Απαντήσεις για τη «Greek Mafia» στην ΕΛ.ΑΣ και την παραίτηση Θεοδωρικάκου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, ζητά με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την “υπόθεση της Greek Mafia”. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η προσπάθεια του κ. Θεοδωρικάκου να πείσει πως δεν γνώριζε για την υπόθεση της Greek Mafia που εστάλη στη Δικαιοσύνη επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, για να δικαιολογήσει τις αναβαθμίσεις διεφθαρμένων αξιωματικών, είναι τουλάχιστον γελοία. Η προσπάθειά του όμως να πείσει πως δεν γνώριζε ούτε καν για τα ευρήματα υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ αναφορικά με εμπλοκή ανώτατων αξιωματούχων της με τη μαφία επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη και επί δικής του Υπουργίας, δεν είναι απλά γελοία αλλά εξοργιστική». Ακολούθως θέτει τα ερωτήματα: 1. Γνώριζε για παράνομη δράση αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν και δεν τους έστειλε στη Δικαιοσύνη, αλλά αρκέστηκε σε αποστρατεία; 2. Πώς μιλά για «κάθαρση» όταν αναβαθμίζει κατηγορούμενους; 3. Γιατί δεν έστειλε την υπόθεση των επίορκων αστυνομικών στον Εισαγγελέα νωρίτερα, αφού τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από το «Βήμα» προέρχονται από υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ επί των ημερών του; 4. Γιατί δεν απάντησε εάν ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που αναφέρεται στις αποκαλύψεις ότι σχετίζεται με προστασία σε βενζινάδικα, βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου και συμμετείχε στις αποφάσεις για τις προ ημερών κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ; 5. Γιατί δεν απάντησε εάν είναι ο διευθυντής του ένας από τους συνομιλητές των μαφιόζων στο ρεπορτάζ του Βήματος; 6. Γιατί δεν απάντησε εάν υπάρχουν καταγγελίες για τον αξιωματικό που προτείνει για επικεφαλής στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ; Καταλήγοντας σημειώνει: «Περιμένουμε μαζί με τις απαντήσεις από τον κ. Θεοδωρικάκο και την παραίτησή του». Ειδήσεις σήμερα: «Μάξιμος Σαράφης»: O βίος και η πολιτεία του κουκουλοφόρου μάρτυρα στην υπόθεση της Novartis που αποδείχτηκε κοινός απατεώνας Εθνική Πινακοθήκη: Ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει, λέει ο 50χρονος ελαιοχρωματιστής για την κλοπή έργων F-4E Phantom II: Ποιο είναι το μαχητικό που κατέπεσε στα ανοιχτά της Ανδραβίδας

