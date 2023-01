Αλέξης Τσίπρας: Στο Ζάππειο την Τρίτη για τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της προεκλογικής περιόδου

Την προεκλογική τακτική και τον ευρύτερο σχεδιασμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πορεία προς τις κάλπες αναμένεται να παρουσιάσει αύριο, Τρίτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στη μία το μεσημέρι, στο Ζάππειο Μέγαρο. Κατόπιν της παρουσίασης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα απαντήσει, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, σε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων από τους εκπροσώπους του εγχώριου και ξένου Τύπου, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα των πολιτικών πρωτοβουλιών της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αμέσως επόμενο διάστημα. Κύκλοι της Κουμουνδούρου σχολίαζαν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα σαλπίσει «δημοκρατική αντεπίθεση» στο εξής με ορίζοντα τις προσεχείς εθνικές εκλογές, με τον κ. Τσίπρα να αναφέρεται στο διακύβευμα των εκλογών, αλλά και στις προσεχείς του περιοδείες του, στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Κατά πληροφορίες, το δίλημμα που αναμένεται να θέσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι «με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή;». Σημειωτέον ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά τον κύκλο των περιοδειών από το Περιστέρι, όπου μεθαύριο Τετάρτη θα μιλήσει στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου». Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πραγματοποιήσει πολιτική ομιλία την ερχόμενη Παρασκευή στην Πάτρα, ενώ τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου ο κ. Τσίπρας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στο «Ιβανώφειο». Εκτός, ωστόσο, της αυριανής «ημερήσιας διάταξης» είναι τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις εθνικές εκλογές, καθώς της δημοσιοποίησής τους θα μεσολαβήσει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: F-4E Phantom II: Ποιο είναι το μαχητικό που κατέπεσε στα ανοιχτά της Ανδραβίδας Έβρος: «Ξέχασα να πω… πέθανε και ένα κοριτσάκι και λέγεται Μαρία» – Η απίστευτη κατάθεση της Μπαϊντά Μαρία-Ολυμπία Γλύξμπουργκ: Η διάδοχος του «διαδόχου» με δάφνες στο μόντελινγκ και τα social

