Ανδρουλάκης: Ζητάμε ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή στο ΠΑΣΟΚ

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ από το βράδυ της πρώτης Κυριακής των εκλογών επιχείρησε να περιγράψει με καθαρό λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ο αρχηγός της Χαριλάου Τρικούπη τόνισε όσον αφορά στη στάση του μετά το άνοιγμα της πρώτης κάλπης ότι «εμείς θέλουμε και ζητάμε ισχυρό ΠΑΣΟΚ από την πρώτη Κυριακή, όμως αν δεν λάβουμε αυτήν την ισχυρή εντολή να ξέρουν οι πολίτες ότι θα μπούμε σε περιπέτειες αστάθειας γιατί το μόνο που ενδιαφέρει τους άλλους είναι η καρέκλα». Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε λέγοντας «εμείς λέμε μια φορά εκλογές και εκείνοι λένε δυο και τρεις φορές με στόχο την αυτοδυναμία». Στη συνέχεια προσπάθησε να προϊδεάσει για τον σχεδιασμό του υπογραμμίζοντας την δέσμευσή του ότι αν οι πολίτες του δώσουν ισχυρή εντολή θα τους την ανταποδώσει με αξιοπρέπεια ανοίγοντας διάλογο για ένα πεδίο προγραμματικών συγκλίσεων, χωρίς κανένα παζάρι εξουσίας. Είναι προφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε και όχι τυχαία σε αυτή την συγκυρία- της ανακοίνωσης των υποψηφίων βουλευτών και της επίσημης έναρξης του προεκλογικού αγώνα- να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Είπε «ναι», επεσήμανε όμως ότι οι συνεργασίες προϋποθέτουν «ισχυρή εντολή» (δηλαδή ισχυρό διψήφιο ποσοστό, γύρω στο 12-14%) και διάλογο επί των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια νέα κοινωνική συμμαχία που εγγυάται την μελλοντική ευημερία του λαού μας. «Δεν θα αφήσουμε ούτε τους πιο ευάλωτους να νιώσουν αποκλεισμένοι, την μεσαία τάξη να νιώσει μετέωρη και τη νέα γενιά να παραλύσει πιστεύοντας ότι τίποτα δεν αλλάζει» υποστήριξε εξηγώντας ότι: «Απευθυνόμαστε: Στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου Στην υγιή επιχειρηματικότητα ,που επενδύει στην καινοτομία και την εξωστρέφεια μακριά από τις κρατικοδίαιτες πρακτικές, τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες για να σταθούν ανταγωνιστικά, με ψηλά το κεφάλι, στις νέες συνθήκες .Απευθυνόμαστε στους πολίτες, που ζητούν αξιοπρέπεια στη ζωή τους. Ποιοτικέs δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Κανόνες και δικαιώματα στην εργασία τους. Αξιοπρεπή σύνταξη. Ένα ποιοτικό σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Ένα αποτελεσματικό σύστημα πολιτικής προστασίας και ασφάλεια στη γειτονιά τους απέναντι σε κάθε μορφή εγκληματικότητας. Μια ανοιχτή κοινωνία, απέναντι σε κάθε μορφή διακρίσεων. Ένα κράτος που λειτουργεί με αξιοκρατία. Απευθυνόμαστε σε αυτούς που καλούνται σε εκβιαστικές διαπραγματεύσεις από τα funds χωρίς κριτήρια και κανόνες διαφάνειας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε μια αξιοπρεπή οικονομική λύση για να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας στη ζωη τους. Απευθυνόμαστε σε αυτούς που οφείλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο της ανασύνταξης ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, που θα μειώνει τις ανισότητες, θα διασφαλίζει για όλους μια ενεργή θέση στην κοινωνία με στοχευμένεs πολιτικέs και θα οδηγεί στην χειραφέτηση και την ένταξη και όχι στην εξάρτηση από τα προσωρινά προεκλογικά επιδόματα. Απευθυνόμαστε ειδικά στους νέους, που θέλουν να σπάσουν την ομηρία των πελατειακών σχέσεων και της λογικής των κολλητών. Που αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στις δαπάνες στέγασης και να δημιουργήσουν τη δίκη τους οικογένεια. Έχουμε χρέος να τους διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για μόρφωση, επιχειρηματικότητα, αξιοπρεπή και καλά αμειβόμενη εργασία, πρόσβαση στον πολιτισμό και σε ποιότητα ζωής. Για να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Αυτή τη νέα κοινωνική συμμαχία, αυτό το νέο πλειοψηφικό ρεύμα δημιουργούμε. Ενώνονταs τους πολίτες σε κοινούς στόχους, συνθέτοντας δημιουργικά τις αντιθέσεις. Γιατί η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των ασθενέστερων, δεν είναι ανταγωνιστική στη μεσαία τάξη. Ακριβώς το αντίθετο, είναι ο στόχος μιας υγιούς κοινωνίας. Είναι η προτεραιότητα κάθε σοσιαλδημοκράτη. Στη μεταπολίτευση το ΠΑΣΟΚ άνοιξε τον δρόμο στην άνοδο των νέων μεσοστρωμάτων στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Άνοιξε μια νέα εποχή για τα παιδιά του εργάτη, του αγρότη, του κτηνοτρόφου. Αυτές είναι οι ρίζες μας. Αυτό είναι το όραμα μας για τη νέα εποχή: Ευκαιρίες δημιουργίας για όλους τους Έλληνες». Αφού ο κ. Ανδρουλάκης προσδιόρισε το προγραμματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ ανέφερε με την ομιλία του αναλυτικά τις 10 βασικές προτεραιότητες: «Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές καλούμαστε να κερδίσουμε την μάχη ενός μέλλοντος αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας, σιγουριάς και ασφάλειας για την χώρα. Την μάχη του μέλλοντος που προετοιμάζει το πρόγραμμα που πρώτοι παρουσιάσαμε. Το πρόγραμμα των δέκα προτεραιοτήτων που υπηρετούν το όραμά μας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Με τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή να γίνεται κινητήρια δύναμη μιας συνολικής εθνικής επανεκκίνησης. Με τολμηρά κίνητρα για αξιοπρεπή δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για επαγγελματικές και επιχειρηματικές διακρίσεις. Με την εφαρμογή των πρωτοπόρων προτάσεών μας για τις κοινωνικές κατοικίες ,που θα δίνει λύση στο οξύ πρόβλημα της αύξησης των ενοικίων στηρίζοντας τους φοιτητές και τις νέες οικογένειες, απενεργοποιώντας την βόμβα της δημογραφικής γήρανσης μαζί με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Με μείωση των ανισοτήτων μέσα από την δίκαιη διανομή του πλούτου που προωθεί ένα νέο προοδευτικό και αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα. Ώστε να υπάρχουν οι πόροι για την στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων. -Με μόνιμες ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσωρινά επιδόματα. -Με μείωση των φόρων στην εργασία. -Με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, -Με τη δραστική μείωση του απαράδεκτα υψηλού ορίου αφορολόγητων γονικών παροχών. -Με την έκτακτη φορολόγηση των προκλητικών κερδών των ηλεκτροπαραγωγών, των τραπεζών, των μεγάλων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς ολιγοπώλιακους τομείς της οικονομίας, που εκμεταλλεύτηκαν την κρίση. Πρωταρχικός στόχος μας η δημιουργία ενός νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου. Με δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και ήπια πρωτογενή πλεονάσματα ,ώστε να μην υπονομεύονται οι προοπτικές για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Με στοχευμένη αλλαγή των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών πόρων και ιδιαίτερα του Ταμείου Ανάπτυξης, ώστε να στηριχτούν η εγχώρια παραγωγή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρωτογενής τομέας, η δίκαιη πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή δημοκρατία και η διάχυση των ΑΠΕ στην παραγωγή. Με προμετωπίδα μας το ελληνικό ποιοτικό προϊόν, το Made in Greece . Με διασύνδεση του τουρισμού με όλους τους κλάδους της οικονομίας. Με ένα κράτος στρατηγείο ανάπτυξης, που επενδύει στις υποδομές, και στα δίκτυα. Με την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Με δουλειές με δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές. Χωρίς τις διατάξεις νόμου της Νέας Δημοκρατίας, που οδηγούν στην εργοδοτική ασυδοσία. Με αύξηση του κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της εποχής και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στήριξη των κλαδικών