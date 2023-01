ΠΑΣΟΚ: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια των ψηφοδελτίων – Οι μεγάλες αλλαγές, η ανανέωση και οι… αιχμές

Μεγάλες αλλαγές στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ φέρνει η επιλογή ανανέωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, που έχει ως αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενοι στις λίστες να είναι πάνω από 60% και η συμμετοχή των γυναικών να «κλειδώνει» εγκαίρως στο 40%. Τα «αποκαλυπτήρια» των ψηφοδελτίων θα γίνουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που ξεκινά σήμερα στις 10 το πρωί, με θέμα την έγκριση της λίστας με τους υποψήφιους βουλευτές στις περισσότερες περιφέρειες. Στο «ΘΕΜΑ» αυτής της Κυριακής παρουσιάζονται οι λίστες του ΠΑΣΟΚ με τους υποψήφιους τόσο στο λεκανοπέδιο Αττικής, όσο και στις άλλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. «Νέα πρόσωπα παντού» ήταν η κεντρική οδηγία, την οποία και ανέλαβαν να κάνουν πράξη τα στελέχη της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, ξεπερνώντας τους μικρούς «εμφυλίους» σε διάφορες περιοχές. Αρκετοί «αιώνιοι» υποψήφιοι που δεν κατάφερναν να εκλεγούν σε προηγούμενες αναμετρήσεις αποχώρησαν οικειοθελώς από τις λίστες, κάποιοι ενδιαφερόμενοι «κόπηκαν» στην αξιολόγηση και ορισμένοι αποχώρησαν εξαπολύοντας πυρά στην Χαριλάου Τρικούπη. Η αλήθεια είναι ότι η εκλογή νέας ηγεσίας και η προοπτική ισχυρού διψήφιου ποσοστού στις προσεχείς εκλογές προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων στελεχών για τη μάχη της πρώτης γραμμής- έτσι πρόσωπα από τις νεότερες γενιές φιγουράρουν στις λίστες ακόμη και σε εκλογικές περιφέρειες που το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα εκλέξει βουλευτή. Κάτω των 40 ετών είναι ένας στους δύο υποψήφιους βουλευτές σε πολλές περιοχές και δη της περιφέρειας. Θετικό στοιχείο για τη διατήρηση της ενότητας θεωρείται το γεγονός ότι όλοι οι νυν βουλευτές – εκτός από τον Βασίλη Κεγκέρογλου που θα διεκδικήσει το Δήμο Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης- δίνουν τη μάχη επανεκλογής τους με αισιόδοξες προβλέψεις. Έτσι κι αλλιώς η αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στα γκάλοπ προεξοφλεί σχεδόν διπλάσιο αριθμό εδρών (σ.σ. σήμερα είναι 22) που σημαίνει ότι σε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, όπως στη Βόρεια, Νότια και Δυτική Αθήνα μπορεί να εκλεγούν όχι ένας αλλά δύο βουλευτές καταρχάς στην κάλπη της απλής αναλογικής. Η ανάδειξη νέων προσώπων στις πρώτες θέσεις του Επικρατείας αποτελεί επιπλέον στόχο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα, στο οποίο δεν έχει ακόμη απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης είναι αν κατεβάσει τελικά στο Επικρατείας ή σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, στενούς του συνεργάτες, όπως ο Γραμματέας της ΚΕ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο εκπρόσωπος Τύπου, Δημήτρης Μάντζος, ο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Παναγιώτης Δουδωνής αλλά και πρόσωπα που θα έχουν ενεργό συμμετοχή στον προεκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ, όπως ο παλιός τερματοφύλακας, Νίκος Σαργκάνης και ο μικρότερος γιος του δολοφονημένου γιου της ΕΔΑ, Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα κατέβει σε τρεις περιφέρειες, ενδεχομένως στην Αττική (στα Νότια Προάστια), στην Κρήτη (ίσως στο Ηράκλειο) και στη Θράκη. Για τη σημερινή ανακοίνωση των περίπου 350 υποψηφίων έσβηναν και έγραφαν ονόματα μέχρι αργά χθες το βράδυ- και αυτό γιατί το σύνολο των υποψηφίων