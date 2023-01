Ο 32χρονος που βγάζει 39.000 δολ. τον μήνα δουλεύοντας μόλις 30 λεπτά την ημέρα

Ο JP Mancini II πάντα γοητευόταν από την πολυτέλεια. Απλώς υπέθετε ότι είναι πολύ δύσκολο να την αποκτήσει. Τον περασμένο Ιανουάριο, όμως, αποφάσισε να νοικιάσει το σκάφος του αξίας 400.000 δολαρίων. Έκανε μία ανάρτηση για το σκάφος μήκους 37 ποδιών, που ήταν ελλιμενισμένο στο Key West της Φλόριντα, σε μια πλατφόρμα ενοικίασης που ονομάζεται Boatsetter, και έκλεισε 11 ταξίδια σε ένα μήνα. Τον επόμενο μήνα, ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε. Διαισθανόμενος την ευκαιρία, ο 32χρονος άρχισε να καταχωρεί το σκάφος του και σε άλλες πλατφόρμες ενοικίασης όπως το Get My Boat — και αγόρασε ένα δεύτερο, μικρότερο σκάφος για ενοικίαση στο Hampton της Βιρτζίνια, όπου ζει.

Σήμερα, τα δύο σκάφη του Mancini αποφέρουν κατά μέσο όρο έσοδα 38.800 $ ανά μήνα, σύμφωνα με έγγραφα που εξετάστηκαν από το CNBC Make It. Αυτό απαιτεί μόνο 30 λεπτά εργασίας την ημέρα, που δαπανώνται για τη διαχείριση των κρατήσεων και τη διασφάλιση ότι οι καπετάνιοι των σκαφών – που προσλαμβάνονται και πληρώνονται από μεμονωμένους ενοικιαστές – συντηρούν σωστά τα σκάφη του, λέει ο ίδιος.

Τον περασμένο χρόνο, ο Μαντσίνι λέει ότι αγόρασε σπίτι 190.000 δολαρίων με τα έσοδα από τα σκάφη του. Αντί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να πληρώσει τα δάνεια των 550.000 δολαρίων που πήρε για να αγοράσει τα σκάφη, ο Μαντσίνι λέει ότι σχεδιάζει να τα διοχετεύσει προς περισσότερες αγορές σκαφών και άλλες ευκαιρίες ακίνητης περιουσίας.

Αφού εγκατέλειψε την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ σε ηλικία 25 ετών, ο Μαντσίνι άρχισε να πωλεί αυτοκίνητα στη γενέτειρά του Βιρτζίνια. Προσλήφθηκε σε μια αντιπροσωπεία Audi, Mercedes και Hyundai στο Hampton το 2015 και ανέβηκε τις βαθμίδες από πωλητής σε γενικός διευθυντής πωλήσεων σε ενάμιση χρόνο. Μετά από τέσσερα χρόνια προήχθη σε γενικό διευθυντή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέπτυξε μια έντονη αίσθηση για το πώς να δημιουργήσει την εμπειρία του πελάτη. «Νοιάζομαι για τους ανθρώπους και νοιάζομαι για τις εμπειρίες τους», λέει ο Mancini. «Όταν ξεκίνησα τις πωλήσεις, είπα στον εαυτό μου ότι ήθελα να είμαι το εντελώς αντίθετο από όλα όσα μισούν οι άνθρωποι στους πωλητές και στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων».

