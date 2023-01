Βόμβα από Τούρκο αναλυτή: «Ίσως η Άγκυρα προσπαθήσει να παρέμβει στις ελληνικές εκλογές μέσω Θράκης»

Για την πιθανότητα προσπάθειας παρέμβασης στις ελληνικές εκλογές μίλησε Τούρκος πολιτικός αναλυτής. Πιο συγκεκριμένα ο Γιαβούζ Μπαϊντάρ μιλώντας στο Open TV τόνισε ότι «ίσως η Άγκυρα προσπαθήσει να παρέμβει στις ελληνικές εκλογές μέσω της Δυτικής Θράκης» και πρόσθεσε πως «πιστεύω ότι αυτοί οι φόβοι έχουν υπολογιστεί από τις μεγάλες δυνάμεις». Σχετικά με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της επιθετικότητας από τουρκικής πλευράς υποστήριξε ότι «κλιμάκωση μπορεί να συμβεί αλλά με προσεκτικό τρόπο. Διότι υπάρχουν όρια για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια κλιμάκωση, ειδικά μεταξύ των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι και οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ξεπερνώντας τα όρια με οποιοδήποτε είδος κλιμάκωσης από την τουρκική πλευρά οι συνέπειες για την Άγκυρα θα είναι απρόβλεπτες. Και ο Ερντογάν, έως τώρα, μας έχει δείξει ότι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά». Παράλληλα αναφέρθηκε και στις τουρκικές εκλογές αλλά και στο ενδεχόμενο επιχείρησης χειραγώγησης από τον Τούρκο πρόεδρο. «Η πιο σημαντική και η πιο ευαίσθητη διάσταση των τουρκικών εκλογών είναι ότι θα διεξαχθούν υπό τον έλεγχο του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος συνεχώς κατηγορείται ότι συνδέεται με τον υπόκοσμο, με το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μπεκίρ Μποζντά ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν. Μπορεί να προσπαθήσουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος όσον αφορά τα όσα λέει ο Τούρκος πρόεδρος αναφορικά με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι «μετά την ανακοίνωση των τουρκικών εκλογών στις 14 Μαΐου, πιστεύω ότι είναι σωστό να πούμε ότι η υποψηφιότητα της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, θα αναβληθεί μέχρι τις εκλογές. Αν ο Ερντογάν κερδίσει θα υπάρχουν άλλου είδους διαπραγματεύσεις, ενώ αν νικήσει η αντιπολίτευση, τότε πολλά προβλήματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής που ήταν σε πλήρες αδιέξοδο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιλυθούν». Την ίδια ώρα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ένα νέο κρεσέντο προκλητικότητας μιλάει για τον «δίκαιο αγώνα» της «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη. Συγκεκριμένα σε μήνυμά που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του τουρκικού υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter τονίζονται τα εξής: «Ο αγώνας για την τουρκικότητα που δίνουν οι Δυτικοθρακιώτες ομογενείς μας για περισσότερα από 30 χρόνια συνεχίζεται και σήμερα με την ίδια αποφασιστικότητα όπως την πρώτη μέρα. Η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά την υποστήριξή της σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και δεν θα αφήσει μόνους τους ομογενείς αδελφούς της». Batı Trakyalı soydaşlarımızın 30 yılı aşkın süredir verdikleri Türklük mücadelesi bugün ilk günkü azimle devam etmektedir. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığının bu haklı mücadelesine yönelik desteğini kararlılıkla sürdürerek, soydaş kardeşlerini yalnız bırakmayacaktır. pic.twitter.com/0x6d3WegTg— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 29, 2023 Υπουργείο Εξωτερικών: Η Τουρκία να λογοδοτήσει για το πώς οδήγησε την ελληνική μειονότητα στα πρόθυρα εξαφάνισηςΣε διαστρέβλωση της αλήθειας για να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες προχωρά η Τουρκία , τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αναφορές του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Η Αθήνα υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει άκρως αρνητικές επιδόσεις στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσθέτει ότι δεν έχει λογοδοτήσει για το «πώς οδήγησε την Ελληνική Μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο στα πρόθυρα της εξαφάνισης». Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει: «Για άλλη μια φορά η Τουρκία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες και σίγουρα όχι την προαγωγή των δικαιωμάτων και της ευημερίας της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη. Η Τουρκία, μια χώρα με άκρως αρνητικές επιδόσεις στον τομέα του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως όλοι γνωρίζουν, αντί να αντλεί μαθήματα από την Ελλάδα, εξακολουθεί να μην λογοδοτεί ενώπιον της Διεθνούς Κοινότητας για το πώς οδήγησε την Ελληνική Μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο στα πρόθυρα της εξαφάνισης». Ειδήσεις σήμερα: Ρέθυμνο: Μπροστά στους αστυνομικούς έπεσε ο πυροβολισμός στο μπαρ – Δείτε βίντεο Qatargate – Financial Times: «Inside woman» του Παντσέρι η Εύα Καϊλή Η Τουρκία να λογοδοτήσει για το πώς οδήγησε την ελληνική μειονότητα στα πρόθυρα εξαφάνισης, λέει το υπουργείο Εξωτερικών