θα ανακοινωθεί μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Εκτός ο Απόστολος Σπυρόπουλος Χθες εν τω μεταξύ την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στην Αρκαδία στις προσεχείς εκλογές ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο κ. Απόστολος Σπυρόπουλος. Ο μέχρι πρότινος Συντονιστής των Τομέων Πολιτικής με την ανακοίνωσή του εξαπολύει πυρά προς την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για τον τρόπο λειτουργίας της υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Τον τελευταίο χρόνο το κίνημα έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό του. Διοικείται από μια ολιγομελή ομάδα που αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και μόνο στόχο έχει τη διατήρηση της οποίας εσωκομματικής κυριαρχίας». Ο κ. Σπυρόπουλος δηλώνει ότι «η σημερινή ηγεσία δεν θέλει ή δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες του συγχρόνου κόσμου και να κοιτάξει το μέλλον, πολιτεύεται με ψευδαισθήσεις και αρκείται δυστυχώς στο λίγο, στο μικρό , στο ξεπερασμένο»- σημειώνει πάντως ότι θα παραμείνει στον αγώνα για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Αρκαδίας. Με την ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί φίλοι , όταν τον Ιούλιο του 2019 μου προτάθηκε από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά να αναλάβω την σημαντική και πολύ τιμητική θέση του συντονιστή τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ , αποδέχθηκα την πρόταση της Προέδρου χωρίς δεύτερη σκέψη και εργάστηκα ανιδιοτελώς μαζί με τα περίπου 1500 στελέχη των τομέων του κινήματος για την δυναμική ανάπτυξη του και την επαναφορά του στην θέση που του αξίζει: της μετρημένης και εποικοδομητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενός πυλώνα σοβαρότητας και μετριοπάθειας για το μέλλον της πατρίδας μας. Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ τον τελευταίο χρόνο δεν συνάδει πλέον ούτε με τους στόχους της ηγεσίας της αείμνηστης Προέδρου μας, ούτε με τα ιδεώδη με τα οποία με έχει γαλουχήσει ο πατέρας μου Ροβέρτος Σπυρόπουλος δηλαδή την ανιδιοτελή αγάπη για την πατρίδα, χωρίς εκπτώσεις στις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε. Με απογοήτευση διαπιστώνω ότι τον τελευταίο χρόνο το κίνημα έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό του. Διοικείται από μια ολιγομελή ομάδα που αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και μόνο στόχο έχει τη διατήρηση της οποίας εσωκομματικής κυριαρχίας. Η σημερινή ηγεσία δεν θέλει ή δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες του συγχρόνου κόσμου και να κοιτάξει το μέλλον. Πολιτεύεται με ψευδαισθήσεις και αρκείται δυστυχώς στο λίγο, στο μικρό , στο ξεπερασμένο . Δεν θα συμμετάσχω άλλο σε αυτή τη διολίσθηση. Διαψεύδω την οποιαδήποτε πιθανότητα υποψηφιότητας μου στις επερχόμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και ανακοινώνω την αποχώρηση μου από το κίνημα. Πιστεύω ότι όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους με όσους συνεργαστήκαμε στενά και μοιραστήκαμε κοινές αγωνίες και όνειρα όλα αυτά τα χρονιά. Παραμένω πάντα στο πλευρό των συμπολιτών μου ως αρωγός στην διαρκή προσπάθεια για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Αρκαδίας. Με τιμή Απόστολος Ρ. Σπυρόπουλος Αθήνα 28/01/2023″ Ειδήσεις σήμερα: Έως και 3,5 δισ. βαρέλια οι δυνητικοί πόροι υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Έρχεται έξτρα μπόνους για τους συνταξιούχους πριν από το Πάσχα – Ποιες ομάδες θα επωφεληθούν Ο ασυγκράτητος Παπαφλέσσας και η συνέλευση της Βοστίτσας στις 26 – 29 Ιανουαρίου 1821 που πυροδότησε την Επανάσταση

