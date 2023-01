Άδωνις Γεωργιάδης: Μετά τις εκλογές, τα «τρολ» του ΣΥΡΙΖΑ θα κρυφτούν στα λαγούμια τους Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε μια ανάρτηση εναντίον όσων βρίζουν και προκαλούν κάτω από τα «ποστ» του στο Twitter Στα «τρολ» του Διαδικτύου απευθύνεται με ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το Twitter έχει μετατραπεί στο πιο τοξικό μέσο. Φυσικά, στο στόχαστρο του υπουργού βρίσκονται τα «τρολ» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως χαρακτηριστικά λέει και τα οποία μάλιστα προειδοποιεί ότι, μετά τις εκλογές, θα κρυφτύν στα λαγούμια τους. Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη στο Twitter: «Δυστυχώς το τουίτερ έχει εξελιχθεί στο πιο τοξικό μέσο. Ό,τι ανάρτηση και να κάνω, τρέχουν από κάτω τα τρολ του Σύριζα να υβρίσουν, να προκαλέσουν, να προσβάλουν. Μήν ανησυχείτε έως τις Εκλογές θα το κάνουν με ένταση, μετά όπως και την προηγούμενη φορά θα κρυφτούν στα λαγούμια τους». Δυστυχώς το τουίτερ έχει εξελιχθεί στο πιο τοξικό μέσο.Ό,τι ανάρτηση και να κάνω, τρέχουν από κάτω τα τρολ του Σύριζα να υβρίσουν, να προκαλέσουν, να προσβάλουν.Μήν ανησυχείτε έως τις Εκλογές θα το κάνουν με ένταση, μετά όπως και την προηγούμενη φορά θα κρυφτούν στα λαγούμια τους— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Σκωτσέζα τρόμαξε δημοσιογράφο με το τατουάζ στο στήθος της σε ζωντανή μετάδοση – Δείτε βίντεο Έλληνας αθλητής έκανε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ σε αγώνα Muay Thai στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο «Έδωσε αλλού την κοκαΐνη που μου είχε υποσχεθεί» – Η δικογραφία για τη δολοφονία του «Αμερικανού» BEST OF NETWORK 29.01.2023, 10:30 29.01.2023, 09:35 29.01.2023, 09:30 29.01.2023, 10:07 29.01.2023, 10:07 29.01.2023, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )