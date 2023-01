ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις – Μεγάλη η συμμετοχή των γυναικών – Αναμένονται άλλες έξι περιφέρειες Φώφη Γιωτάκη Ελένη Γκρήγκοβιτς 29.01.2023, 16:17 Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ανακοινώθηκε την Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που επικύρωσε σε συντριπτική πλειοψηφία τα ονόματα των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις εθνικές εκλογές. Τα περισσότερα από τα 350 πρόσωπα που κοσμούν τα ψηφοδέλτια είναι νέοι επιστήμονες, ενώ μεγάλη είναι η συμμετοχή των γυναικών. Όπως φαίνεται και στην αναλυτικά λίστα που δημοσιεύθηκε, γνωστά και δημοφιλή στελέχη του κόμματος όπως οι Κώστας Σκανδαλίδης, Παύλος Γερουλάνος είναι υποψήφιοι στην Α’ Αθήνας, ενώ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παναγιώτης Βλάχος και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Στο Νότιο Τομέα η ισχυρή τριάδα που αποτελείται από τους Στέφανο Ξεκαλάκη, Παύλο Χρηστίδη, και Τόνια Αντωνίου. Στον Δυτικό Τομέα οι: Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Καρχιμάκης και Θανάσης Κατερινόπουλος. Στην Ανατολική Αττική ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η Βάσια Αναστασίου. Στο Ρέθυμνο θα είναι υποψήφιος ο δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής. Στη Ροδόπη θα είναι υποψήφιος ο πρώην υπουργός Γιώργος Πεταλωτής. Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι σε 6 εκλογικές περιφέρειες. Πρόκειται για τις μονοεδρικές Σάμου, Ζακύνθου, Καστοριάς, Αρκαδίας, Ευρυτανίας καθώς και οι τις τριεδρικές περιφέρειες της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ από το βράδυ της πρώτης Κυριακής των εκλογών επιχείρησε να περιγράψει με καθαρό λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ο αρχηγός της Χαριλάου Τρικούπη τόνισε όσον αφορά στη στάση του μετά το άνοιγμα της πρώτης κάλπης ότι «εμείς θέλουμε και ζητάμε ισχυρό ΠΑΣΟΚ από την πρώτη Κυριακή, όμως αν δεν λάβουμε αυτήν την ισχυρή εντολή να ξέρουν οι πολίτες ότι θα μπούμε σε περιπέτειες αστάθειας γιατί το μόνο που ενδιαφέρει τους άλλους είναι η καρέκλα». Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε λέγοντας «εμείς λέμε μια φορά εκλογές και εκείνοι λένε δυο και τρεις φορές με στόχο την αυτοδυναμία». Στη συνέχεια προσπάθησε να προϊδεάσει για τον σχεδιασμό του υπογραμμίζοντας την δέσμευσή του ότι αν οι πολίτες του δώσουν ισχυρή εντολή θα τους την ανταποδώσει με αξιοπρέπεια ανοίγοντας διάλογο για ένα πεδίο προγραμματικών συγκλίσεων, χωρίς κανένα παζάρι εξουσίας. Είναι προφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε και όχι τυχαία σε αυτή την συγκυρία- της ανακοίνωσης των υποψηφίων βουλευτών και της επίσημης έναρξης του προεκλογικού αγώνα- να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Είπε «ναι», επεσήμανε όμως ότι οι συνεργασίες προϋποθέτουν «ισχυρή εντολή» (δηλαδή ισχυρό διψήφιο ποσοστό, γύρω στο 12-14%) και διάλογο επί των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ. Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα των υποψηφίων με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ειδήσεις σήμερα: Υπόκλιση Τσιτσιπά σε Τζόκοβιτς: Είσαι ο κορυφαίος που έχει πιάσει ρακέτα, βγάζεις τον καλύτερο εαυτό μου Βίντεο-ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό στο μπαρ στο Ρέθυμνο Έλληνας αθλητής έκανε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ σε αγώνα Muay Thai στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο Φώφη Γιωτάκη Ελένη Γκρήγκοβιτς 29.01.2023, 16:17 BEST OF NETWORK 29.01.2023, 09:30 29.01.2023, 09:35 29.01.2023, 15:00 29.01.2023, 14:17 29.01.2023, 14:35 29.01.2023, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )