Γιάννης Μαντζουράνης: Προσβολή στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ως προσβολή στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου χαρακτήρισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και δικηγόρος, Γιάννης Μαντζουράνης, τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ κατά την ομιλία του στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η οποία τελικά απερρίφθη. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε σχετικά στη Βουλή: «Θυμήθηκα όταν χρησιμοποιήσατε τη φράση «ένοχος ή βλάξ», έτσι δεν είναι, αυτό δεν είπατε; Αν δεν με απατά η μνήμη μου, αυτή τη φράση την είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο μακαρίτης εκδότης της «Ελευθεροτυπίας» Κίτσος Τεγόπουλος αναφερόμενος τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας μια αναφορά στο σκάνδαλο Κοσκωτά. Το οποίο αφορούσε τον Παπανδρέου, τον Κουτσόγιωργα και τον κ. Μαντζουράνη, ο οποίος σήμερα είναι δικηγόρος του κ. Παππά. Από τα pampers πήγαμε στις σακούλες. Προσέξτε, λοιπόν, όταν κάνετε τέτοιες ιστορικές αναφορές χωρίς να γνωρίζετε την προέλευσή τους». Η δήλωση του Γιάννη Μαντζουράνη Είναι τιμή μου να αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης το όνομά μου, δίπλα σ’ αυτό του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι ατιμία όμως και προσβολή στη μνήμη του Ανδρέα, να τον συκοφαντεί ακόμα και νεκρό, όταν ξέρει ότι αθωώθηκε πανηγυρικά από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση Κοσκωτά. Για να οδηγήσει σε συνέχεια την αμετανόητη Δεξιά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, σε εκλογική ήττα και πολιτική καταισχύνη. Είναι ατιμία επίσης να συκοφαντεί εμένα, στέλεχος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ και της προοδευτικής παράταξης, όταν ξέρει ότι η ελληνική Δικαιοσύνη με κήρυξε αθώο με ομόφωνη απόφαση για την ίδια υπόθεση. Και αποφάνθηκε ότι η δίωξή μου, η δολοφονία χαρακτήρα και η πρωτοφανής ταλαιπωρία μου, με ευθύνη του τότε παρακράτους Μητσοτάκη, ήταν παράνομη. Δεν αξίζουν άλλου σχολίου όσα είπε σήμερα στη Βουλή. Παραμένει φαύλος σαν Μητσοτάκης. Βαρύνεται με εγκλήματα κατά του κράτους δικαίου και η προσφυγή του στον Εφιάλτη του παρελθόντος και τη λάσπη, μόνο αμηχανία και φόβο αποκαλύπτει. Η λάσπη όμως, όσο κι αν του ταιριάζει, δεν πρόκειται να τον σώσει. Ειδήσεις σήμερα: Η απάνθρωπη δολοφονία του 29χρονου στις ΗΠΑ – Φώναζε «μαμά» και οι αστυνομικοί έλεγαν «θα σε σκίσουμε» Αντάρτικο από τον δήμαρχο Ιάσμου για την «έξωσή» του – «Θα αποχωρήσω μέσω κάλπης» Δείτε το ασύλληπτο κάρφωμα του Giannis με τους Πέισερς: «Όταν διασκεδάζεις, τα υπόλοιπα είναι εύκολα»

