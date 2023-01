ΠΑΣΟΚ: Αποχώρησε ο Απόστολος Σπυρόπουλος – Αφήνει αιχμές κατά Ανδρουλάκη «Δεν θα συμμετάσχω άλλο σε αυτή τη διολίσθηση», σημειώνει μεταξύ άλλων Την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αρκαδία στις προσεχείς εκλογές δημοσιοποιεί μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο κ. Απόστολος Σπυρόπουλος. Ο μέχρι πρότινος Συντονιστής των Τομέων Πολιτικής (και γιος του Ροβέρτου Σπυρόπουλου) με την ανακοίνωσή του εξαπολύει πυρά προς την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για τον τρόπο λειτουργίας της υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Τον τελευταίο χρόνο το κίνημα έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό του. Διοικείται από μια ολιγομελή ομάδα που αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και μόνο στόχο έχει τη διατήρηση της οποίας εσωκομματικής κυριαρχίας». Ο κ. Σπυρόπουλος δηλώνει ότι «η σημερινή ηγεσία δεν θέλει ή δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου και να κοιτάξει το μέλλον, πολιτεύεται με ψευδαισθήσεις και αρκείται δυστυχώς στο λίγο, στο μικρό , στο ξεπερασμένο»- σημειώνει πάντως ότι θα παραμείνει στον αγώνα για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Αρκαδίας. Με την ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί φίλοι , όταν τον Ιούλιο του 2019 μου προτάθηκε από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά να αναλάβω την σημαντική και πολύ τιμητική θέση του συντονιστή τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ , αποδέχθηκα την πρόταση της Προέδρου χωρίς δεύτερη σκέψη και εργάστηκα ανιδιοτελώς μαζί με τα περίπου 1500 στελέχη των τομέων του κινήματος για την δυναμική ανάπτυξη του και την επαναφορά του στην θέση που του αξίζει: της μετρημένης και εποικοδομητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενός πυλώνα σοβαρότητας και μετριοπάθειας για το μέλλον της πατρίδας μας. Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ τον τελευταίο χρόνο δεν συνάδει πλέον ούτε με τους στόχους της ηγεσίας της αείμνηστης Προέδρου μας, ούτε με τα ιδεώδη με τα οποία με έχει γαλουχήσει ο πατέρας μου Ροβέρτος Σπυρόπουλος δηλαδή την ανιδιοτελή αγάπη για την πατρίδα, χωρίς εκπτώσεις στις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε. Με απογοήτευση διαπιστώνω ότι τον τελευταίο χρόνο το κίνημα έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό του. Διοικείται από μια ολιγομελή ομάδα που αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και μόνο στόχο έχει τη διατήρηση της οποίας εσωκομματικής κυριαρχίας. BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 28.01.2023, 14:17 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 14:40 28.01.2023, 14:41 28.01.2023, 10:00

