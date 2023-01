Η σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα, οι παρακολουθήσεις και οι εκλογές

Μπορεί η συζήτηση που έγινε χθες, Παρασκευή (26/1) για την, εν τέλει, «αναίμακτη» μομφή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση να μην είχε την ένταση άλλων συνεδριάσεων, η μετωπική αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Τσίπρα, πάντως, έδωσε μια γεύση για τα…προσεχώς που έρχονται, καθώς οι δύο βασικοί μονομάχοι των εκλογών συστηματοποιούν τις περιοδείες και τις ομιλίες τους στον δρόμο προς τις κάλπες. Όσο πάμε, όμως, προς τις εκλογές, τόσο σαφέστερες καθίστανται και οι διαιρετικές τομές και τα διλήμματα για τους πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, χωρίς χρονοτριβή πήρε, μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και επιχειρηματική αποστολή, το αεροπλάνο για το Τόκιο της Ιαπωνίας. Οι…εναπομείναντες στο Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, εκτιμούν ότι η κυβέρνηση βγήκε ωφελημένη από τη συζήτηση, τονίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας την προκάλεσε γιατί δεν είχε άλλο δρόμο κλιμάκωσης. Από εδώ και πέρα, όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει άλλο κοινοβουλευτικό μέσο για να προτάξει τόσο πολύ ένα θέμα που ο ίδιος θεωρεί προνομιακό για το ακροατήριο του, αλλά δεν καταγράφεται ως καθοριστικό για το κριτήριο ψήφου της πλειοψηφίας των πολιτών. Επί της ουσίας των παρακολουθήσεων, πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου στέκονται ιδιαίτερα στα περίφημα «ρυπαρά δίκτυα» και στην ακολουθία των γεγονότων. Διερωτώνται, δηλαδή, κυβερνητικά στελέχη πώς πήγε ο κ. Τσίπρας στις αρχές Δεκεμβρίου με επιστολή που περιελάμβανε 6 συγκεκριμένα ονόματα, εν μέσω βομβαρδισμού ονομάτων στα δημοσιεύματα των εφημερίδων, για να ζητήσει από τον κ. Ράμμο τη διερεύνηση επισυνδέσεων για τους συγκεκριμένους. «Δεν περίμενε καμία ΑΔΑΕ αφού είχε πλήρη πληροφόρηση από την αρχή για όλη αυτή την υπόθεση μέσω δικών του δικτύων, πληροφόρηση που δεν είχε η κυβέρνηση», τονίζουν κυβερνητικά στελέχη. «Δεν απάντησε ούτε σε ένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν επί τρεις ημέρες και εξάντλησε την επιχειρηματολογία του σε γελοίους αντιπερισπασμούς. Και φυσικά δεν απάντησε στα αμείλικτα ερωτήματα που του έθεσε ο κ. Τσίπρας για τη σκοπιμότητα των παρακολουθήσεων της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Λάγιου και Αλεξόπουλου για τη ροή του χρήματος από τα 15 δισ. εξοπλιστικά», αντιτείνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική αποτίμηση, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μητσοτάκη ως ενορχηστρωτή του παρακράτους που εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης Στην κυβέρνηση, πάντως, εκτιμούν ότι η συζήτηση ήταν μια καλή «πρόβα» για όλη την προεκλογική αντιπαράθεση και έδωσε την ευκαιρία σε όσους πολίτες την παρακολούθησαν να καταλάβουν βασικές διαφορές μεταξύ των κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. «Ο πρωθυπουργός μίλησε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ενώ ο κ.Τσίπρας δεν είπε κουβέντα για το μέλλον», τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη χαρακτηριστικά. Προς επίρρωσηαυτού του ισχυρισμού, αλλά και της εκτίμησης για τοξικό κλίμα ως τις εκλογές με υπαιτιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια κυβερνητικά στελέχη στέκονται ιδιαίτερα στις απανωτές διακοπές της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη από φωνές που προέρχονταν από τα βουλευτικά έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ως «δείγμα άγχους και ηττοπάθειας», όπως σχολιάζουν. «Ηταν μια ευκαιρία να εμφανιστεί ο εξαφανισμένος κ.Τσίπρας και να κληθεί να απαντήσει για τις σακούλες με τα «μαύρα» που πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα ποσοστά που μοίραζε στα κανάλια στο όνομα της ελευθεροτυπίας και της διαφάνειας, για τα Fake news που διασπείρει σε βάρος της κυβέρνησης και της χώρας», έλεγαν ακόμα τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, προσθέτοντας ότι, επί της ουσίας, αν και είχε την ευκαιρία πριν την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στα όσα διαμείβονται στο Ειδικό Δικαστήριο και στα sms Καλογρίτσα-Παππά για το στήσιμο του ΣΥΡΙΖΑ Channel. «Οι βουλευτές της ΝΔ, άλλοι για την καρέκλα τους και άλλοι γιατί εκβιάζονται από το παρακράτος Μητσοτάκη με προϊόντα υποκλοπών, σήμερα μετέτρεψαν το σκάνδαλο Μητσοτάκη σε σκάνδαλο της παράταξής τους. Το χειρότερο ωστόσο για τον αρχηγό της παρακρατικής συμμορίας, είναι ότι σήμερα όχι μόνο δεν κλείνει το κεφάλαιο «σκάνδαλο υποκλοπών», αλλά μάλλον ανοίγει ένα ακόμα μεγαλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης θα το πιει το ποτήρι μέχρι τέλους», αντιτείνουν από τη μεριά της Κουμουνδούρου, βάζοντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς και ένα τέλος στην προσπάθεια ανάδειξης διαιρετικών τομών στο εσωτερικό της ΝΔ για το θέμα των υποκλοπών. Οικονομικές ενέσεις Όσο πάμε προς τις εκλογές, πάντως, στρατηγική επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου θα είναι η προβολή των θεμάτων που ενδιαφέρουν τους πολίτες, όπως η πορεία της οικονομίας και της τσέπης τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει, όπως επιβεβαίωσε χθες ο Κωστής Χατζηδάκης, παρέμβαση για συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και τα Χριστούγεννα δεν πήραν επίδομα 250 ευρώ, η οποία μπορεί να είναι στην περιοχή των 250-300 ευρώ. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το σενάριο, αν υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος, το όποιο «έξτρα» επίδομα να αφορά όλους τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, έστω και με κλιμακούμενα ποσά. Ειδήσεις σήμερα: Η Ζιζέλ… έφερε το καλοκαίρι στο Μαϊάμι – Δείτε φωτογραφίες MasterChef: Πάρτι στο Twitter για το κόκκαλο που βρήκε ο Κοντιζάς στο πιάτο του Φώτη Πέισερς – Μπακς 131-141: Οδοστρωτήρας Γιάννης, με 41 πόντους ισοπέδωσε την Ιντιάνα – Δείτε βίντεο

