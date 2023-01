Στα 100 του χρόνια, ο γηραιότερος δισεκατομμυριούχος του πλανήτη, πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά

Θα φανταζόταν κανείς πως έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, ο Chang Yun Chung, ιδρυτή της Pacific International Lines (PIL) και γηραιότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, θα απολάμβανε ήσυχος τα πλούτη οκτώ δεκαετιών. Ο ίδιος όμως αισθάνεται πως δεν ήρθε η ώρα ακόμη να… ξεκουραστεί. Παρά το γεγονός ότι παρέδωσε τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου στον γιο του, Teo Siong Seng, πριν από λίγους μήνες, σε ηλικία 100 ετών επιμένει να πηγαίνει στο γραφείο κάθε μέρα.

«Είναι η συνήθεια μου», λέει στο CNBC σε πρόσφατο επεισόδιο του «Managing Asia». Ως επίτιμος πρόεδρος της PIL – τίτλος που τιμά τη συνεισφορά του επί 51 έτη στην εταιρεία – ο Chang εξηγεί ότι επισκέπτεται καθημερινά τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σιγκαπούρη για να παρακολουθεί τις δραστηριότητές της και να κάνει check-in σε κάθε τμήμα. «Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι. Θα βαριόμουν πολύ, πολύ. Κάθε μέρα, γράφω όλες τις δραστηριότητές μου στο ημερολόγιό μου, τα πάντα», λέει ο Chang. «Κάθε τμήμα έρχεται να με δει».

