Μηταράκης: Γνώρισα την Μπαϊντά στον Έβρο, της δόθηκε η οδηγία να στήσει σκηνικό με νεκρό παιδί «Είναι μία γυναίκα με αυτοπεποίθηση, όχι αυτό που θα περίμενε να δει κανείς από έναν οικονομικό μετανάστη» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης για τη γνωριμία του με τη Μπαϊντά Στην αποκάλυψη του «ΘΕΜΑτος» σχετικά με την Μπαϊντά από την ομάδα των 38 μεταναστών στον Έβρο και την υπόθεση του δήθεν θανάτου της «μικρής Μαρίας», αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Εμφανιζόμενος στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μηταράκης σχολίασε το ρεπορτάζ του «ΘΕΜΑτος» σύμφωνα με το οποίο στην κατάθεσή τις στις ελληνικές αρχές η Μπαϊντά προχώρησε σε ανακρίβειες σχετικά με το τι συνέβη στην νησίδα, ενώ η ίδια δεν ανέφερε τον υποτιθέμενο θάνατο της 5χρονης παρά μόνο μετά επίμονες ερωτήσεις. Ο κ. Μηταράκης δε σημείωσε πως σύμφωνα με τις πληροφορίες η 28χρη Σύρια η οποία εντοπίζεται πλέον στην Γερμανία δεν ήταν από την αρχή στο επεισόδιο με τους μετανάστες στον Έβρο αλλά εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq4hn5lrnpo9) «Βρέθηκε εκεί με το κινητό της, με powerbank», είπε ο κ. Μηταράκης. Όπως δε αποκάλυψε, ο ίδιος την γνώρισε στις 16 Αυγούστου όταν βρέθηκε στον Έβρο για να συναντήσει την ομάδα σημειώνοντας πως «είναι μία γυναίκα με αυτοπεποίθηση, όχι αυτό που θα περίμενε να δει κανείς από έναν οικονομικό μετανάστη». Ο κ. Μηταράκης στάθηκε στον υποτιθέμενο θάνατο της «μικρής Μαρίας», σημειώνοντας πως όχι μόνο δεν είχε αναφερθεί στην λίστα που έστειλαν οι ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και σε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που εμφανίζεται η εν λόγω οικογένεια, δεν φαίνεται πουθενά πέμπτο παιδί. Μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε και στην εμπλοκή δύο ελληνικών ΜΚΟ στην Υπόθεση. «Αυτές οι δυο ΜΚΟ έχουν άμεση σχέση με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω μια εξήγηση. Αν δεν είχαμε εμείς νηφαλιότητα, θα είχε συμβεί θερμό επεισόδιο. Δόθηκε η οδηγία στην Μπαϊντά να στηθεί το σκηνικό με ένα παιδί, το εμφάνισαν ως δήθεν νεκρό, η συγκεκριμένη μιλούσε με δυο Μέσα, ένα από τη Γερμανία και ένα από τη Μεγάλη Βρετανία. […] Αν οι δυο ΜΚΟ έχουν σύνδεση με λαθροδιακινητή δεν το ξέρουμε. Έχω καταθέσει μήνυση, υπάρχει ανοικτή δικογραφία κα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ζητήσει ούτε συγγνώμη». Ειδήσεις σήμερα: Έως και 3,5 δισ. βαρέλια οι δυνητικοί πόροι υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Έρχεται έξτρα μπόνους για τους συνταξιούχους πριν από το Πάσχα – Ποιες ομάδες θα επωφεληθούν Ο ασυγκράτητος Παπαφλέσσας και η συνέλευση της Βοστίτσας στις 26 – 29 Ιανουαρίου 1821 που πυροδότησε την Επανάσταση BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 29.01.2023, 09:35 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 22:32 28.01.2023, 22:34 28.01.2023, 14:00

