Καϊλή: Την εμφανίζουν καθοδηγούμενη του Παντσέρι – «Ζούσε σαν σταρ του σινεμά»

Μάχη εντυπώσεων, αλλά και (νομικής) ουσίας εκτυλίσσεται τα τελευταία 24ωρα γύρω από τη συνταρακτική υπόθεση Qatargate και την τύχη που θα έχει η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, η οποία κρατείται στις βελγικές φυλακές ήδη ενάμιση μήνα τώρα και χωρίς κάποιο θετικό σημάδι στον ορίζοντα για την ποινική αντιμετώπιση που της επιφυλάσσουν οι εισαγγελικές αρχές. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν το σαββατοκύριακο και ενώ ο εγκέφαλος του κυκλώματος των δωροδοκιών από το Κατάρ, Αντόνιο Παντσέρι άρχισε να δίνει στοιχεία στις αρχές για να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης, η κυρία Καϊλή θεωρείται ως καθοδηγούμενη από τον Ιταλό λομπίστα, ενώ οι Financial Τimes την παρουσιάζουν σε ένα άρθρο κόλαφο, ως μία γυναίκα που ζούσε μέσα στην πολυτέλεια, «σαν σταρ του σινεμά»! Στο ένταλμα σύλληψης της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, που αποκαλύφθηκε από τον ΣΚΑΙ, εμφανίζεται ο Αντόνιο Παντσέρι να δίνει εντολές στην Εύα Καϊλή μέσω του συντρόφου της (και παλιού του συνεργάτη κατά την ευρωβουλευτική του θητεία) Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Στο έγγραφο αυτό, (με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου) οι βελγικές αρχές αναφέρουν ότι η κυρία Καϊλή «αναγνωρίζει ότι έδωσε εντολή στον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα. Δηλώνει ότι γνώριζε πως στο παρελθόν ο σύζυγός της με τον Παντσέρι είχαν κοινές δραστηριότητες, αφού ήταν συνεργάτες, και ότι έχουν περάσει από το διαμέρισμά τους βαλίτσες». Ωστόσο η νομική υπεράσπιση της κυρίας Καϊλή αρνείται ότι η ευρωβουλευτής ήξερε από πριν ή διαχειρίστηκε τη βαλίτσα με τα χρήματα. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι «η κυρία Καϊλή έχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία στις 10/12/22, απολογία στον ανακριτή στις 11/12/22, νέα κατάθεση στην αστυνομία στις 19/12/22. Πουθενά δεν λέει ότι έδωσε την βαλίτσα με τα χρήματα στον πατέρα της για να τα κρύψει. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε προγενέστερα των καταθέσεων -απολογίας , στις 9/12/22. Δεν υπάρχει συνεπώς αποδεικτικό μέσο που να στηρίζει την εσφαλμένη παραδοχή του ότι η κυρία Καϊλή έδωσε εντολή να κρύψει ο πατέρας της τα χρήματα. Η κυρία Καϊλή, μόλις διαπίστωσε την ύπαρξη των χρημάτων αισθάνθηκε ότι τα χρήματα αυτά ήσαν ένα τοξικό τέρας, που έπρεπε άμεσα να απομακρύνει από το κοινό με τον σύντροφο της διαμέρισμα. Παρακάλεσε τον πατέρα της να μεταφέρει την βαλίτσα σε κεντρικότατο ξενοδοχείο των Βρυξελλών, όπου από εκεί τα χρήματα θα τα παραλάμβανε ο πραγματικός κάτοχος αυτών, τον οποίον ζωγράφιζαν δημοσιεύματα της Le soir. Η διαρροή στοιχείων της δικογραφίας ρητά απαγορεύεται στο Βέλγιο, γιατί προκαλεί δυσχέρεια στην έρευνα αλλά και εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη». Ο ρόλος του Παντσέρι και η αγωνία της Εύας Οι εξελίξεις γύρω από το Qatargate πάντως έτσι κι αλλιώς είναι δραματικές, με την πλευρά της Εύας Καϊλή να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα και έκδηλη την αγωνία για τα όσα άρχισε να καταθέτει στη Βελγική δικαιοσύνη ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου, Αντόνιο Παντσέρι. Ο πρώην ευρωβουλευτής έχει κάνει συμφωνία με τις διωκτικές αρχές και αποκαλύπτει στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος και τις δωροδοκίες Ευρωπαίων παραγόντων. Στοιχεία που μάλλον θεωρούνται αξιόπιστα από τους εισαγγελείς, εάν υπολογίσει κανείς ότι την περασμένη εβδομάδα αφέθηκαν ελεύθερες από την ιταλική αστυνομία και δεν πρόκειται να εκδοθούν στο Βέλγιο, η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό στη γειτονική χώρα. Η σύζυγος του Παντσέρι, κυρία Μαρία Ντολόρες Κολεόνι είχε καταγραφεί από τους ‘κοριούς” να επιθυμεί διακοπές των 100.000 ευρώ, κάτι που προδίδει ότι πιθανόν γνώριζε κάτι από τη δράση του κυκλώματος. Με αυτό το δεδομένο και παρότι δεν έχουν ως τώρα διαρρεύσει πληροφορίες για το περιεχόμενο της κατάθεσης Παντσέρι, η κυρία Καϊλή επιχειρεί να διαμορφώσει μία σθεναρή υπερασπιστική γραμμή. Ακόμα και να φτάσει στο χωρισμό της με τον σύντροφό της και άλλοτε προστατευόμενο του πρώην ευρωβουλευτή, Φρανσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος παραμένει επίσης στη φυλακή, και μετά τη δική του κατάθεση στη βελγική δικαιοσύνη! Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τον κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο «η κυρία Καϊλή είναι προδομένη, για τη βαλίτσα με τα χρήματα που βρέθηκε σπίτι τους, από τον άνθρωπο που εμπιστεύθηκε, από τον άνθρωπο με τον οποίο γέννησε ένα παιδί, τον σύντροφό της». Άλλες πηγές εκτιμούν ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα πάντως και πως πρόκειται για αγωνιώδεις αντιδράσεις της στιγμής. Η στρατηγική υπεράσπισης της Ελληνίδας ευρωβουλευτή παρουσιάζει τον Παντσέρι ως έναν «αναξιόπιστο μάρτυρα, διότι αποφάσισε να συνεργαστεί προκειμένου να σώσει την οικογένειά του και άρα θα υπογράψει ό,τι και να του πουν, ό,τι και να του δώσουν. Χειραγωγείται για να μην πάει στη φυλακή ο ίδιος και η οικογένειά του», όπως υποστηρίζει ο κ. Δημητρακόπουλος. Υπό αυτή την έννοια προτίθεται να αρνηθεί οτιδήποτε τυχόν της καταλογίσει ο άλλοτε μέντορας του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Η… σταρ Εύα και η πολυτελής ζωή της Ένα χτύπημα που διαμορφώνει εντυπώσεις και το οποίο δεν περίμενε ίσως η πλευρά Καϊλή, ήλθε την Κυριακή από τους Financial Τimes. Η βρετανική εφημερίδα, σε ένα μάλλον εξοντωτικό δημοσίευμά της, γράφει ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής έζησε τη ζωή της περισσότερο σαν σταρ του κινηματογράφου, περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της σε γιοτ στο Αιγαίο και σε λαμπερά νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας, αλλά και σε εκδηλώσεις με σούπερ μόντελ όπως η Ναόμι Κάμπελ, ενώ έκανε διακοπές μέχρι και στο κρησφύγετο του μεγιστάνα Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον στην Καραϊβική. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εύα Καϊλή μετείχε σε πάνελ με δισεκατομμυριούχους από κρυπτονομίσματα, ενώ έκανε και ταξίδια στο Κατάρ και είχε γίνει η «inside woman» του Αντόνιο Παντσέρι. Οι «FΤ» περιγράφουν την Ελληνίδα ευρωβουλευτή ως έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να προωθήσει τις θέσεις και τις απόψεις του Κατάρ στα ευρωπαϊκά όργανα. Κι ότι επιχείρησε για παράδειγμα να «αποδυναμώσει» ένα ψήφισμα στην ευρωβουλή, που καταδίκαζε το καθεστώς με τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ. Και ουσιαστικά έκανε λόμπι για λογαριασμό της Ντόχα. Οι σκαφάτες διακοπές Σημειωτέον ότι τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες της Εύας Καϊλή και του Φραντσέσκο Τζιόρτζι πληθαίνουν όσο περνά ο καιρός, δίνοντας την αίσθηση ότι οι αρχές ερευνούν κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί ότι ισπανικά μέσα ενημέρωσης φιλοξένησαν εκτενές αφιέρωμα στις στενές σχέσεις που είχε το ζεύγος με την Λόρα Μπαγιαρίν, η οποία είναι εξ απορρήτων της προέδρου της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ισπανίδας Ιράτχε Γκαρθία Πέρεθ. Καϊλή, Τζιόρτζι και Μπαγιαρίν φέρονται να “όργωσαν” τη Μεσόγειο τα καλοκαίρι από το 2019 έως το 2021, κάνοντας υπερπολυτελείς διακοπές με ιστιοπλοϊκό! Υπό τη σκιά του Qatargate, η παρέα των τριών φαντάζει πλέον ύποπτη όχι μόνο για τον διεθνή τύπο, αλλά πιθανόν και για τις αρχές, καθώς γίνεται λόγος για μία περίεργη προσέγγιση που πέτυχε το ζεύγος με την προσωπάρχη και διευθύντρια του γραφείου της Γκαρθία Πέρεθ, η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στάση που παίρνουν οι σοσιαλιστές στο ευρωκοινοβούλιο. Οι φωτογραφίες από κρουαζιέρες της παρέας σε μαγευτικές τοποθεσίες, όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα, Φορμεντέρα), οι Αντίπαξοι και άλλα νησιά, αποκαλύπτουν ένα πολυτελή τρόπο ζωής και μία στενή σύνδεση, που βάζουν πολλούς σε υποψίες για το εάν οι συζητήσεις τους, κάτω από τον καυτό ήλιο της Μεσογείου, ήταν μόνο για τις εγκόσμιες απολαύσεις ή και για… “δουλειές”. Αλλά και για το ποιος ή ποιοι πλήρωναν για όλα αυτά. Η πρόεδρος των σοσιαλιστικής ομάδας του ευρωκοινοβουλίου Γκαρθία Πέρεθ καλείται να δώσει εξηγήσεις για το είδος των όποιων σχέσεων είχε με το ζεύγος Καϊλή – Τζιόρτζι, αφού θεωρείται απίθανο η πιο στενή της συνεργάτιδα, η Λόρα Μπαγιαρίν να οικοδόμησε μόνη της αυτή τη στενή διασύνδεση. Ειδήσεις σήμερα: Η Τουρκία να λογοδοτήσει για το πώς οδήγησε την ελληνική μειονότητα στα πρόθυρα εξαφάνισης, λέει το υπουργείο ΕξωτερικώνΘεοδωρικάκος: «Αθλιότητα το δημοσίευμα για την οικογένεια μου, θα προσφύγω δικαστικά» Survivor All Star: Ο Χάρος επέστρεψε, ο Κρις Σταμούλης στον τάκο – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )