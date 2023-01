ΠΑΣΟΚ: Οι celebrity, τα παιδιά πολιτικών και το παρασκήνιο της συνεδρίασης για τις λίστες υποψηφίων

Ο «κύβος ερρίφθη» καθώς οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τη ψήφο των πολιτών στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Το ιστορικό κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, μετά από κάποιες αναβολές, ανακοίνωσε ένα μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου του την Κυριακή, μετά από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Κάποιες περιφέρειες εκκρεμούν, ενώ το Επικρατείας αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα ψηφοδέλτια, έχουν ένα σημαντικό ποσοστό ανανέωσης με πολλούς νέους επιστήμονες αλλά και ανθρώπους που έχουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο και έχουν δώσει μεγάλους αγώνες για την παράταξη. Ανάμεσα στα νέα ονόματα, είναι πρόσωπα δημοφιλή στην κοινωνία. Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Κάποια από αυτά είναι ο γνωστός δημοσιογράφος, Βασίλης Σκουντής που κατεβαίνει υποψήφιος στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Ο Βασίλης Σκουντής Ο φωτογράφος – εικαστικός Σπύρος Πώρος, θα διεκδικήσει τον σταυρό των πολιτών στον νομό Μεσσηνίας. Σπύρος Πώρος Ο γνωστός ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ,εν αποστρατεία, Θανάσης Κατερινόπουλος, ο οποίος έχει ξεχωρίσει από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τις αναλύσεις του σε δύσκολες αστυνομικές υποθέσεις. Ο κ. Κατερινόπουλος, είναι υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως απαιτητική περιφέρεια, βουλευτής της οποίας είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου. Από αριστερά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος και ο Θανάσης Κατερινόπουλος Επίσης, υποψήφιος στην Α’ Αθήνας, είναι ο γνωστός μουσικός Μάνος Επιτροπάκης. Οι πληροφορίες που ήθελαν την Κατερίνα Λάσπα, τομεάρχη Εθελοντισμού, να είναι υποψήφια στη Θεσσαλονίκη, διαψεύστηκαν. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν ήταν ανάμεσα στα ονόματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στις περιφέρειες που έχουν ανακοινωθεί. Άλλωστε, όπως έχει πει σε δικούς της ανθρώπους δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες της το «βουλευτιλίκι». Προτιμά, να προσφέρει ενεργά στον τομέα που είναι επικεφαλής. Από αριστερά Η τομεάρχης Εθελοντισμού Κατερίνα Λάσπα, η υποψήφια βουλευτής Α΄Πειραιώς Μάρα Κουκουδάκη και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου Τα παιδιά των πολιτικών Κάποια νέα πρόσωπα, είναι παιδιά πολιτικών που έχουν συνδέσει το όνομα τους με την ιστορική παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτές τις εκλογές, διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Στην Α’ Αθήνας, κατεβαίνουν τρία νέα πρόσωπα που το όνομα τους κουβαλάει μια μεγάλη παρακαταθήκη. Η Ρωξάνη Μπέη, είναι κόρη του αείμνηστου δημάρχου της Αθήνας, Δημήτρη Μπέη. Ανήκει στη γενιά των 30ρηδων, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και εργάζεται ως δικηγόρος, ενώ είναι δημοτική σύμβουλος στο δήμο Αθηναίων με την παράταξη του Παύλου Γερουλάνου «Αθήνα είσαι Εσύ». Ο Γιώργος Γιάνναρος είναι γιος του ιστορικού στελέχους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Γρηγόρη Γιάνναρου και θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας. Ο Δημήτρης Οικονόμου, είναι γιος του πρώην αναπληρωτή υπουργού, βουλευτή και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Παντελή Οικονόμου. Ο Δημήτρης Οικονόμου ήταν υποψήφιος βουλευτής και στις εκλογές του 2019 και κινείται δραστήρια στην Α’ Αθήνας. Η Κέλλυ Σταμούλη, είναι δικηγόρος, κόρη