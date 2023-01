Κυριάκος Μητσοτάκης: Η πρώτη ανάρτηση από την Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην χώρα του «ανατέλλοντος ηλίου» με τον πρωθυπουργός να κάνει από εκεί την καθιερωμένη ανάρτησή του της Κυριακής για τον εβδομαδιαία απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού εξηγεί γιατί πρόκειται για μια «σημαντική επίσκεψη» στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια ιαπωνική παροιμία για την σκόνη πριν να απαριθμήσει τις κυβερνητικές δράσεις που ξεχώρισε από την εβδομάδα που πέρασε. Ο πρωθυπουργός κάνει αναφορά στο νέο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης για τους κατοίκους απομακρυσμένων νησιωτικών και ακριτικών περιοχών, στις αυξήσεις στις συντάξεις, την αναβάθμιση από τη Fitch και το πρόγραμμα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει την ανάρτησή του με μια κρητική μαντινάδα ανακοινώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το όρος Δίκτη «Απάτητο Βουνό», και έτσι θα έχουμε δύο Απάτητα Βουνά στην Κρήτη». Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Ιαπωνία Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη Καλημέρα από την Ιαπωνία! Τι κάνουμε εδώ; Είναι μια σημαντική επίσκεψη σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και μια χώρα με την οποία ελπίζουμε να αναπτύξουμε ακόμη στενότερες σχέσεις. Θυμίζω μόνο ότι οι θεσμικοί επενδυτές από την Ιαπωνία σταμάτησαν να επενδύουν στα ελληνικά ομόλογα στα χρόνια της κρίσης λόγω της απώλειας της επενδυτικής βαθμίδας. Συνεπώς τώρα που βρισκόμαστε ένα σκαλοπάτι πριν την ανάκτηση της, η επίσκεψη εδώ είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη. Είναι πολλές οι συναντήσεις εδώ θα σας πω για αυτά την επόμενη εβδομάδα. Στα δικά μας θέματα, αυτή την εβδομάδα έχω ξεχωρίσει μικρές και μεγάλες δράσεις, που όμως όλες πιστεύω ότι συνεισφέρουν θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Ή όπως λέει μία γιαπωνέζικη παροιμία που διάβασα πρόσφατα: «Ακόμη και η σκόνη, όταν στοιβάζεται, μπορεί να γίνει βουνό». Μία «μικρή» αλλά πολύ σημαντική είναι το νέο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης. Αφορά τους κατοίκους απομακρυσμένων νησιωτικών και ακριτικών περιοχών και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ήδη έχουν ενταχθεί σε αυτό 441 ωφελούμενοι με μέσο όρο ηλικίας τα 72 έτη. Μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός – αλλά δεν είναι. Σκεφτείτε το. 441 άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές θα έχουν πλέον εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Και αυτή η δράση έρχεται να προστεθεί σε άλλες υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν όπως: την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για την άνοια 1102, το δίκτυο τηλεψυχιατρικής και τηλεϊατρικής για απομακρυσμένες περιοχές όπως το Καστελόριζο και η Σύμη αλλά και τη δημιουργία νέων δομών ψυχικής υγείας για υποστήριξη ασθενών με άνοια – Alzheimer, που λειτουργούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Και μιας και συζητάμε για τρίτη ηλικία, αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε και η καταβολή των αυξημένων συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας) σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που θα πάρει αύξηση η πλειονότητα των συνταξιούχων – 1 στους 2 θα λάβει το αντίστοιχο τουλάχιστον μίας επιπλέον σύνταξη μέσα στο 2023. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε πάρει πολλά μέτρα για να ενισχύσουμε το εισόδημα των απόμαχων της εργασίας. Να θυμίσω την αύξηση έως 8% σε όσους είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9% στην κατώτατη κλίμακα φορολογίας (που σημαίνει με απλά λόγια, ότι αντί ο συνταξιούχος να δίνει στα 100 ευρώ τα 22 στην εφορία, πλέον δίνει τα 9 ευρώ). Μειώσαμε την παρακράτηση σύνταξης από 60% σε 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, καταργήσαμε το ανώτατο πλαφόν των 1.300 ευρώ για όσους λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη και δώσαμε τρεις φορές έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα για τη στήριξη του εισοδήματος σε πάνω από 1 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους. Στα της οικονομίας επίσης ένα θετικό νέο ακόμη, καθώς χτες είχαμε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από έναν ακόμη οίκο αξιολόγησης. Πλέον έχουμε 12 αναβαθμίσεις από το 2019 έως σήμερα που μας φέρνουν μια ανάσα από τον στόχο επιστροφής της πατρίδας μας μετά από 13 χρόνια στο κλαμπ των αξιόχρεων χωρών με επενδυτική βαθμίδα. Γιατί έχει σημασία; Σκεφτείτε το σαν αλυσίδα: Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού και εξυπηρέτησης του χρέους μας, άρα περισσότερα χρήματα για δαπάνες σε σχολεία, υγεία, ασφάλεια και περισσότερες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και συνεπώς περισσότερες και καλύτερες δουλειές με υψηλότερο ΑΕΠ. Συνεχίζω με φωτοβολταϊκά στη στέγη. Τον Σεπτέμβριο είχαμε αναγγείλει ένα νέο πρόγραμμα για την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο για νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν έχει μπει στις ράγες υλοποίησης και η κάλυψη του κόστους θα φτάσει από 40% έως 60% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες. Συνολικά θα δοθεί επιδότηση για 250.000 φωτοβολταϊκά – τα 150.000 για στέγες κατοικιών, 75.000 για στέγες επιχειρήσεων και 75.000 για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δύο εξαιρετικές ειδήσεις στον τομέα της ενέργειας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Εκ πρώτης όψεως δεν έχουν σχέση με την κυβερνητική πολιτική – αλλά έχουν, και μάλιστα μεγάλη. Θα εξηγήσω. