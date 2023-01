Άγρια κόντρα Γεωργιάδη και Βερναρδάκη στον «αέρα» της ΕΡΤ – «Δεν έχεις παντελόνια» Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φωνές, αλληλοκατηγορίες και μια σειρά χαρακτηριστμοί «εκτοξεύτηκαν» στον «αέρα» της ΕΡΤ, μεταξύ Χριστόφορου Βερναρδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη. Τα ντεσιμπέλ στο πολιτικό πάνελ της ΕΡΤ ανέβηκαν, με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινούν άγρια κόντρα με αφορμή της συζήτηση περί Novartis και τη σύλληψη του «Μάξιμου Σαράφη». Ο υπουργός Ανάπτυξης κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση με τον κ. Βερναρδάκη να τον ρωτά με έντονο ύφος αν θα καταθέσει αγωγή κατά του «Σαράφη» και του FBI το οποίο επίσης ενεπλάκη στην υπόθεση. Αρχικά ο υπουργός είπε με έντονο ύφος προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: «ένα συγγνώμη έχετε να πείτε για τον “Μάξιμο Σαράφη”; Έχεις παντελόνια να πεις συγγνώμη; Δεν έχεις ούτε παντελόνια ούτε ψυχή». Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης του απάντησε ότι: «Είσαι η θεωρία του ψύλλου, από το ένα θέμα στο άλλο». «Είστε ψεύτες και απατεώνες, συκοφάντες και λασπολόγοι» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στο κλείσιμο της κουβέντας – όταν οι τόνοι είχαν ανέβει αρκετά – με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορο Βερναρδάκη να απαντά «είσαι το μεγαλύτερο νούμερο της πολιτικής». «Είστε ψεύτες και απατεώνες, συκοφάντες και λασπολόγοι» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός, στο κλείσιμο της κουβέντας – όταν οι τόνοι είχαν ανέβει αρκετά – με τον Χριστόφορο Βερναρδάκη να απαντά «είσαι το μεγαλύτερο νούμερο της πολιτικής». Δείτε το απόσπασμα: Ειδήσεις σήμερα: Ο γιος του Τράγκα πούλησε 1.000.000 ευρώ τη βίλα στη Μύκονο Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία Εικόνες μυστήριο στον ουρανό της Χαβάης – Πώς εξηγήθηκε η μπλε σπείρα που εμφανίστηκε BEST OF NETWORK 30.01.2023, 11:30 30.01.2023, 12:33 30.01.2023, 12:09 30.01.2023, 09:17 30.01.2023, 09:19 29.01.2023, 12:30