του Γιάννη Σταμούλη, ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Στη Β’ Θεσσαλονίκης κατεβαίνει υποψήφιος ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Θανάσης Γλαβίνας, ο ίδιος είναι δικηγόρος και είναι γιος του πρώην βουλευτή του κόμματος Γιάννη Γλαβίνα. Το παρασκήνιο της συνεδρίασης Κεντρικής Επιτροπής Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασε η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, ενώ το ψηφοδέλτιο επικυρώθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Διαφωνία εξέφρασε η Αφροδίτη Παπαθανάση για την περιφέρεια της Φωκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Αργύρης, επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, στην ομιλία του έκανε λόγο για ονόματα που δήθεν αποχωρούν αλλά εξ αρχής δεν ήταν στη λίστα των υποψηφίων. Επιπλέον, τόνισε ότι «η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ήταν μία ανοιχτή διαδικασία η οποία έγινε με βασικούς άξονες τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την αξιοποίηση του πιο ικανού ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε νομό, την ανανέωση στα πρόσωπα και την αύξηση της συμμετοχής των νέων». Ο επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων επισήμανε ότι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής περιλαμβάνουν «προσωπικότητες με αυξημένα προσόντα, με επάρκεια και αξία, και έχουν όλες τις προϋποθέσεις για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές». Αναφερόμενος στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Βαγγέλης Αργύρης υπογράμμισε ότι «η ανανέωση προσώπων αγγίζει σε ποσοστό το 63%. Το 31% των υποψηφίων είναι κάτω των 45 ετών, και το 92% έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με το 12% να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και το 30% μεταπτυχιακό δίπλωμα». Από την πλευρά του ο γραμματέας, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον κ. Αργύρη για την προσφορά του λέγοντας ότι « ευχαριστώ τον Εύαγγελο Αργύρη για την απαιτητική δουλειά που έφερε εις πέρας, εργάστηκε συστηματικά για να την προσέλκυση ενός ανθρώπινου δυναμικού με αξιοσύνη, με ήθος, με υψηλή κοινωνική αξιοπιστία που θα είναι σε θέση να κουβαλήσει το ιστορικό φορτίο του ΠΑΣΟΚ. Ένα δυναμικό που θα συνομιλεί ταυτόχρονα με τις καλύτερες παραδόσεις του Κινήματός μας αλλά θα είναι σε θέση να διαχειριστεί και τις προκλήσεις του μέλλοντος». Σημειώνεται ότι και χθες συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η συζήτηση και η ανταλλαγή σκέψεων έγινε σε καλό κλίμα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην γενική πολιτική γραμμή του κόμματος αλλά και στα ψηφοδέλτια. Τα στελέχη που βρέθηκαν στο ισόγειο της Χ. Τρικούπη και συζήτησαν με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη και τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο, πήραν τον λόγο και εξέφρασαν την άποψη τους. Όλοι συμφώνησαν, ότι πρέπει να υπάρξει συστράτευση και συμπόρευση και να προχωρήσουν μαζί στη «μάχη» των εκλογών. Κάποια στελέχη ζήτησαν να γίνονται πιο πυκνά οι συνεδριάσεις και πρότειναν μια επικοινωνιακή αντεπίθεση που θα παρουσιάζει το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πολιτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά σε 15 μέρες. Άλλωστε, όπως είπε χαριτολογώντας ένα στέλεχος «αφού αγαπιόμαστε γιατί να χανόμαστε;». Ειδήσεις σήμερα: Υπόκλιση Τσιτσιπά σε Τζόκοβιτς: Είσαι ο κορυφαίος που έχει πιάσει ρακέτα, βγάζεις τον καλύτερο εαυτό μου Βίντεο-ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό στο μπαρ στο Ρέθυμνο Έλληνας αθλητής έκανε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ σε αγώνα Muay Thai στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )