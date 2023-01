Καυγάς ΠΑΣΟΚ – Μπακογιάννη για άδεια σε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής για τα Ίμια

Ανταλλαγή ανακοινώσεων ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον δήμο Αθηναίων προκάλεσε η άδεια που έδωσε η ΕΛΑΣ για συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής σήμερα Σάββατο (28/1) προκειμένου να πραγματοποιήσει συγκέντρωση για τα Ίμια στην πλατεία Ρηγίλλης. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του εκπροσώπου του, Δημήτρη Μάντζου, κάνει λόγο για απόφαση που «προκαλεί κάθε δημοκράτη πολίτη. Μια απόφαση πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη που μάλιστα στηρίζεται στη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων». Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί, μάλιστα, τις αρμόδιες αρχές «να μην εφαρμόσουν την προκλητική αυτή απόφαση» Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Η παροχή άδειας για ανοικτή συγκέντρωση της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Βουλή, προκαλεί κάθε δημοκράτη πολίτη. Μια απόφαση πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτη που μάλιστα στηρίζεται στη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων. Αναρωτιόμαστε: σε τι ακριβώς συμφωνεί ο κ. Μπακογιάννης με τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση; Τη θεωρεί ειρηνική πολιτική εκδήλωση; Πιστεύει ότι δεν επαπειλεί τη ζωή της πόλης; Οι αρμόδιες αρχές έχουν τρεις ώρες μπροστά τους για να μην εφαρμοστεί η προκλητική τους απόφαση. Δήμος Αθηναίων: Δεν δώσαμε καμία άδεια, συμφωνήσαμε με την ΕΛΑΣ για επιβολή περιορισμών Από την πλευρά του ο δήμος Αθηναίων σε δική του ανακοίνωση διευκρινίζει ότι δεν έδωσε καμία άδεια αλλά παρείχε μόνο «σύμφωνη γνώμη στη λήψη μέτρων και περιορισμών από την αστυνομία, με δεδομένο ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια». Πηγές του Δήμου έλεγαν χαρακτηριστικά ότη η δημοτική αρχή απαντά θεσμικά στα τελεσίγραφα Μάντζου. Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και ανακοίνωση των εκπροσώπων Τύπου του ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ 25, από το Δήμο Αθηναίων διευκρινίζεται: Καμία άδεια δεν ζητήθηκε ούτε χορηγήθηκε για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και πραγματοποίηση εκδήλωσης της Χρυσής Αυγής στην Πλατεία Ρηγίλλης. Επιπλέον ο Δήμος Αθηναίων παρείχε σύμφωνη γνώμη στη λήψη μέτρων και περιορισμών από την αστυνομία, με δεδομένο ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια. Συγκεκριμένα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων κ. Βασίλειος Κορομάντζος απαντώντας στο σχετικό έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου, σημείωνε: « Σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης και παρέχουμε σύμφωνη γνώμη για τα μέτρα που πρόκειται να λάβετε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει η σχετική άδεια».Αντίδραση από τον Κώστα Μπακογιάννη «Για όσους ψάχνονται για τζάμπα καυγά: Ο Δήμος Αθηναίων ούτε έδωσε, ούτε θα μπορούσε να δώσει άδεια στους νεοναζί να κάνουν συγκέντρωση. Είναι αδιανόητο. Η πατριδοκαπηλεία άλλωστε είναι μια από τις μεγαλύτερες προσβολές στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας», τονίζει από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.«Πολιτικές τοξικότατες αλλού. Το μέτωπο ενάντια στη βία, στο μίσος και στο φασισμό πρέπει να μας ενώνει όλους, πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις και συμψηφισμούς», προσθέτει ο κ. Μπακογιάννης. Για όσους ψάχνονται για τζάμπα καυγά: Ο Δήμος Αθηναίων ούτε έδωσε, ούτε θα μπορούσε να δώσει άδεια στους νεοναζί να κάνουν συγκέντρωση. Είναι αδιανόητο. Η πατριδοκαπηλεία άλλωστε είναι μια από τις μεγαλύτερες προσβολές στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας. https://t.co/GtRVxn8YUe— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) January 28, 2023 Πολιτικές τοξικότατες αλλού. Το μέτωπο ενάντια στη βία, στο μίσος και στο φασισμό πρέπει να μας ενώνει όλους, πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις και συμψηφισμούς. https://t.co/GtRVxn8YUe— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) January 28, 2023 28.01.2023, 15:40 UPD: 28.01.2023, 16:32 2 ΣΧΟΛΙΑ

