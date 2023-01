Θεοδωρικάκος: «Αθλιότητα το δημοσίευμα για την οικογένεια μου, θα προσφύγω δικαστικά»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, προχώρησε στη διάψευση των ισχυρισμών ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που δημοσιεύει το Documento για παρέμβαση του πρώην αρχηγού της αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη προκειμένου να «θαφτεί» υπόθεση ναρκωτικών στην οποία φέρεται να εμπλέκεται μέλος της οικογένειας του υπουργού. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα ψέματα, συκοφαντίες και ακραία ανηθικότητα. Κάνει λόγο για αθλιότητες και προειδοποιεί ότι θα προσφύγει δικαστικά εναντίον όποιου σπιλώσει το όνομά του. Η ανάρτηση του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου «Ως εδώ η αθλιότητα! Οι πρόσφατες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία διασφάλισαν την κάθαρση του σώματος σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι ανήθικες αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες, επομένως. Γι αυτό και από χθες, ο «έγκριτος» κύριος Βαξεβάνης επιστράτευσε τον λασπωτήρα του Documento με ένα αναληθές και συκοφαντικό δημοσίευμα για μέλος της οικογένειάς μου, που υπερβαίνει κάθε όριο ανηθικότητας. Το οποίο και στη συνέχεια συγκεκριμένες ιστοσελίδες, με συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, έσπευσαν να υιοθετήσουν. Δόλια αποσιωπούν ότι τα ψεύδη και οι συκοφαντίες για το πρόσωπό μου προήλθαν από Αξιωματικό της Αστυνομίας το ίδιο βράδυ που αποστρατεύτηκε. Η κατάθεση, μάλιστα, δόθηκε στην υπηρεσία στην οποία προΐσταται Αξιωματικός που, επίσης, αποστρατεύτηκε εκείνη την ημέρα! Πρόκειται για δύο αποστρατείες οι οποίες αποφασίστηκαν από την πολιτική ηγεσία για την διασφάλιση της ορθής, διαφανούς και νόμιμης λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρά τις πιέσεις του να παραταθεί η θητεία του, αλλάζοντας το όριο ηλικίας που προβλέπει ο νόμος. Ο συγκεκριμένος αποστρατευθείς επιτίθεται στο πρόσωπό μου με ψέματα και αισχρές συκοφαντίες, ενθυμούμενος ξαφνικά περιστατικό που συνέβη πριν από δύο ολόκληρα χρόνια! Φτάνει δε στο σημείο της μέγιστης αθλιότητας και ατιμίας τόσο ο ίδιος, όσο και το ρυπαρό μέσο που το αναπαράγει, να επιτίθεται με τον πλέον ανήθικο τρόπο στο γιο μου. Προφανώς, αυτή η σκευωρία δε με αγγίζει. Είναι ξεκάθαρο ότι ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν έχω την παραμικρή σχέση με το περιστατικό. Καθώς όλη αυτή η απόπειρα λάσπης διαρρέονταν συστηματικά και περιήλθε σε γνώση μου, από τις 26 Ιανουαρίου έχω δώσει γραπτή εντολή στην Ελληνική Αστυνομία να διεξάγει ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό. Το οποίο, σημειωτέον, αφορούσε έναν απλό -και μόνο- αστυνομικό έλεγχο σε 4 νέα παιδιά, ανάμεσα στους οποίους και στον γιο μου, στις 22 Νοεμβρίου 2021, χωρίς να βρεθεί τίποτε μεμπτό! Προφανώς, ο φάκελος αυτής της υπόθεσης θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και τα πορίσματά της να αποσταλούν στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να εξυπηρετεί τις πολιτικές του εμπάθειες απέναντί μου, θίγοντας το παιδί μου. Για όλους αυτούς τους λόγους προσφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Ως Υπουργός, ως Έλληνας Πολίτης, αλλά, κυρίως, ως γονιός. Ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα εναντίον των ηθικών αυτουργών και των εκτελεστών αυτής της άθλιας σκευωρίας. Αλλά, και εναντίων των πρόθυμων ρυπαρογράφων που τις υιοθετούν και τις αναπαράγουν, εξυπηρετώντας πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Ως εδώ η αθλιότητα!». Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, όταν ρωτήθηκε από τον Αντώνη Σρόιτερ κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Αυτοψία». «Δεν μπορώ να σχολιασώ την ουσία της υπόθεσης, είναι βέβαιο ότι θα τοποθετηθεί ο κ. Θεοδωρικάκος. Ένα περιστατικό του Νοεμβρίου του 2021, περνάει όλο το ΄22 και περνάνε και οι κρίσεις και λέει αυτά;» Τι αναφέρει το δημοσίευμα Ο ανώτατος αξιωματικός, σύμφωνα με το Documento, κατέθεσε τον Μάιο του 2022 στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., καταγγέλλοντας ότι ο πρώην αρχηγό παρενέβη με απειλητικό και πιεστικό τρόπο προκειμένου να μη σχηματιστεί δικογραφία, αλλά και να αφεθούν ελεύθερα τρία νεαρά άτομα που είχαν συλληφθεί με μικροποσότητα ναρκωτικών. Ο λόγος για τον οποίο κατέθεσε στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. είναι, όπως υποστηρίζει, επειδή δέχεται, ακόμη, απειλές και εκφράζει φόβους ακόμη και για την ίδια του τη ζωή. Αναφορικά με το περιστατικό, ο αξιωματικός σημειώνει ότι, στις 21 Νοεμβρίου 2021, έλαβε τηλεφώνημα από τον τότε αρχηγό Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι σε έλεγχο στο Μαρούσι εντοπίστηκαν τρεις νεαροί με 18 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών και τρεις τρίφτες. Ένας από αυτούς, μέλος της οικογένειας του Τάκη Θεοδωρικάκου, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς να «μιλήσουν με τον υπασπιστή του υπουργού». Στη συνέχεια ο ανώτατος αξιωματικός καταγγέλλει ότι ο Μ. Καραμαλάκης απαίτησε να μην γίνει καμία προσαγωγή και να καταστραφεί η ποσότητα των ναρκωτικών. «Κόψε το λαιμό σου και φώναξε τα παιδιά που εμπλέκονται στον έλεγχο και λύσε το θέμα τώρα γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος μέλους της οικογένειας του υπουργού» φέρεται να ανέφερε ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κατά την κατάθεση του αστυνομικού. Στην κατάθεσή του, μάλιστα, αναφέρει ότι δέχθηκε απειλές περί αποχώρησής του από το Σώμα, ενώ προσθέτει ότι ο κ. Καραμαλάκης τον κάλεσε άλλες δύο φορές και συνέχισε να τον απειλεί. Οι νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι. Ειδήσεις σήμερα: Ρέθυμνο: Μπροστά στους αστυνομικούς έπεσε ο πυροβολισμός στο μπαρ – Δείτε βίντεο Qatargate – Financial Times: «Inside woman» του Παντσέρι η Εύα Καϊλή Η Τουρκία να λογοδοτήσει για το πώς οδήγησε την ελληνική μειονότητα στα πρόθυρα εξαφάνισης, λέει το υπουργείο Εξωτερικών

