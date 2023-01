Γεωργιάδης: Αν ο Ερντογάν ερχόταν νύχτα, τα Rafale και τα Viper θα συνέτριβαν την τουρκική αεροπορία «Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε όσα έκανε ο Μητσοτάκης για τη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων» – Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για την αξιολόγηση του Fitch, τις παρακολουθήσεις, τον «Μάξιμο Σαράφη» και το «καλάθι του νοικοκυριού» Για τις τουρκικές προκλήσεις και την ετοιμότητα της Ελλάδας να απαντήσει σε κάθε κίνηση της Τουρκίας, μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την υπόθεση των παρακολουθήσεων και το «καλάθι του νοικοκυριού». Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας, ο κ. Γεωργιάδης που μίλησε στον ΣΚΑΪ, τόνισε: «Κάθε φορά που ακούμε τον Ερντογάν να λέει αυτές τις ανοησίες πως θα έρθει νύχτα, μας πιάνουν τα γέλια. Θέλω να πως στον κύριο Ερντογάν πως αν τολμούσε να έρθει νύχτα, μεσημέρι, πρωί ή απόγευμα, τα Rafale και τα Viper θα συνέτριβαν την τουρκική πολεμική αεροπορία και μετά έχοντας την πλήρη αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο, θα ήταν στο έλεός μας η Τουρκία. Δεν έχουμε καμία πολεμική διάθεση, δεν παίρνουμε τα αεροσκάφη για να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Πιστεύουμε όμως στο αρχαίο ρωμαϊκό ρητό, πως αν θέλεις ειρήνη, να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Λέω λοιπόν στον Ερντογάν πως με την Ελλάδα δεν μπορείς να τα βάλεις. Ήρθε ο Μητσοτάκης και οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύθηκαν, πήραμε τορπίλες, παραγγείλαμε φρεγάτες, κάναμε συμμαχία με τη Γαλλία, με την Αμερική, αγοράσαμε τα Rafale, συνεχίζουμε με ταχύτητα την αναβάθμιση των Viper, στείλαμε αίτηση για να μπούμε στα F-35 και όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ τα καταψήφισε». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq3odz7owm7l) Σχολιάζοντας τις εξελίξεις με την αναβάθμιση της οικονομίας, είπε: «Ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ο Fitch, ενώ περιμέναμε ότι θα μας κρατούσε σταθερούς, και ήταν ο μόνος που μας είχε δύο σκαλιά κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, μας αναβάθμισε τώρα, παρόλο που λόγω εκλογών αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, το περιμέναμε μετά τις εκλογές». «Με την κίνησή του ο Fitch λέει ότι θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, άρα στην ουσία προεξοφλεί τη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και προεξοφλεί ότι λόγω της νίκης της ΝΔ θα πάνε καλύτερα του αναμενομένου και τα οικονομικά της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε επίσης ότι «όσο η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται γρηγορότερα από τις προβλέψεις και τα έσοδα πηγαίνουν καλύτερα, τόσο θα έχουμε περισσότερα χρήματα για να ενισχύσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκες». Μαλιστα ανέφερε ότι ήδη ο Ιανουάριος του 2023 πήγε καλύτερα από τις προβλέψεις. Πρόσθεσε ότι απασχολεί την κυβέρνηση η προσωπική διαφορά, λέγοντας οτι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει φέρει πολλές αδικίες στους συνταξιούχους και ψάχνουμε να βρούμε λύση. Με αφορμή τη σύλληψη του λεγόμενου «Μάξιμου Σαράφη», ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως την ώρα που έπαιρναν τα μαύρα λεφτά του Καλογρίτσα, έβαζαν έναν απατεώνα να κατηγορεί πολιτικούς τους αντιπάλους για μαύρα λεφτά. Αυτό δεν θα το σκεφτόταν ούτε ο Μακιαβέλι, δήλωσε ο κ. Γεωργιαδης, καθώς ο Μάξιμος Σαράφης είναι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis. Σχετικά με τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπογράμμισε ότι το χαρτί που έστειλε ο κ. Ράμμος στους πολιτικούς αρχηγούς δεν είχε ονόματα, αυτά τα ονόματα τα ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή. Αυτή η υπόθεση είναι συμπαιγνία του κ. Τσίπρα με τον κ. Ράμμος, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα συνταγματικά του όρια. Τόνισε μάλιστα ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ δεν είναι δικαστής, είναι δημόσιος υπάλληλος σε μία υψηλόβαθμη θέση. Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, είναι προφανές ότι το έστησαν από κοινού ώστε να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου για το απόρρητο της ΕΥΠ. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι τίθεται το ζήτημα για το πως ήξερε ονόματα ένα μήνα πριν ο κ. Τσίπρας, ποιος του τα είπε. Όπως δήλωσε ο υπουργός, αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, είχε έρθει σε επαφή με κάποιο ρυπαρό δίκτυο της ΕΥΠ που έχει σπάσει το απόρρητο και αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, αυτή ειναι η πραγματική ιστορία που είναι στημμένη κατά της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στον κ. Ράμμο, σημείωσε ότι κάνει αμίμητα πράγματα, ουδέποτε είχε κάνει άλλος πρόεδρος τέτοιο πολιτικό παιχνίδι. «Όταν ο λαός επανεκλέξει τη ΝΔ, θέλω να πιστεύω θα έχει ευαισθησία να φύγει, δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία, ήταν λανθασμένη επιλογή, την ψήφισε και η ΝΔ αλλά κάναμε λάθος». Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι δουλειά της αρχής είναι να ελέγχει αν υπάρχουν παράνομες παρακολουθήσεις, όχι κατ’ εντολη του κ. Τσίπρα να ελέγχει συγκεκριμένα τηλέφωνα και να ανακοινώσει ότι εντόπισε νόμιμη παρακολούθηση. «Δεν θα μπορεί να γίνεται δηλαδή στη χώρα μας νόμιμη παρακολούθηση γιατί θα το διαρρέει ο κ Ράμμος;» διερρωτηθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Για το καλάθι του νοικοκυριού, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι γίνεται πανευρωπαϊκό θέμα μελέτης. Μάλιστα ανέφερε ότι μετά τη Γαλλία, παρόμοιο καλάθι με τη χώρα μας ετοιμάζει και άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός, όταν ανακοινωθεί ποια χώρα είναι, όσοι κορόιδευαν το καλάθι θα καταπιούν τη γλώσσα τους, εκτιμώντας ότι τους επόμενους 2 μήνες οι τιμές στα προϊόντα θα πέσουν. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τον λαό, οι τιμές των προϊόντων, οι δουλειές, οι συντάξεις, αλλά για όλα αυτά ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση στη Βουλή δεν είχε να μας πει κάτι. 