συμβάσεων. Με νέες ρυθμίσεις και κανόνεs για τις νέες μορφές εργασίας ,και ποιοτική δια βίου μάθηση, ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στις νέες τεχνολογικές συνθήκες. Αξιοπρεπές επίπεδο αμοιβών στο δημόσιο τομέα με την παράλληλη ύπαρξη αξιοκρατικού συστήματος μισθολογικής επιβράβευσης της προσπάθειάς τους». Προτεραιότητά μας είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ακύρωση των πολιτικών που μετατρέπουν ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, όπως η υγεία, σε αντικείμενο κερδοσκοπίας ιδιωτικών επιχειρήσεων. Με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που θα φθάνει στο σπίτι όσων την έχουν ανάγκη. Με Δημόσια Νοσοκομεία αξιοκρατικά διοικούμενα -όχι με κομματικές επιλογές όπως συμβαίνει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις- και αξιοπρεπώς αμειβόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Με σύγχρονες μονάδες περίθαλψης και αποκατάστασης εκτός Νοσοκομείων. Προτεραιότητά μας είναι η ποιοτική δημόσια παιδεία, η δημιουργία ίσων ευκαιριών για τους νέους μας. Με ενισχυτική διδασκαλία για την κάλυψη των μαθησιακών κενών, αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Με πιστοποίηση επάρκειας σε ξένη γλώσσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως την Γ΄ Γυμνασίου. Με επαρκείς υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα σχολεία. Με ασφαλές σχολικό περιβάλλον και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας. Με εξωστρεφή Πανεπιστήμια και εσωτερική αξιοκρατία στην ακαδημαϊκή εξέλιξη. Με οικονομική ενίσχυση της έρευνας στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων με σεβασμό της ανταποδοτικότητας. Με κοινωνικό διάλογο για την αλλαγή των αδικιών, που δημιουργεί ο Νόμος Κατρούγκαλου. Με καθιέρωση ενός νέου ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Με στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων. Με προώθηση των επαγγελματικών ταμείων. Προτεραιότητά μας είναι η άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας της πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και τους εκβιασμούς των funds. Με καθορισμό χαμηλότερων δόσεων και σταθερό, χαμηλό επιτόκιο για τις ρυθμίσεις δανείων. Με επιδότηση από το δημόσιο των δόσεων αποπληρωμής για αποδεδειγμένα αδύναμους δανειολήπτες. Με προστασία της αγροτικής γης. Μετά την πρόσφατη συζήτηση στον Άρειο Πάγο, η Κυβέρνηση θα είναι απόλυτα έκθετη για κοινωνική αναλγησία, αν δεν διαμορφώσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας με βάση την ολοκληρωμένη τροπολογία, που πρόσφατα καταθέσαμε. Προτεραιότητά μας είναι η λειτουργία ενός Κράτους διαφάνειας με ενίσχυση της Διαύγειας για κάθε απόφαση, με δημόσια διοίκηση χωρίς κομματικές παρεμβάσεις στηριγμένη στην αξιοκρατία και την αξιολόγηση. Με όλεs τις προσλήψεις να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Με μείωση και όχι ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Με αποκέντρωση του Κράτους μέσα από την μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους και ένα νέο δημοκρατικό και αποτελεσματικό σύστημα ανάδειξης των διοικήσεων των ΟΤΑ. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών Με ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών. Με αλλαγή του πλαισίου για τη λειτουργία της ΕΥΠ βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Με ουσιαστικό έλεγχο των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων». Ειδήσεις σήμερα:Αστυνομικός πυροβόλησε νεαρό στο Ρέθυμνο που τον μαχαίρωσε όταν προσπάθησε να τον χωρίσει σε καβγά «Έδωσε αλλού την κοκαΐνη που μου είχε υποσχεθεί» – Η δικογραφία για τη δολοφονία του «Αμερικανού» Κύκλωμα συνοδών πολυτελείας αποκάλυψε τις Βραζιλιάνες με τα 13 κιλά κοκαΐνης στο «Ελ. Βενιζέλος»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )