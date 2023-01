ΠΑΣΟΚ: Τι συζητήθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο Έτοιμοι για τον δρόμο προς τις κάλπες – Θα ξανά συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο σε 15 ημέρες – Αύριο οι ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια Ελένη Γκρήγκοβιτς 28.01.2023, 23:10 Έτοιμοι για τον δρόμο προς τις κάλπες δηλώνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Το Σάββατο το μεσημέρι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου συνεδρίασαν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, η συζήτηση και η ανταλλαγή σκέψεων έγινε σε καλό κλίμα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην γενική πολιτική γραμμή του κόμματος αλλά και στα ψηφοδέλτια. Υπενθυμίζεται ότι αύριο Κυριακή, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, θα ανακοινωθούν κάποια από τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών, ενώ τέσσερις περιφέρειες η Λακωνία, Αρκαδία, Σάμος και Ζάκυνθος δεν θα ανακοινωθούν. Τα στελέχη που βρέθηκαν στο ισόγειο της Χ. Τρικούπη και συζήτησαν με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη και τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο, πήραν τον λόγο και εξέφρασαν την άποψη τους. Όλοι συμφώνησαν, ότι πρέπει να υπάρξει συστράτευση και συμπόρευση και να προχωρήσουν μαζί στη «μάχη» των εκλογών. Ανάμεσα στα στελέχη που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Στέφανος Ξεκαλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Γιώργος Τσούμας, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Θοδωρής Μαργαρίτης, ο Απόστολος Πόντας, ο Γιώργος Γιάνναρος, η Πέννυ Δαλαμπούρα, η Ρωξάνη Μπέη, η Τόνια Αντωνίου, ο Απόστολος Πάνας, ο Κώστας Χρυσόγονος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Έφη Χαλάτση, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κ.α. Κάποια στελέχη ζήτησαν να γίνονται πιο πυκνά οι συνεδριάσεις και πρότειναν μια επικοινωνιακή αντεπίθεση που θα παρουσιάζει το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πολιτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά σε 15 μέρες. Άλλωστε, όπως είπε χαριτολογώντας ένα στέλεχος «αφού αγαπιόμαστε γιατί να χανόμαστε;». Ειδήσεις σήμερα Χατζηδάκης: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους – Ποιους αφορούν, πότε και πώς ξεκινά η χορήγησή τους ΗΠΑ: Παγκόσμια αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Τάιρ Νίκολς – Φώναζε «αφήστε με να πάω σπίτι μου» Κως: Παλαιστίνιοι μετανάστες… πανηγύρισαν την επίθεση με επτά νεκρούς σε συναγωγή στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο Ελένη Γκρήγκοβιτς 28.01.2023, 23:10 BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 28.01.2023, 14:17 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 22:32 28.01.2023, 22:34 28.01.2023, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )