ΠΑΣΟΚ: Δε θα είναι υποψήφια η Ζέφη Δημαδάμα Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η ίδια το είχε αποφασίσει εδώ και καιρό και το είχε ανακοινώσει στον Εύαγγελο Αργύρη – Τι λέει στην ανάρτησή της Δεν θα είναι υποψήφια στην Α’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ, η Ζέφη Δημαδάμα, όπως ανακοίνωσε η ίδια. Σε ανάρτηση της επισημαίνει ότι ότι δεν κάνει πίσω και παραμένει στρατιώτης της παράταξης. Ωστόσο, από τη δήλωση της δεν έλειπαν και οι αιχμές, «η πολιτική σήμερα έχει τοξικότητα, έχει δυσκολίες -περισσότερες και σκληρότερες για τις γυναίκες υποψήφιες- ενώ θέλει ανεξάντλητους οικονομικούς πόρους (δεν έχω ούτε θέλω να έχω χορηγούς). Αφορά μόνο τους πλούσιους ή τους γόνους, τα παιδιά πολιτικών που κρατούν την “παράδοση” με το επίθετό τους, τους καρεκλοκενταύρους ή τους υποψήφιους του κομματικού σωλήνα». Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η ίδια είχε γνωστοποίησει εδώ και καιρό στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και πιο συγκεκριμένα στον υπεύθνο των ψηφοδελτίο Βαγγέλη Αργύρη, ότι δεν επιθυμεί να «κατέβει» στις εθνικές εκλογές. Η Ζέφη Δημαδάμα, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των γυναικών Ευρωσοσιαλιστών. Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζέφης Δημαδάμα: Ειδήσεις σήμερα: «Αφήστε με να πάω σπίτι» – Σοκ για τη δολοφονία του 29χρονου από αστυνομικούς στο Μέμφις Κούγιας: Γελάει και ο κουρέας μου με αυτά που είπε ο Καρακούκης – Δείτε βίντεο Δείτε πού είχαν κρύψει τα 13 κιλά κοκαΐνης οι δύο 24χρονες που συνελήφθησαν στο «Ελ. Βενιζέλος» BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 28.01.2023, 14:17 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 22:32 28.01.2023, 22:34 28.01.2023, 10:00

