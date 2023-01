ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 30.01.2023, 19:50 Εκλογές 2023: Υποψήφιες με το ΚΚΕ Ελένη Γερασιμίδου, Λίλα Καφαντάρη και ο σύζυγος της Κατερίνας Στικούδη Η κυρία Γερασιμίδου θα είναι υποψήφια στην ανατολική Αττική, ενώ η κυρία Καφαντάρη στην Κορινθία – Υποψήφιος και ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Τζουμάκης 30.01.2023, 16:54 UPD: 30.01.2023, 19:41 11 ΣΧΟΛΙΑ Συνεχίζεται το άνοιγμα του ΚΚΕ προς τους ανθρώπους του πολιτισμού καθώς μετά τις ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων της Σεμίνας Διγενή, του Θέμη Πάνου, του Παύλου Ορκόπουλου και και του Διονύση Τσακνή, ο Περισσός προχώρησε σε νέες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν στις εκλογές του 2023 θα είναι υποψήφιες με το ΚΚΕ η Ελένη Γερασιμίδου στην ανατολική Αττική και η Λίλα Καφαντάρη στην Κορινθία. Ακόμη την ψήφο των πολιτών θα διεκδικήσουν ο Δημήτρης Τζουμάκης στη Μαγνησία, ο σκηνοθέτης Λεωνίδας Βαρδαρός στη Σάμο, η δημοσιογράφος Εύα Νικολαΐδου στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο Βαγγέλης Σερίφης, μουσικός παραγωγός και εκπαιδευτικός, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης Παπαζαχαριάκης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ο μουσικός φιλαρμονικής ορχήστρας και πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου Βασίλης Παρασκευόπουλος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και ο τραγουδιστής Κώστας Τριανταφυλλίδης στην Κοζάνη. Ειδήσεις σήμερα: Ανδραβίδα: Νεκρός ο ένας από τους δυο πιλότους του Phantom – Συνεχίζονται οι έρευνες Έβρος: «Ξέχασα να πω… πέθανε και ένα κοριτσάκι και λέγεται Μαρία» – Η απίστευτη κατάθεση της Μπαϊντά Καιρός: Η πρόβλεψη Καλλιάνου για χιόνια στις… βάρκες της Πεντέλης – Πού και πότε θα πέσουν 30.01.2023, 16:54 UPD: 30.01.2023, 19:41 11 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 30.01.2023, 18:10 30.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 30.01.2023, 15:41 30.01.2023, 15:40 30.01.2023, 15:35

