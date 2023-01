Qatargate – Financial Times: «Inside woman» του Παντσέρι η Εύα Καϊλή

Ως ευρωβουλευτής η Εύα Καϊλή έζησε τη ζωή της περισσότερο σαν σταρ του κινηματογράφου γράφουν οι Financial Τimes σε εκτενές άρθρο τους για το Qatargate. Η Ελληνίδα πολιτικός περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της σε γιοτ στο Αιγαίο, λαμπερά νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα, έκανε παρέα με σούπερ μόντελ σε εκδηλώσεις, όπως η Ναόμι Κάμπελ, και περνούσε καλοκαιρινές διακοπές στο κρησφύγετο του μεγιστάνα Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον στην Καραϊβική. Η δουλειά της περιελάμβανε συζητήσεις σε πάνελ με δισεκατομμυριούχους από το χώρο των κρυπτονομισμάτων και ταξίδια στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τώρα η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων, 44 ετών, είναι έγκλειστη σε μια φυλακή στα περίχωρα των Βρυξελλών, υπό συνεχή επιτήρηση, με μόλις δύο επισκέψεις το μήνα από τη δίχρονη κόρη της. Το τελευταίο κεφάλαιο της υπόθεσης, αναφέρει η εφημερίδα, δεν έχει ακόμη γραφτεί: Είναι η Εύα Καϊλή αθώα, όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος της, παρασύρθηκε και εξαπατήθηκε από τον Ιταλό σύντροφό της; Ή μήπως εκμεταλλεύτηκε την χαλαρή κοινοβουλευτική εποπτεία, για να γεμίσει τις τσέπες της; Όποια και αν είναι η απάντηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το λεγόμενο σκάνδαλο Qatargate συγκλόνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκασε να αντιμετωπίσει δυσάρεστες αλήθειες για το πώς διαχειρίζεται το λόμπι από ξένες δυνάμεις, γράφει η βρετανική εφημερίδα. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε γίνει η «εκ των έσω» γυναίκα (inside woman) του Παντσέρι, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που είδαν οι FΤ. Συνάντησε τους υπουργούς του Κατάρ στις Βρυξέλλες, επισκέφτηκε τη χώρα δύο φορές, προσπάθησε να «αποδυναμώσει» ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα που καταδικάζει τα εργασιακά δικαιώματα στη χώρα και ψήφισε υπέρ της κατάργησης της βίζα για τους Καταριανούς που επισκέπτονται την ΕΕ σε μια επιτροπή στην οποία δεν ήταν καν μέλος. Ο (σύντροφός της) Τζιόρτζι παρευρέθηκε στην ψηφοφορία συνοδευόμενος από έναν αξιωματούχο από τη Ντόχα. Σύμφωνα με πολλούς παρόντες ευρωβουλευτές, πετάχτηκαν απάνω και επευφημούσαν όταν πέρασε η ψηφοφορία. Τον Νοέμβριο, το κοινοβούλιο εξέτασε ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Με τη βοήθεια της Καϊλή, το κείμενο του ψηφίσματος «αποδυναμώθηκε» από τροπολογίες από τις σοσιαλιστικές και κεντροδεξιές ομάδες, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία. Όμως εξακολουθούσε να περιέχει κριτική. Και μετά το σκάνδαλο, η τελική ψηφοφορία για το ταξίδι χωρίς βίζα αναβλήθηκε. Ορισμένοι ευρωβουλευτές λένε ότι το φερόμενο σχέδιο δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο. «Η εντύπωσή μου είναι ότι η ομάδα (του Παντσέρι) προσπαθούσε να δείξει στους Καταριανούς ότι εργάζονταν σκληρά για λογαριασμό τους, γι’ αυτό έκαναν όλες αυτές τις σκηνές», λέει ο Μπράντο Μπενιφέι, επικεφαλής της σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας του Δημοκρατικού κόμματος (PD) της Ιταλίας. «Αλλά (δεν) πέτυχαν ουσιαστικά αποτελέσματα». Οι συμβατικές διπλωματικές προσπάθειες από το Κατάρ και το Μαρόκο φαίνεται να έχουν επιτύχει μεγαλύτερα αποτελέσματα». Η Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ είχαν υποστηρίξει το ταξίδι χωρίς βίζα για τους υπηκόους του Κατάρ και τα κράτη μέλη είναι ένθερμοι πελάτες των προμηθειών φυσικού αερίου του Κατάρ. Η ΕΕ συνήψε αισίως μια αλιευτική συμφωνία και μια εμπορική συμφωνία γεωργικών προϊόντων με το Μαρόκο το 2019. Η Εύα Καϊλή, γράφει η βρετανική εφημερίδα, ήταν ήδη υπό έρευνα πριν τη σύλληψή της. Στις 15 Δεκεμβρίου, η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή ζήτησε την άρση της ασυλίας της λόγω υποψιών για μια πιο κοινή κοινοβουλευτική απάτη – κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Μόνο το 2015 σχεδόν 100 βουλευτές κλήθηκαν να επιστρέψουν κάποια επιδόματα μετά από έρευνα. Η Olaf, ο οργανισμός της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, ξεκίνησε έρευνα το 2018 αφού φέρεται να μετέφερε χρήματα από τον μισθό της βοηθού της στην τσέπη της, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Φέρεται επίσης να διεκδικήσει χρήματα που προέρχονταν από ταξίδια στελεχών της στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις στο Στρασβούργο όταν αυτά δεν παρουσιάζονταν και έμεναν στο σπίτι. Ο δικηγόρος της, κος Δημητρακόπουλος, αρνήθηκε να σχολιάσει κάθε έναν από αυτούς τους ισχυρισμούς. Άτομα κοντά στην έρευνα υποψιάζονται ότι τα μετρητά που έλαβαν οι Παντσέρι και Τζιόρτζι χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν άλλοι. «Διαφορετικά θα είχαν στείλει τα χρήματα σε υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς», λέει ένα άτομο. - euro2day.gr Ειδήσεις σήμερα: Υπόκλιση Τσιτσιπά σε Τζόκοβιτς: Είσαι ο κορυφαίος που έχει πιάσει ρακέτα, βγάζεις τον καλύτερο εαυτό μου Βίντεο-ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό στο μπαρ στο Ρέθυμνο Έλληνας αθλητής έκανε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ σε αγώνα Muay Thai στην Ταϊλάνδη – Δείτε βίντεο