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο που επιτρέπει να κατασκευάζονται εύκαμπτα και ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ, να εκτυπώνονται από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν παντού: σε στέγες, τέντες, παράθυρα, αυτοκίνητα ακόμα και σε ρούχα! Είναι ελαφριά και χρειάζονται ελάχιστο χώρο. Η είδηση είναι ότι το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τους στον κόσμο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Το διεκδίκησαν πολλές χώρες, όμως κέρδισε η Ελλάδα που με την πολιτική μας τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει γίνει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η δεύτερη εξαιρετική είδηση, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, είναι πως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το πρωτοπόρο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN – ΑΠΘ αναβαθμίζεται σε ερευνητικό κέντρο πρώτης γραμμής, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ (50% από την Ε.Ε., 50% εθνική χρηματοδότηση) και με συμμετέχοντες όπως τα πανεπιστήμια Κέιμπριτζ και Μπορντό. Αυτά τα δύο έργα θα δημιουργήσουν νέες και πολύ καλές θέσεις εργασίας, για εξειδικευμένο προσωπικό από την Ελλάδα αλλά και γιατί όχι, για όσους έφυγαν τα χρόνια των μνημονίων και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Θα μείνουμε στο θέμα της καθαρής ενέργειας, όμως τώρα θα μεταφερθούμε από τη Θεσσαλονίκη στις Κυκλάδες. Η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέριφος – τέσσερα πανέμορφα νησιά μας θα απαλλαγούν από τις ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από πετρέλαιο. Πώς θα γίνει αυτό; Με τη διασύνδεση των Νοτιοδυτικών Κυκλάδων με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιείται μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και προϋπολογισμού 524 εκ. ευρώ. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν, ο ΑΔΜΗΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψαν σύμβαση για τη χρηματοδότηση της υποβρύχιας διασύνδεσης των νησιών με καλώδια μήκους 350 χλμ. Ξεκίνησα με μια γιαπωνέζικη παροιμία. Θα κλείσω με μια μαντινάδα: Όπως κι αν πάει ο καιρός Κι όσο κι αν σκοτεινιάζει Θ’ αλλάξουμε τον κόσμο μας Συνέχεια νά λιάζει! Την αφιερώνω σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης, ειδικά όμως σε όσους μας επιφύλαξαν μία τόσο θερμή υποδοχή την περασμένη Τέταρτη. Βρεθήκαμε εκεί για να παρουσιάσουμε το φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό, πρόγραμμά μας «Η Κρήτη το 2030». Πρόκειται για μια δέσμη 480+ μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων, με προϋπολογισμό 7,7 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα κινείται σε τέσσερις άξονες: την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων και υποδομών, την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση, την υλοποίηση επενδύσεων που θα δώσουν πρόσθετη αξία σε πολλούς τομείς από τον πολιτισμό έως την έρευνα και την καινοτομία και τέλος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με το πρόγραμμα αυτό η μεγαλύτερη νησιωτική περιφέρεια της Ελλάδας μπαίνει σε τροχιά αναδημιουργίας. Αξιοποιεί τα μεγάλα πλεονεκτήματα του νησιού: την ξεχωριστή πρωτογενή του παραγωγή, τη δυναμική του μεταποίηση, την παγκόσμια φήμη του ως τουριστικού προορισμού. Αλλά και τη στρατηγική θέση της Κρήτης και τους αστείρευτους φυσικούς της πόρους, που σε λίγα χρόνια θα παράγουν αποκλειστικά καθαρή και φθηνή ενέργεια. Και πάντα με σεβασμό στο μοναδικό φυσικό της κάλλος και τη μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά της. Και κάτι ακόμα: είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το όρος Δίκτη «Απάτητο Βουνό», και έτσι θα έχουμε δύο Απάτητα Βουνά στην Κρήτη. Έως σήμερα έχουμε ορίσει ως Απάτητα Βουνά 8 ορεινούς όγκους (Σάος, Σμόλικας, Τύμφη, Ταΰγετος, Χατζή, Άγραφα, Μαίναλος, Λευκά Όρη). Σε αυτά θα προστεθεί και η Δίκτη. Και τι σημαίνει αυτό; Πως βρίσκονται σε καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας. Ουσιαστικά δεν θα επιτρέπεται καμία παρέμβαση που θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα των βουνών, ώστε να βοηθήσουμε με αυτό τον τρόπο τη χλωρίδα και την πανίδα να αναπτυχθούν. Κλείνω εδώ, μετά από αυτή τη μικρή νοητή «βόλτα» στα βουνά της πατρίδας μας. Και σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.

