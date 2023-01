Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την απώλεια του Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα εν ώρα καθήκοντος Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με φόντο την πτώση του F4-E Phantom II στην Ανδραβίδα Καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δίνουν τα πάντα για την προάσπιση της πατρίδας και της εθνικής μας κυριαρχίας», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την πτώση του F-4E Phantom II στη θαλάσσια περιοχή της Ανδραβίδας. «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την απώλεια του Υποσμηναγού (Ι) Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα εν ώρα καθήκοντος», επισημαίνει ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δίνουν τα πάντα για την προάσπιση της πατρίδας και της εθνικής μας κυριαρχίας. 1/2— Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 30, 2023 Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την απώλεια του Υποσμηναγού (Ι) Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα εν ώρα καθήκοντος. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του. 2/2— Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 30, 2023

