Επίσκεψη Δένδια στο Ισραήλ για ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνομιλίες με τον τον Ισραηλινό ομόλογό – Θα γίνει δεκτός από τυον Πρόεδρο Χέρτζογκ και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου Η εμβάθυνση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων και της άμυνας, καθώς και στο πλαίσιο τριμερών σχημάτων συνεργασίας, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο Ισραήλ. Επιπλέον, οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Ισραήλ είναι η πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών στη χώρα, μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης στις 29 Δεκεμβρίου 2022. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση περί τις 09:00 με τον Ισραηλινό ομόλογό του Έλι Κοέν (Eli Cohen), την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, μετά το πέρας των οποίων θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν πρόγευμα εργασίας. Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ (Isaac Herzog), καθώς και από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu). Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Η πρόβλεψη Καλλιάνου για χιόνια στις… βάρκες της Πεντέλης – Πού και πότε θα πέσουν Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναυτιλία, τουρισμός και διεθνές δίκαιο – Οι 5 συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ιαπωνία Ανδραβίδα: Οι πρώτες φωτογραφίες από το Phantom που συνετρίβη BEST OF NETWORK 30.01.2023, 12:45 30.01.2023, 16:50 30.01.2023, 12:09 30.01.2023, 15:41 30.01.2023, 15:40 30.01.2023, 15:35

