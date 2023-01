Fitch: Αναβάθμισε την ελληνική οικονομία σε «ΒΒ+»

(last update: 12:26)

Σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από ΒΒ σε ΒΒ+ και σταθερό outlook προχώρησε ο διεθνής Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings, αυξάνοντας κατά μία βαθμίδα την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Ο Οίκος αξιολόγησης αποδίδει την κίνησή του αυτή στο γεγονός ότι αναμένει καλύτερα αποτελέσματα για το έλλειμμα και το χρέος το 2022-2024, χάρη στην ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη, την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την ευνοϊκή δομή εξυπηρέτησης του χρέους.

Αναμένει περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 1,8% του ΑΕΠ το 2024 από 3,8% που εκτιμάται ότι ήταν το 2022, εν μέρει λόγω του εξορθολογισμού των προσωρινών μέτρων στήριξης. Αυτό συνεπάγεται βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου σε πλεόνασμα 0,9% το 2024 (και ισοσκελισμένη θέση το 2023). Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά οι κίνδυνοι μετριάζονται από μια ευρεία δέσμευση και ένα πρόσφατο ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης.

Ο Fitch βλέπει σημαντική πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), με τον εγχώριο δείκτη ΜΕΔ να υποχωρεί στο 9,7% το τρίτο τρίμηνο του 2022, κάτω από 10% για πρώτη φορά από το 2009, λόγω των συναλλαγών τιτλοποίησης στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων («Ηρακλής») και την οικονομική ανάκαμψη ευρείας βάσης.

«Αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση της ενεργητικής θέσης του κλάδου. Οι δείκτες ΜΕΔ σε μη συστημικές τράπεζες θα παραμείνουν πρόκληση, αλλά καθώς αυτές οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% του κλάδου, οι πιθανοί κίνδυνοι (συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα) είναι πολύ μέτριοι. Η ζήτηση για πίστωση των νοικοκυριών παραμένει ασθενής, αλλά η συνολική πίστωση προς τον ιδιωτικό τομέα επιταχύνθηκε το β’ εξάμηνο του 2022. Οι μειωμένοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι, η ανθεκτικότητα στην αγορά εργασίας, τα μέτρα κρατικής στήριξης και η συνεχής αύξηση των τιμών των ακινήτων αναμένεται να μετριάσουν την πίεση στους δανειολήπτες» αναφέρεται στην έκθεση.

Μακροοικονομικές προοπτικές

Ο Fitch προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα φθάσει το 0,9% το 2023 και το 2,3% το 2024. «Έχουμε αναθεωρήσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις, δεδομένης της βελτίωσης του ισοζυγίου κινδύνων, ιδίως λόγω της πρόσφατης συγκράτησης στις τιμές ενέργειας. Οι αρχές συνεχίζουν επίσης να σημειώνουν πρόοδο στο μεταρρυθμιστικό τους πρόγραμμα, εν μέρει συνδεδεμένο με τα RRF, που σε συνδυασμό με το τελευταίο έτος της απορρόφησης των MFF για την περίοδο 2014-2020, θα παράσχει σταθερή επενδυτική δυναμική. Ο κύριος εγχώριος κίνδυνος συνδέεται με πιθανές καθυστερήσεις στα κεφάλαια του RRF δεδομένου του εκλογικού κύκλου, αλλά προς το παρόν αναμένουμε ότι αυτό θα είναι προσωρινό» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υποχώρηση του πληθωρισμού – Οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Fitch, αναμένεται επιβράδυνση του πληθωρισμού, από 9,3% το 2022, σε 5,0% το 2023 και μόλις 1,5% το 2024, καθώς οι τιμές στην Ενέργεια και στα Εμπορεύματα θα υποχωρήσουν.

Ο βασικός πληθωρισμός αναμένεται επίσης να υποχωρήσει, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό.

Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τους μισθούς συνιστά κίνδυνο – ιδίως εάν η αγορά εργασίας παραμείνει σφιχτή και οι υψηλότεροι μισθοί σε ορισμένους τομείς, όπως οι υπηρεσίες ή οι κατασκευές, διαχυθούν στην υπόλοιπη οικονομία.

Το γ’ τρίμηνο του 2022, οι εποχικά προσαρμοσμένοι μισθοί για το σύνολο της οικονομίας αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση, το υψηλότερο ποσοστό από το 2010, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας το α’ – γ’ τρίμηνο του 2022 ήταν στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Πώς θα επηρεάσουν οι εκλογές

«Εξαιτίας των προγραμματισμένων αλλαγών στο εκλογικό σύστημα, η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να έχει δύο διαδοχικές εκλογές τους επόμενους μήνες, καθώς προς το παρόν κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανό να κερδίσει την πλειοψηφία διά της απλής αναλογικής. Αυτό σημαίνει ότι ο εκλογικός κύκλος είναι πιθανό να είναι πιο μακρύς, μειώνοντας το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής φέτος. Ωστόσο, οι απότομες αλλαγές πολιτικής είναι απίθανες, ακόμη και αν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης. Οι σχέσεις με την ΕΕ έχουν σταθεροποιηθεί υπό τις κυβερνήσεις τόσο της κυβερνώσας κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας όσο και του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, με τη χώρα να απομακρύνεται σταδιακά από το εποπτικό πλαίσιο μετά την κρίση χρέους των προηγούμενων χρόνων» αναφέρει ο Οίκος.

Σταϊκούρας: Εφικτή η επενδυτική βαθμίδα το 2023

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών, ο οίκος αξιολόγησης “Fitch Ratings” «γίνεται ο πέμπτος οίκος αξιολόγησης, και τρίτος από τους επιλέξιμους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που τοποθετεί τη χώρα ένα, μόλις, “σκαλοπάτι” πριν την επενδυτική βαθμίδα. Πρόκειται για τη 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις».

Όπως τονίζει ο κ. Σταϊκούρας «η παραπάνω θετική εξέλιξη αποτελεί ακόμα έναν καρπό – και, ταυτοχρόνως, πιστοποίηση – της υπεύθυνης, οικονομικά αποτελεσματικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, της διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, της διατήρησης των ταμειακών διαθεσίμων σε ασφαλή επίπεδα, της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών, της βελτίωσης της σύνθεσης του ΑΕΠ μέσω της σημαντικής αύξησης των επενδύσεων και των εξαγωγών, της δραστικής μείωσης των “κόκκινων” δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, της συρρίκνωσης της ανεργίας και της εμπροσθοβαρούς αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σημερινή αναβάθμιση επιβεβαιώνει, επίσης, ότι ο εθνικός στόχος για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023 – με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία – είναι εφικτός» καταλήγει ο κ.Σταϊκούρας.

Οι αξιολογήσεις που ακολουθούν μετά τη Fitch

H S&P, που δίνει αξιολόγηση ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές (ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για την Ελλάδα την 21η Απριλίου και στη συνέχεια την 20η Οκτωβρίου.

Η Moody’s τοποθετεί την Ελλάδα στο Ba3 με σταθερές προοπτικές και πρόκειται να επανεξετάσει την αξιολόγηση στις 17 Μαρτίου και μετά στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, η DBRS, η οποία αξιολογεί την Ελλάδα στο ΒΒ (high), έχει προγραμματίσει reviews για τις 10 Μαρτίου και 8 Σεπτεμβρίου.

