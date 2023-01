Εύα Καϊλή: «Πουθενά δεν λέει ότι έδωσε τη βαλίτσα με τα χρήματα στον πατέρα της για να τα κρύψει» «Η κυρία Καϊλή, μόλις διαπίστωσε την ύπαρξη των χρημάτων αισθάνθηκε ότι τα χρήματα αυτά ήταν ένα τοξικό τέρας, που έπρεπε άμεσα να απομακρύνει από το κοινό με τον σύντροφό της διαμέρισμα» τονίζει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος «Πουθενά δεν λέει ότι έδωσε την βαλίτσα με τα χρήματα στον πατέρα της για να τα κρύψει». Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, δικηγόρου της Εύας Καϊλή με αφορμή το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ όπου γινόταν λόγος σε όσα ανέφερε το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος της. Παράλληλα ο κ. Δημητρακόπουλος τονίζει ότι η πελάτισσά του έχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία στις 10/12/2022, απολογήθηκε στον ανακριτή στις 11/12/2022 και έδωσε νέα κατάθεση στην αστυνομική στις 19/12/2022. «Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε προγενέστερα των καταθέσεων – απολογίας, στις 9/12/2022, δεν υπάρχει συνεπώς αποδεικτό μέσο που να στηρίζει την εσφαλμένη παραδοχή του ότι η κυρία Καϊλή έδωσε εντολή να κρύψει ο πατέρας της τα χρήματα. Η κυρία Καϊλή, μόλις διαπίστωσε την ύπαρξη των χρημάτων αισθάνθηκε ότι τα χρήματα αυτά ήσαν ένα τοξικό τέρας, που έπρεπε άμεσα να απομακρύνει από το κοινό με τον σύντροφό της διαμέρισμα, παρακάλεσε τον πατέρα της να μεταφέρει την βαλίτσα σε κεντρικότατο ξενοδοχείων των Βρυξελλών, όπου από εκεί τα χρήματα θα τα παραλάμβανε ο πραγματικός κάτοχος, αυτών, τον οποίο ζωγράφιζαν δημοσιεύματα της Le Soir», προσθέτει ο κ. Δημητρακόπουλος. «Η διαρροή στοιχειων της δικογραφια ρητα απαγορευται στο Βέλγιο, γιατι προκαλεί δυσχέρεια στην έρευνα αλλά και εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη», καταλήγει ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή. Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου:Η κυρία Καϊλή έχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία στις 10/12/22, απολογία στον ανακριτή στις 11/12/22, νέα κατάθεση στην αστυνομία στις 19/12/22, πουθενά δεν λέει ότι έδωσε την βαλίτσα με τα χρήματα στον πατέρα της για να τα κρύψει. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε προγενέστερα των καταθέσεων – απολογίας, στις 9/12/22. Δεν υπάρχει συνεπώς αποδεικτικό μέσο που να στηρίζει την εσφαλμένη παραδοχή του ότι κυρία Καϊλή έδωσε εντολή να κρύψει ο πατέρας της τα χρήματα. Η κυρία Καϊλής μόλις διαπίστωσε την ύπαρξη των χρημάτων αισθάνθηκε ότι τα χρήματα αυτά ήσαν ένα τοξικό τέρας, που έπρεπε άμεσα να απομακρύνει από το κοινό με τον σύντροφό της διαμέρισμα. Παρακάλεσε τον πατέρα της να μεταφέρει την βαλίτσα σε κεντρικότατο ξενοδοχείο των Βρυξελλών, όπου από εκεί τα χρήματα θα τα παραλάμβανε ο παταγματικός κάτοχος αυτών, τον οποίον φωτογράφιζαν δημοσιεύματα της Le Soir. Η διαρροή στοιχείων της δικογραφίας ρητά απαγορεύεται στο Βέλγιο, γιατί προκαλεί δυσχέρεια στην έρευνα αλλα και εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη. Ειδήσεις σήμερα: Σκωτσέζα τρόμαξε δημοσιογράφο με το τατουάζ στο στήθος της σε ζωντανή μετάδοση – Δείτε βίντεο Έλληνας αθλητής έκανε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ σε αγώνα Muay Thai στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο «Έδωσε αλλού την κοκαΐνη που μου είχε υποσχεθεί» – Η δικογραφία για τη δολοφονία του «Αμερικανού» BEST OF NETWORK 29.01.2023, 09:30 29.01.2023, 16:55 29.01.2023, 15:00 29.01.2023, 14:17 29.01.2023, 14:35 29.01.2023, 14:00

