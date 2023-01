ΣΥΡΙΖΑ: «Αμετανόητος στην εξαπάτηση των συνταξιούχων ο κ. Μητσοτάκης»

Για «εξαπάτηση των συνταξιούχων», κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του από την Κρήτη. Στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου αναφέρει: «ο κ. Μητσοτάκης, ξεχνά ότι: – Έκοψε την 13η σύνταξη ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα την διατηρήσει για να δώσει τα χρήματα αυτά στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. – Στέρησε τα αναδρομικά για επικουρικές και δώρα που επιδίκασε το ΣτΕ. – Φορολόγησε ακόμη και τα αναδρομικά που επέστρεψε για κύριες συντάξεις με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι, να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται, κομμένα ακόμα και στο 50%. -Τα έκανε «θάλασσα» με τους επανυπολογισμούς των συντάξεων, δίνοντας λιγότερα χρήματα στους συνταξιούχους, που συνεχίζουν, είτε να έχουν προσωπική διαφορά και να αποκλείονται από παρούσες και μελλοντικές αυξήσεις, είτε να λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από εκείνα που δικαιούνται. – Έκοψε την δεύτερη εθνική σύνταξη, σε χήρους και αναπήρους και χορήγησε δεύτερη σύνταξη, σε χιλιάδες πρώην και νυν βουλευτές, νομάρχες, αντινομάρχες, δημάρχους, αντιδημάρχους κλπ. – Οι σημερινές αυξήσεις είναι αποφασισμένες με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2017, αλλά με πληθωρισμό 15% στα τρόφιμα δεν αρκούν ούτε αυτές. -‘Αφησε εκτός στήριξης τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αντί για 13η σύνταξη, πήραν πενιχρά επιδόματα (250 και 200 ευρώ) πλήρως αναντίστοιχα, με το τεράστιο κύμα ακρίβειας, που σαρώνει την ελληνική κοινωνία. Κατά τα άλλα, έχει χαθεί το μέτρημα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα. Όσο για τα εκατοντάδες έργα που δήθεν έκανε στην Κρήτη, γελάνε μαζί του και οι μακέτες». Ειδήσεις σήμερα: Υπόκλιση Τσιτσιπά σε Τζόκοβιτς: Είσαι ο κορυφαίος που έχει πιάσει ρακέτα, βγάζεις τον καλύτερο εαυτό μου Βίντεο-ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό στο μπαρ στο Ρέθυμνο Έλληνας αθλητής έκανε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ σε αγώνα Muay Thai στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο

