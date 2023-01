Qatar Gate – Καϊλή: «Έδωσε εντολή στον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα» – Ντοκουμέντο από το ένταλμα σύλληψης της Το ένταλμα σύλληψης, της ευρωβουλευτή, αποκαλύπτει τι αναφέρουν οι Βελγικές Αρχές για την εμπλοκή της στο Qataragate – Ποια είναι η «Ολλανδέζα» Γεμάτο αποκαλύψεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να έδινε εντολές στην Ελληνίδα ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή μέσω του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζιόρτζι είναι το ένταλμα σύλληψης της που έφερε στο φως η τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Μάλιστα οι αρχές των Βρυξελλών ανέφεραν αρχικά ότι ανακάλυψαν πως ο εγκέφαλος του Qatar Gate ήταν ο πρώην ευρωβουλευτής. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι άλλοι βρίσκονταν στο στενό του κύκλο και ποιοι είχαν εμπλοκή στην υπόθεση. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, φέρεται να είπε ότι ο Αντόνιο Παντσέρι και ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι είχαν κοινές δραστηριότητες και δικαιολόγησε τον σύζυγό της, λέγοντας ότι αυτό ήταν λογικό, καθώς ήταν συνεργάτες. Επίσης, παραδέχεται ότι πέρασαν από το διαμέρισμά της βαλίτσες με χρήματα, αλλά δεν ήξερε τι είχαν μέσα, ενώ τονίζει ότι δεν ήξερε ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι είχε εμπλοκή στο Qatar Gate. Μάλιστα στο επίσημο έγγραφο φέρεται να αναφέρεται επίσης ότι από τις έρευνες των βελγικών αρχών προέκυψε πως η Εύα Καϊλή έπαιρνε εντολές από τον Αντόνιο Παντσέρι, όχι άμεσα, αλλά έμμεσα μέσω του συζύγου της Πιο συγκεκριμένα απόσπασμα από την δεύτερη σελίδα αναφέρει τα εξής: «H κατηγορούμενη αναγνωρίζει ότι έδωσε εντολή στον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα. Δηλώνει ότι γνώριζε πως στο παρελθόν ο σύζυγός της με τον Παντσέρι είχαν κοινές δραστηριότητες, αφού ήταν συνεργάτες, και ότι έχουν περάσει από το διαμέρισμά τους βαλίτσες. Αναφέρει ότι δεν γνωρίζει ότι ο σύζυγός της εμπλέκεται σε αυτό το δίκτυο». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq41mprzue69) Παράλληλα σε άλλο απόσπασμα από την τρίτη σελίδα του εντάλματος σύλληψης τονίζεται ότι ο Αντόνιο Παντσέρι είχε παραπονεθεί στον Φραντσέσκο Τζιόρτζι λέγοντάς του να πει στην Εύα Καϊλή να μην μιλάει με την «Ολλανδέζα». Ο Ιταλός Ευρωβουλευτής φέρεται να είπε στον σύζυγο της Εύας Καϊλή. «Να της πεις ότι καλύτερο είναι να σταματήσει να μιλάει με την Ολλανδέζα». Όπως τονίζει ο ΣΚΑΪ η «Ολλανδέζα» δεν κατονομάζεται στο ένταλμα σύλληψης, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες και από τον διεθνή Τύπο, πρόκειται για μια Ολλανδέζα ευρωβουλευτή, η οποία δεν έπαιρνε θέσεις υπέρ του Κατάρ και μιλούσε στο Ευρωκοινοβούλιο εναντίον της χώρας. Έτσι ο Παντσέρι είπε στον Φραντσέσκο Τζιόρτζι να μεταφέρει στην Εύα Καϊλή ότι δεν πρέπει να μιλάει με την «Ολλανδέζα». «Από την έρευνα προκύπτει ότι δόθηκαν εντολές (σ.σ έμμεσα) από τον κ. Παντσέρι στη κ. Καϊλή μέσω του συζύγου της. Δηλαδή ότι ο κ. Παντσέρι είχε παραπονεθεί για το γεγονός ότι η κ. Καϊλή μιλά με την ‘Ολλανδέζα’. Και ο κ. Παντσέρι είχε πει στον σύζυγό της να παρέμβει λέγοντας: “Θα ήταν σωστό να της πεις να σταματήσει», τονίζεται χαρακτηριστικά στην τρίτη σελίδα του εντάλματος. Ειδήσεις σήμερα Χατζηδάκης: Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους – Ποιους αφορούν, πότε και πώς ξεκινά η χορήγησή τους ΗΠΑ: Παγκόσμια αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Τάιρ Νίκολς – Φώναζε «αφήστε με να πάω σπίτι μου» Κως: Παλαιστίνιοι μετανάστες… πανηγύρισαν την επίθεση με επτά νεκρούς σε συναγωγή στην Ιερουσαλήμ – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 28.01.2023, 13:30 28.01.2023, 14:17 23.01.2023, 11:05 28.01.2023, 22:32 28.01.2023, 22:34 28.01.2023, 10:00

