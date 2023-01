Θεοδωρικάκος: Ο απερχόμενος διοικητής του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ δεν με ενημέρωνε ούτε στοιχειωδώς

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας η τοποθέτηση του υποστράτηγου της ΕΛΑΣ, Παναγιώτη Πούπουζα, στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο νέος διοικητής διαθέτει «ήθος και εντιμότητα» βασικά στοιχεία για να ανταποκριθεί στο κρίσιμο έργο ενώ παράλληλα αμφισβήτησε πλήρως την αποτελεσματικότητα του απερχόμενου διοικητή Ηλία Κοσσυβάκη. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα ο κ. Κοσσυβάκης δεν του παρείχε καν την στοιχειώδη ενημέρωση σημειώνοντας ότι και ο ίδιος πληροφορήθηκε τους διαλόγους αξιωματικών της ΕΛΑΣ με μέλη παράνομων κυκλωμάτων από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της αντιπολίτευσης είπε χαρακτηριστικά πως «υπήρξε συνέχεια που ήταν κακή. Στην δική μου αντίληψη τα αποτελέσματα της δουλειάς της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε σχέση με το πρόβλημα που πιστεύω ότι υπάρχει – το πρόβλημα της διαφθοράς – είναι πενιχρά. Προσωπικά θα ήθελα περισσότερες υποθέσεις να έχουν διερευνηθεί. Το τελευταίο διάστημα δεν έχω καν στοιχειώδη ενημέρωση από τον συγκεκριμένο αξιωματικό. Εκεί υπήρχε ένα στεγανό» για να προσθέσει: «Ποιος να το ήξερε το δημοσίευμα του Βήματος αν δεν το ήξεραν οι Εσωτερικές Υποθέσεις; Όταν την Κυριακή διάβασα το δημοσίευμα του Βήματος είχα μονό μια επιλογή. Να δώσω εντολή στην υπηρεσία της ΕΛΑΣ να στείλει το δημοσίευμα στην εσωτερικών υποθέσεων και ταυτόχρονα στον εισαγγελέα. Αυτό έγινε αυτομάτως. Πεντακάθαρες κουβέντες. Όλα στο φως. Διαφάνεια . Πραγματικός έλεγχος. Δεν υπάρχει λόγος να συκοφαντείτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αφήστε τον να κάνει τη δουλειά του». Σε άλλο σημείο ο κ. Θεοδωρικάκος είπε «γιατί ξαφνικά συμβαίνουν πράγματα και συζητούνται πράγματα πάνω στις κρίσεις; Παρατηρήσατε ότι στις κρίσεις της ΕΛΑΣ από άποψη ποσότητας δεν έγιναν κοσμογονικές αλλαγές. Το θεωρώ λογικό γιατί οι προηγούμενες κρίσεις έγιναν προ 8μήνου. Είναι συγκεκριμένες οι αλλαγές και έχουν στόχο την βελτίωση της κατάστασης και να υπάρξουν πλήρεις εγγυήσεις για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Αυτό ήταν το κριτήριο». Αναφορικά με τον νέο διοικητή, Παναγιώτη Πούπουζα, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν προϊστάμενος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε «τον γνωρίζω ως αξιωματικό τους 16 μήνες που υπηρετώ στο υπουργείο τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του για υπηρεσιακά θέματα. Είμαι πεπεισμένος ότι είναι αυτό που βλέπετε και ακούσατε. Ήθος και εντιμότητα που να μην αμφισβητούνται από την πορεία και τον τρόπο ζωής του. Δεν εξετάζω σε καμία περίπτωση την πολιτική ταυτότητα κανενός όταν μιλάμε για την ΕΛΑΣ. Δεν ρώτησα τον στρατηγό τι θα ψηφίσει. Με ενδιαφέρει το ήθος και η εντιμότητα. Τα έχει, τέλος. Πιστεύω ότι ο στρατηγός έχει μπροστά του τεράστιο όγκο δουλειάς». O νέος Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, υποστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας Νωρίτερα ο Χρήστος Σπίρτζης (ΣΥΡΙΖΑ) αναρωτήθηκε εάν για την υπόθεση των διαλόγων αξιωματικών της ΕΛΑΣ και παράνομων κυκλωμάτων μπορεί να γίνει ταυτόχρονη έρευνα από την Δικαιοσύνη και την ΕΛΑΣ ενώ ο Νίκος Βούτσης σημείωσε μεταξύ άλλων πως κατά τις κρίσεις της ΕΛΑΣ ανακύπτουν διάφορα θέματα λόγω πικρίας. Να σημειωθεί ότι υπερ της τοποθέτησης του κ. Πούπουζα φήσισε η ΝΔ. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ καταψήφισαν ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25 δήλωσαν «παρών». Ειδήσεις σήμερα: Ο γιος του Τράγκα πούλησε 1.000.000 ευρώ τη βίλα στη Μύκονο Δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν οι χειριστές το F-4 που έπεσε στη θάλασσα Εικόνες μυστήριο στον ουρανό της Χαβάης – Πώς εξηγήθηκε η μπλε σπείρα που εμφανίστηκε

