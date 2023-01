Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας

Την ανάγκη ενότητας για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας επισήμανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε χαιρετισμό του στο ετήσιο μνημόσυνο για τον ήρωα των Ιμίων Παναγιώτη Βλαχάκο, που οργάνωσε κι εφέτος ο Δήμος του Πειραιά. Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού που βρίσκεται στην Ιαπωνία, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν κάνει και δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Και μέσα από τη διατήρηση της ενότητας των Ελλήνων οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε πράξη τη θυσία των τριών ηρώων των Ιμίων. «Ο διχασμός και η εσωστρέφεια, από οποίους υποκινούνται, δεν εκφράζουν διαφωνίες για το παρόν, αλλά ανευθυνότητα για το αύριο», είπε και κάλεσε όλους τους Έλληνες να δουλέψουμε μαζί με ενότητα και αποφασιστικότητα. «Για δυναμώσουμε και άλλο την Πατρίδα μας, την ισχύ της, την προοπτική της, την αυτοπεποίθηση όλων μας στο αύριο. Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα με ένδοξη ιστορία, αλλά και ένδοξο παρόν και μέλλον». Αναφερόμενος στη νύχτα των Ιμίων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι «μέσα σε κείνη τη νύχτα συμπυκνώθηκαν με τόσο δραματικό τρόπο τα γνωρίσματα της ιστορικής πορείας του έθνους μας. Η αγάπη για την πατρίδα ως ύψιστη αξία ζωής, η απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος, η αυτοθυσία για την Ελλάδα». Αυτό έπραξαν, όπως είπε, εκείνη τη νύχτα και οι τρεις ήρωες των Ιμίων Παναγιώτης Βλαχάκος, Χριστόδουλος Καραθανάσης και Έκτορας Γιαλοψός. «Οδηγός τους ήταν το αόρατο νήμα ηρωισμού και δόξας, που διαπερνά την Ιστορία μας, διασφαλίζοντας στο Έθνος τη συνέχεια και την πρόοδο τους, στο αύριο. Οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία μας. Σε μια δύσκολη συγκυρία αυτά αποτελούν πυξίδα και προϋπόθεση αισιοδοξίας για το μέλλον». Η ομιλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκου έχει ως εξής: Τιμάμε σήμερα την μνήμη του αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και ασφαλώς και του Χριστοδούλου Καραθανάση και του Έκτορα Γιαλοψού. Τρεις ήρωες της σύγχρονης Ελλάδας. Τα γεγονότα της 31ης Ιανουαρίου 1996 αποτελούν μια τραγική ανάμνηση για κάθε Έλληνα. Μέσα σε κείνη τη νύχτα συμπυκνώθηκαν με τόσο δραματικό τρόπο τα γνωρίσματα της ιστορικής πορείας του έθνους μας. Η αγάπη για την πατρίδα ως ύψιστη αξία ζωής, η απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος, η αυτοθυσία για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχει μάθει να πορεύεται σε άγρια και απειλητικά κύματα, ανά τους αιώνες. Που αντιμετωπίζει διαρκώς την απειλή και την επιβουλή. Την Ελλάδα που δεν κάνει και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Που δίδαξε πολλές φορές στην ανθρωπότητα ότι η δύναμη της ψυχής και η αφοσίωση στην πατρίδα μπορεί να υπερνικήσει πολυάριθμους αντιπάλους και που κάθε γενιά Ελλήνων μπορεί ανά πάσα στιγμή και με κάθε κόστος να σηκώσει και εκείνη επάξια στους ώμους της το βαρύ φορτίο της υπεράσπισης της πατρίδας, όταν κληθεί από την ιστορία να το πράξει. Αυτό έπραξαν οι 3 ήρωες των Ιμίων. Αυτό έπραξε ο Παναγιώτης Βλαχάκος. Στο ελικόπτερο τους με κατεύθυνση τα Ίμια. Είχαν μαζί τους την αυταπάρνηση, υπέρτατη αγάπη για την Ελλάδα. Οδηγός τους ήταν το αόρατο νήμα ηρωισμού και δόξας, που διαπερνά την Ιστορία μας, διασφαλίζοντας στο Έθνος τη συνέχεια και την πρόοδο τους, στο αύριο. Οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την Ιστορία μας. Σε μια δύσκολη συγκυρία αυτά αποτελούν πυξίδα και προϋπόθεση αισιοδοξίας για το μέλλον. Το σπουδαιότερο: όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, οφείλουμε όλοι να είμαστε απολύτως ενωμένοι. Ο διχασμός και η εσωστρέφεια, από οποίους υποκινούνται, δεν εκφράζουν διαφωνίες για το παρόν, αλλά ανευθυνότητα για το αύριο. Η ιστορία μας είναι γεμάτη με κόκκινες γραμμές. Γραμμένες από το αίμα ηρώων. Από το Σεπτέμβριο του 2022, ο Παναγιώτης Βλαχάκος είναι και πάλι φρουρός του Αιγαίου. Η νέα πυραυλακάτος του Πολεμικού Ναυτικού φέρει το όνομα του και πλέει στα γαλανά νερά του Αιγαίου, άγρυπνος φύλακας των συνόρων μας. Με αυτό τον τρόπο η Πολιτεία, αποφάσισε να τιμήσει με τον πιο εμβληματικό τρόπο, τη μνήμη του ανθρώπου που την τίμησε και έδωσε και την ζωή του γι’ αυτήν. Οφείλουμε κάθε ημέρα να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε πράξη το νόημα της θυσίας τους. Όχι μόνο του Παναγιώτη, αλλά και του Χριστόδουλου, του Έκτορα και όλων των ανά τους αιώνες Ελλήνων, που δέχτηκαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους το ιστορικό κάλεσμα της εθνικής μας μοίρας να δώσουν το αίμα τους γι’ αυτήν. Γι’ αυτό τον λόγο, ας δουλέψουμε όλοι οι Έλληνες μαζί με ενότητα και αποφασιστικότητα. Για δυναμώσουμε και άλλο την Πατρίδα μας, την ισχύ της, την προοπτική της, την αυτοπεποίθηση όλων μας στο αύριο. Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα με ένδοξη ιστορία, αλλά και ένδοξο παρόν και μέλλον. Αθάνατος! Ειδήσεις σήμερα:Αστυνομικός πυροβόλησε νεαρό στο Ρέθυμνο που τον μαχαίρωσε όταν προσπάθησε να τον χωρίσει σε καβγά «Έδωσε αλλού την κοκαΐνη που μου είχε υποσχεθεί» – Η δικογραφία για τη δολοφονία του «Αμερικανού» Κύκλωμα συνοδών πολυτελείας αποκάλυψε τις Βραζιλιάνες με τα 13 κιλά κοκαΐνης στο «Ελ. Βενιζέλος»

