Κουτσούμπας: Μόνοι τους και όλοι μας με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τους εργάτες, τις εργάτριες και ανθρώπους του μόχθου «να πάρουν τη θέση τους δίπλα στο ΚΚΕ, σε όλες τις μάχες» και «να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι» «Να βγει πιο δυνατό το ΚΚΕ στις εκλογές» ζήτησε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, διαχωρίζοντας την πολιτική και την στάση του κόμματος του από εκείνη των άλλων κόμματων, σε ομιλία του απόψε σε πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση, που διοργάνωσε η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Παλαί Ντε Σπορ, στη Θεσσαλονίκη. «Και σε αυτές τις εκλογές, το σύνθημα είναι ένα: Μόνοι τους και όλοι μας, με πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τους εργάτες, τις εργάτριες και ανθρώπους του μόχθου «να πάρουν τη θέση τους δίπλα στο ΚΚΕ, σε όλες τις μάχες» και «να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι», ώστε «για να μείνουν στα χαρτιά οι αντιλαϊκοί, αντιδραστικοί νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ, πολλές φορές με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ», αλλά και για να είναι την επόμενη μέρα «όσο γίνεται πιο αδύναμη και η επόμενη, από χέρι, αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο χρώμα κι αν έχει». «Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να ακυρώσουμε τους εκβιασμούς που εξαπολύουν τα κόμματα του κατεστημένου, η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας. «Να αχρηστεύσουμε τις παγίδες που στήνουν, πότε με τα ψεύτικά διλήμματά τους, πότε με την κάλπικη αντιπαράθεσή τους, για να κρύψουν, ότι και οι δύο έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Όπως έγινε, και όπως επίσης αποδείχτηκε τις τρεις προηγούμενες μέρες στη βουλή με την πρόταση δυσπιστίας. Έτσι γινόταν πάντα, έτσι γίνεται και τώρα, για να εγκλωβιστεί ο λαός. Αυτοί τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας», συνέχισε. Ο κ. Κουτσούμπας υπενθύμισε τους αγώνες του ΚΚΕ κατά την προηγούμενη περίοδο, τις κινητοποίησεις, μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, της Πρωτομαγιάς και για την επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά και αποχώρηση του ΚΚΕ από τη Βουλή κατά την ομιλία του Β. Ζελένκσι και των «ναζί του Αζόφ», το μπλόκο σε πλοίο με στρατιωτικό εξοπλισμό του ΝΑΤΟ στο λιμάνι, στην στήριξη του ΚΚΕ στους φοιτητές και στους συνδικαλιστικούς αγώνες και πρόσθεσε : «Ένα μεγάλο, λοιπόν, ποσοστό εργαζομένων στο ερώτημα: ποιος είναι πιο κατάλληλος ο Μητσοτάκης, ή ο Τσίπρας απαντούν «κανένας». Γιατί γνωρίζουν, πως και οι δύο μοιράζονται τις ίδιες δεσμεύσεις και από τους ίδιους και πως, με κάποιες πιθανές παραλλαγές θα τις υλοποιήσουν την επόμενη μέρα». Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι αυτές είναι δεσμεύσεις απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, δεσμεύσεις που «υπαγορεύουν την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στην Ουκρανία» και με ενδεχόμενους «επικίνδυνους συμβιβασμούς» απέναντι στις «απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης». Τόνισε, ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως και πριν το ΠΑΣΟΚ ευθύνονται για την «εργασιακή ζούγκλα, για χάρη της καπιταλιστικής ανάπτυξης», για τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, την κατάσταση στην παιδεία και στην υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και τον πρόνοια και την ακρίβεια. Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε, επίσης, ότι «και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, μπροστά στις εκλογές εκβιάζουν τον λαό», η ΝΔ προβάλλοντας το δίλημμα «σταθερότητα ή αστάθεια» και αποκρύπτοντας ότι «η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι που έχει μεγαλώσει την αστάθεια και την αβεβαιότητα στη ζωή του λαού μας», αλλά και ο «ΣΥΡΙΖΑ εκβιάζει με το δίλημμα «ή εμείς ή η ΝΔ», μόνο που ο ίδιος πολλές φορές επέλεξε «ΝΔ», όταν ψήφισε την προμήθεια των «Rafale» και άλλους εξοπλισμούς με κριτήριο τις ΝΑΤΟϊκές ανάγκες», ενώ σχολιάζοντας αναφορές για «προοδευτική διακυβέρνηση» υπογράμμισε: «Καλά θα κάνουν, λοιπόν, τα σαΐνια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ορισμένα της ΝΔ, να αφήσουν έξω και μακριά από τις βρωμοδουλειές τους, το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ βρίσκεται και κει θα μείνει σταθερά. Απέναντι από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, στο πλευρό της εργατικής τάξης του λαού». Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στους νέους, ιδιαίτερα όσους θα κληθούν να ψηφίσουν για πρώτη φορά, υπογράμμισε: «Εμείς μπορούμε να δηλώνουμε περήφανοι, που σε όλες αυτές τις στιγμές, σε όλους αυτούς τους αγώνες το ΚΚΕ αποτέλεσε τον νου, την καρδιά και τον οργανωτή». «Η αλήθεια είναι ότι η ψήφος στις εκλογές δε φτάνει για να αλλάξουμε τον κόσμο» συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας και τόνισε : «Η ψήφος που μπορεί να δώσει, όμως, στο ΚΚΕ ένα μεγάλο μέρος αυτής της κρίσιμης μάζας των λαϊκών ανθρώπων, μπορεί να κάνει τον λαό και τη νεολαία μας να χαμογελάσει, να νιώσουν και να είναι όντως πιο δυνατοί. Αυτοί όλοι είναι που μπορούν να κάνουν και την όποια αυριανή αντιλαϊκή κυβέρνηση να τρέμει». Εκτενέστατη, αναφορά έκανε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ στην «αληθινή τέχνη» που αποτελεί συστατικό της ζωής και της ιδεολογίας του κόμματος, εστιάζοντας στην συνεισφορά του Α. Καλδάρα και υπενθύμισε τα τραγούδια του που έχουν ερμηνεύσει ο Γιώργος Νταλάρας και η Χαρούλα Αλεξίου και άλλοι τραγουδιστές, ενώ ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες που συνέβαλαν στο να γίνει το αφιέρωμα στη μνήμη του Α. Καλδάρα. «Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν αναμφίβολα ένας μεγάλος δημιουργός που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και την εξέλιξη της λαϊκής μουσικής» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Με λίγα λόγια, είναι κοινώς αποδεκτό, ότι ο Απόστολος Καλδάρας -παρά τις αντιφάσεις στη μουσική του διαδρομή- «χάραξε πορεία» στο ελληνικό τραγούδι. Με τραγούδια, σε στίχους μεγάλων στιχουργών, όπως του Κώστα Βίρβου, της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, του Πυθαγόρα αλλά και του ίδιου. Τραγούδια που μέχρι και σήμερα ο λαός θεωρεί δικά του, κτήμα του». Αμέσως μετά την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα ο γιος του Απόστολου Καλδάρα, Κώστας, τόνισε πως ο αείμνηστος πατέρας του «αφιέρωσε τη ζωή του να μεταφέρει με τα έργα του στο κόσμο όχι μόνο συναισθήματα αλλά και την ίδια την ιστορία του τόπου μας». Ειδήσεις σήμερα Χατζηδάκης: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους – Ποιους αφορούν, πότε και πώς ξεκινά η χορήγησή τους ΗΠΑ: Παγκόσμια αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Τάιρ Νίκολς – Φώναζε «αφήστε με να πάω σπίτι μου» Κως: Παλαιστίνιοι μετανάστες… πανηγύρισαν την επίθεση με επτά νεκρούς σε συναγωγή στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 28.01.2023, 14:17 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 20:07 28.01.2023, 20:08 28.01.2023, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )