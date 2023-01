Μητσοτάκης για καλλιτέχνες: Δημόσιες πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές ως το 2025

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης για τη σύνδεση των παραστατικών τεχνών με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ενώ μίλησε και για τις αμοιβές των καλλιτεχνών στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Στη χώρα μας συμβαίνει το εξής παράδοξο: Ενώ είμαστε υπερήφανοι για την σπουδαία και μακραίωνη ιστορία μας στο θέατρο, τον χορό και τη μουσική, εδώ, στη γη των Μουσών, δεν έχουμε, δεν είχαμε ποτέ, σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στις παραστατικές τέχνες. Η Ελλάδα διαθέτει βέβαια υψηλού επιπέδου κρατικές σχολές, τις Δραματικές Σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, τη Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Διαθέτει επίσης ιστορικές, υψηλού επιπέδου, ιδιωτικές σχολές όπως για παράδειγμα το Ωδείον Αθηνών, η Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και πολλές άλλες. Όμως, μέχρι σήμερα, οι σπουδές στις παραστατικές τέχνες υπήρξαν ασύνδετες από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Υπάρχουν βέβαια πανεπιστημιακά τμήματα Θεατρικών και Μουσικών Σπουδών, αλλά έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Αυτή η απουσία σύνδεσης προκάλεσε μέσα στα χρόνια στρεβλώσεις και αβεβαιότητα στους σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών ως προς τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους δικαιώματα και αποτελούν πηγή των αντιδράσεων πολλών καλλιτεχνών με αφορμή και το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 που ρυθμίζει τα προσόντα όλων των κλάδων για προσλήψεις σε θέσεις διοικητικού -και όχι καλλιτεχνικού- χαρακτήρα στο δημόσιο. Ακούσαμε τις διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών με προσοχή, συνομιλήσαμε, διαβουλευτήκαμε. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Το ΠΔ 85/2022 δεν προκάλεσε αυτή τη διαχρονική παθογένεια, επανέφερε όμως με ένταση το θέμα στον δημόσιο διάλογο. Αυτή η Κυβέρνηση, όπως εξάλλου έπραξε και σε πολλά άλλα θέματα, δεν θα μετακυλήσει το πρόβλημα στην επόμενη. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε καθαρές λύσεις και απαντήσεις έτσι ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στις παραστατικές τέχνες. Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ήδη από το 2021 ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις κρατικές μας σχολές, την απαραίτητη προεργασία. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα δεκαετιών: Σχεδιάζουμε άμεσα τον οδικό χάρτη με τον οποίο η χώρα μας θα αποκτήσει ως το 2025 δημόσιες, πανεπιστημιακού επιπέδου, σπουδές στις παραστατικές τέχνες. Επίσης προχωράμε με τη διαβάθμιση της ωδειακής εκπαίδευσης, της ραχοκοκαλιάς της μουσικής παιδείας σε της την Ελλάδα, καθώς η ωδειακή παιδεία στη χώρα μας διέπεται ακόμα από Βασιλικό Διάταγμα του 1957. Δημιουργούμε τρεις διυπουργικές Ομάδες Εργασίας, μία για το θέατρο και τη δραματική τέχνη, μία για τον χορό και μία για τη μουσική, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, φορέων όπως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, των διευθυντών των κρατικών σχολών μας, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και από τις τρεις μορφές παραστατικών τεχνών, και φυσικά, σε εκτενή και τακτική διαβούλευση με τα αντιπροσωπευτικά κλαδικά και σπουδαστικά σωματεία. Είναι η πρώτη φορά που μία Κυβέρνηση προχωρά σε μία τέτοια κίνηση, αποδεικνύοντας με πράξεις, και όχι με ευχολόγια την αποφασιστικότητά μας να βρεθεί λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών. Ως προς το Προεδρικό Διάταγμα που έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση μεταξύ των καλλιτεχνών, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το ΠΔ δεν ρυθμίζει και δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται ή αμείβονται στον Δημόσιο Τομέα για καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό έργο. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι το ΠΔ δεν θίγει ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, ούτε επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική και οικονομική αντιμετώπισή τους. Κάνουμε όμως ένα βήμα παραπάνω για να λήξει αυτή η παρεξήγηση. Δρομολογούμε νομοθετική ρύθμιση που εξαιρεί ρητά τις προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο από το προεδρικό διάταγμα ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στις προθέσεις μας είναι η στήριξη και αναβάθμιση και όχι η υποβάθμιση του κλάδου. Για αυτό, προχωράμε άμεσα και σε μία ακόμα κίνηση: Ξεκαθαρίζουμε το μισθολογικό τοπίο για τους καλλιτέχνες ώστε να είναι σαφές σε όλους ότι εξαιρούνται από το ΑΣΕΠ και πληρώνονται με άλλον τρόπο. Προκειμένου λοιπόν να διορθωθούν αστοχίες και λάθη που παρατηρήθηκαν διαχρονικά σε ΟΤΑ, επεκτείνουμε νομοθετικά στους δήμους την υποχρέωση για τη χρήση ειδικού και όχι του ενιαίου μισθολογίου, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες μας να προσλαμβάνονται και να αμείβονται με δίκαιο τρόπο που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φύσης του καλλιτεχνικού επαγγέλματος. Αυτή είναι η δέσμευση της Κυβέρνησής μας: 1) Δημόσιες πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές παραστατικών τεχνών ως το 2025 2) Άμεση νομοθέτηση για δίκαιη αμοιβή καλλιτεχνών σε όλο το δημόσιο 3) Προστασία και διασφάλιση ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών Είναι ένα σύνθετο έργο που θα αναβαθμίσει και θα μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τον πολιτιστικό κλάδο. Είναι ένα έργο που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας». Είναι ένα σύνθετο έργο που θα αναβαθμίσει και θα μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τον πολιτιστικό κλάδο. Είναι ένα έργο που ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

