μόνο η πάλη του λαού μπορεί να απομονώσει και να τσακίσει τέτοιες δυνάμεις, μαζί με όσους τους ανέχονται και τους θρέφουν». Από το ΜέΡΑ25, ο εκπρόσωπος τύπου, Μιχάλης Κριθαρίδης, επισημαίνει, «η απόφαση αυτή είναι αδιανόητη και προκλητική και καλούμε για την άμεση ανάκληση της, καθώς πρόκειται για μια ντροπιαστική κίνηση Μπακογιάννη-ΕΛ.ΑΣ.. Να απαγορευτεί η ναζιστική φιέστα και να σταματήσει η εξουσία, Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΑΣ. κλπ. να υποθάλπουν τους νεοναζί εγκληματίες». «Ναζιστική φιέστα έχει εξαγγείλει η Χρυσή Αυγή σήμερα στις 19.00 στην πλατεία Ρηγίλλης για τα Ίμια και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μαζί με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν να δώσουν άδεια στα ακροδεξιά μορφώματα για να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη δημόσια συγκέντρωση. Οι ίδιοι δηλαδή, που απαγορεύουν σωρηδόν τις συγκεντρώσεις των εργαζομένων, των φοιτητών και της νεολαίας, κλείνουν το μάτι στους φασίστες που δήθεν θέλει να τους απαγορεύσει η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την κάθοδο στις εκλογές και τους επιτρέπουν την αποψινή ναζιστική φιέστα. Η απόφαση αυτή είναι αδιανόητη και προκλητική και καλούμε για την άμεση ανάκληση της, καθώς πρόκειται για μια ντροπιαστική κίνηση Μπακογιάννη-ΕΛ.ΑΣ.. Να απαγορευτεί η ναζιστική φιέστα και να σταματήσει η εξουσία, Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση, ΕΛ.ΑΣ. κλπ. να υποθάλπουν τους νεοναζί εγκληματίες». Η απάντηση της Αστυνομίας: Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία, υπογραμμίζει ότι οι δηλώσεις περί αδειοδότησης από την Αστυνομία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εξηγούν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι δημόσιες συναθροίσεις αποτελούν δικαιώμα και μόνο αν πιθανολογίεται η διάπραξη σοβαρών εγκλημα΄των κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας, ενώ οι αποφάσεις που εκδίδονται από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας, αφορούν στην επιβολή περιορισμών, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής. Ολόκληρη η δήλωση της Αστυνομίας Σύμφωνα με το Σύνταγμα οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις αποτελούν δικαίωμα και ως εκ τούτου δεν αδειοδοτούνται, επικείμενη δημόσια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί με αιτιολογημένη απόφαση, εάν πιθανολογείται η διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας, ενώ οι αποφάσεις που εκδίδονται από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Αστυνομίας, αφορούν στην επιβολή περιορισμών, εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής. Στην προκειμένη περίπτωση εκδόθηκε απόφαση επιβολής περιορισμών και ως εκ τούτου οι σχετικές δηλώσεις περί αδειοδότησης σε καμία περίπτωση δεν ευσταθούν ούτε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν δώσαμε καμία άδεια, λέει ο δήμος ΑθηναίωνΑπό την πλευρά του ο δήμος Αθηναίων σε δική του ανακοίνωση διευκρινίζει ότι δεν έδωσε καμία άδεια αλλά παρείχε μόνο «σύμφωνη γνώμη στη λήψη μέτρων και περιορισμών από την αστυνομία, με δεδομένο ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια». Πηγές του Δήμου έλεγαν χαρακτηριστικά ότη η δημοτική αρχή απαντά θεσμικά στα τελεσίγραφα Μάντζου. Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και ανακοίνωση των εκπροσώπων Τύπου του ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ 25, από το Δήμο Αθηναίων διευκρινίζεται: Καμία άδεια δεν ζητήθηκε ούτε χορηγήθηκε για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και πραγματοποίηση εκδήλωσης της Χρυσής Αυγής στην Πλατεία Ρηγίλλης. Επιπλέον ο Δήμος Αθηναίων παρείχε σύμφωνη γνώμη στη λήψη μέτρων και περιορισμών από την αστυνομία, με δεδομένο ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια. Συγκεκριμένα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων κ. Βασίλειος Κορομάντζος απαντώντας στο σχετικό έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου, σημείωνε: « Σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης και παρέχουμε σύμφωνη γνώμη για τα μέτρα που πρόκειται να λάβετε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η σχετική άδεια».Αντίδραση από τον Κώστα Μπακογιάννη «Για όσους ψάχνονται για τζάμπα καυγά: Ο Δήμος Αθηναίων ούτε έδωσε, ούτε θα μπορούσε να δώσει άδεια στους νεοναζί να κάνουν συγκέντρωση. Είναι αδιανόητο. Η πατριδοκαπηλεία άλλωστε είναι μια από τις μεγαλύτερες προσβολές στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας», τονίζει από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. «Πολιτικές τοξικότατες αλλού. Το μέτωπο ενάντια στη βία, στο μίσος και στο φασισμό πρέπει να μας ενώνει όλους, πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις και συμψηφισμούς», προσθέτει ο κ. Μπακογιάννης. Για όσους ψάχνονται για τζάμπα καυγά: Ο Δήμος Αθηναίων ούτε έδωσε, ούτε θα μπορούσε να δώσει άδεια στους νεοναζί να κάνουν συγκέντρωση. Είναι αδιανόητο. Η πατριδοκαπηλεία άλλωστε είναι μια από τις μεγαλύτερες προσβολές στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας. https://t.co/GtRVxn8YUe— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) January 28, 2023 Πολιτικές τοξικότατες αλλού. Το μέτωπο ενάντια στη βία, στο μίσος και στο φασισμό πρέπει να μας ενώνει όλους, πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις και συμψηφισμούς. https://t.co/GtRVxn8YUe— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) January 28, 2023

