ΣΥΡΙΖΑ: Φαρισαϊσμός το ότι δόθηκε άδεια στη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση Η δήλωση του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Σπίρτζη «Έδωσαν άδεια στη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση, στην Πλατεία Ρηγίλλης, για τους νεκρούς Αξιωματικούς των Ιμίων, αναγνωρίζοντας ως κόμμα τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή Ο Φαρισαϊσμός του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ δεν έχει όριο! Συγχαρητήρια κ. Θεοδωρικάκο. Ξεπλένετε τους εγκληματίες Ναζιστές ως πατριώτες» τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης σε ανακοίνωση του για την προγραμματισμένη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας. Όπως σημειώνει ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της KO του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, « η ΝΔ φιλοξενεί την σκληρή ακροδεξιά στο εσωτερικό της, το ξέρουμε πλέον όλοι. Το ότι επανειλημμένα ο κ. Θεοδωρικάκος μας έχει επιβεβαιώσει ότι ισχύει και τηρείται ο νόμος Μητσοτάκη της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και ο νόμος της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας επίσης. Ότι υπάρχει ανοχή από την πρώτη μέρα της επιτελικής διακυβέρνησης σε ακροδεξιά στοιχεία εντός της ΕΛΑΣ, είναι επίσης αποδεδειγμένο, με όσα έχουν γίνει τα χρόνια Μητσοτάκη. Ότι λειτουργούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ενώ τα ναζιστικά σύμβολα, τα πανώ και οι ταμπέλες της εγκληματικής οργάνωσης είναι ακόμη εκεί, όπως με προκλητικό τρόπο, δίπλα στα Δικαστήρια, βλέπει κάθε πολίτης στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε. Ότι άφησαν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να κάνει εκπομπές, προεκλογική εκστρατεία και να οργανώνει κόμμα για τη συμμετοχή στις εκλογές, επίσης». «Αλλά ότι λίγες ημέρες μετά το προπαγανδιστικό εγχείρημα για δήθεν Νόμο απαγόρευσης της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής και του κόμματος Κασιδιάρη, θα έδιναν άδεια συγκέντρωσης στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, στο κέντρο της Αθήνας, τα αποδεικνύει όλα», σημειώνει χαρακτηριστικά. Ολόκληρη η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη: Έδωσαν άδεια στη Χρυσή Αυγή να κάνει συγκέντρωση, στην Πλατεία Ρηγίλλης, για τους νεκρούς Αξιωματικούς των Ιμίων, αναγνωρίζοντας ως κόμμα τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Ο Φαρισαϊσμός του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ δεν έχει όριο. Συγχαρητήρια κ. Θεοδωρικάκο … Ξεπλένετε τους Εγκληματίες Ναζιστές ως πατριώτες. Ότι η ΝΔ φιλοξενεί την σκληρή ακροδεξιά στο εσωτερικό της, το ξέρουμε πλέον όλοι. Το ότι επανειλημμένα ο κ. Θεοδωρικάκος μας έχει επιβεβαιώσει ότι ισχύει και τηρείται ο νόμος Μητσοτάκη της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και ο νόμος της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας επίσης. Ότι υπάρχει ανοχή από την πρώτη μέρα της επιτελικής διακυβέρνησης σε ακροδεξιά στοιχεία εντός της ΕΛΑΣ, είναι επίσης αποδεδειγμένο, με όσα έχουν γίνει τα χρόνια Μητσοτάκη. Ότι λειτουργούν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ενώ τα ναζιστικά σύμβολα, τα πανώ και οι ταμπέλες της εγκληματικής οργάνωσης είναι ακόμη εκεί, όπως με προκλητικό τρόπο, δίπλα στα Δικαστήρια, βλέπει κάθε πολίτης στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε. Ότι άφησαν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή να κάνει εκπομπές, προεκλογική εκστρατεία και να οργανώνει κόμμα για τη συμμετοχή στις εκλογές επίσης. Αλλά ότι λίγες ημέρες μετά το προπαγανδιστικό εγχείρημα για δήθεν Νόμο απαγόρευσης της συμμετοχής της Χρυσής Αυγής και του κόμματος Κασιδιάρη, θα έδιναν άδεια συγκέντρωσης στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, στο κέντρο της Αθήνας, τα αποδεικνύει όλα. Αποδεικνύει ότι η ΝΔ έχει διολισθήσει επικίνδυνα Οι πρακτικές των παρακολουθήσεων, της καταστολής, της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων έρχονται και ταιριάζουν με την αντίληψη των ακροδεξιών πρακτικών και με την ανοχή όχι απλά στις ακροδεξιές πολιτικές και πρακτικές αλλά και στην ανοχή της κοινής αντίληψης σε πλήθος θεμάτων με την ακροδεξιά και με την ανοχή της δράσης ακόμη και της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Προφανώς ο Νόμος Μητσοτάκη απαγόρευσης των συναθροίσεων σχετίζεται μόνο με τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και με όποια ομάδα πολιτών διαφωνεί με τη ΝΔ και την ανάλγητη αντικοινωνική πολιτική της. Κύριε Μητσοτάκη, Κύριε Θεοδωρικάκο, ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ… και για την ανοχή και για το «πατριωτικό» ξέπλυμα, στους εγκληματίες ναζιστές. Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος σας το μόνο τέρμα που μπορεί να έχει είναι η απάντηση του ελληνικού λαού στις εκλογές. Ειδήσεις σήμερα: «Πάμε για τα χειρότερα» έλεγε ο τράπερ Fly Lo πριν συλληφθεί με το όπλο «Αφήστε με να πάω σπίτι» – Σοκ για τη δολοφονία του 29χρονου από αστυνομικούς στο Μέμφις Σύζυγος έκανε έφοδο σε οίκο ανοχής και ξυλοκόπησε ιερόδουλη στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 28.01.2023, 14:17 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 14:40 28.01.2023, 14:41 28.01.2023, 10:00

