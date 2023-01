Σήμερα06:48

Περού: Η πολιτική αναταραχή “βουλιάζει” την οικονομία

Μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί ο τουρισμός, καθώς 5 αεροδρόμια παραμένουν κλειστά, λόγω των ταραχών από τις αιματηρές διαδηλώσεις.

Ο τομέας του τουρισμού στο Περού υφίσταται απολεσθέντα έσοδα ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της πολιτικής κρίσης στη χώρα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού.

Από τον Ιούνιο του 2022 ως τα τέλη Ιανουαρίου, τα απολεσθέντα έσοδα ανέρχονται «σε 25 εκατομμύρια soles (5,7 εκατ. ευρώ) την ημέρα μόνο στον τομέα του τουρισμού», τόνισε στον Τύπο ο υπουργός Λουίς Φερνάντο Ελγκέρο.

Η μεταβατική πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε κυβερνά το Περού μετά την απομάκρυνση από το αξίωμα με απόφαση του Κογκρέσου, τη σύλληψη και την προφυλάκιση την 7η Δεκεμβρίου του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο. Οι πολιτικές εξελίξεις στο κράτος των Άνδεων πυροδότησαν μαζικές κινητοποιήσεις και ταραχές με τουλάχιστον 46 νεκρούς.

Οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις απαιτούν κυρίως την παραίτηση της κυρίας Μπολουάρτε και την άμεση διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Η θητεία της θεωρητικά θα μπορούσε να διαρκέσει ως το 2026, όταν θα ολοκληρωνόταν αυτή του κ. Καστίγιο, πάντως η αρχηγός του κράτους θέλει να επισπευστούν οι εκλογές.

Πέντε αεροδρόμια παραμένουν κλειστά στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους αυτό στο Κούσκο, που αποτελεί πύλη για τους επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο Μάτσου Πίτσου, ακρόπολη των Ίνκα, το κόσμημα του τουριστικού τομέα του Περού.

Το Κούσκο έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα, τα περισσότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια έχουν κλείσει, καθώς πλήττονται από τις ελλείψεις καυσίμων και ειδών διατροφής που προκαλούν οι αποκλεισμοί δρόμων σε όλη τη χώρα.

Πολλοί τουρίστες έμειναν αποκλεισμένοι για μέρες γύρω από το Μάτσου Πίτσου. Σύμφωνα με τον υπουργό, ως και το 85% των ταξιδιωτικών πακέτων που είχαν πωληθεί χρειάστηκε να ακυρωθεί.

Η πρόεδρος Μπολουάρτε είπε πως επιδιώκει πλέον οι εκλογές να διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του 2023, ώστε η χώρα να βγει από «το τέλμα» όπου βρίσκεται.

Τόνισε πως μόλις το κοινοβούλιο αποφασίσει την επίσπευση των εκλογικών διαδικασιών «εμείς, στην κυβέρνηση, θα προκηρύξουμε αμέσως αυτές τις εκλογές».

«Κανένας δεν έχει συμφέρον να αγκιστρωθεί στην εξουσία (…) Δεν με ενδιαφέρει να παραμείνω στην προεδρία. Αν είμαι εδώ, είμαι γιατί ανέλαβα τη συνταγματική μου ευθύνη και θα παραμείνουμε εδώ ωσότου το κοινοβούλιο (…) εγκρίνει την προκήρυξη εκλογών», επέμεινε.

