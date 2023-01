Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Συναντήθηκαν με τον διάδοχο του θρόνου της Ιαπωνίας

Συνάντηση με τον διάδοχο του ιαπωνικού θρόνου Πρίγκιπα Ακισίνο και την Πριγκίπισα Ακισίνο είχαν την Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο παλάτι Ακασάκα συζητήθηκαν η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η πράσινη μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και ειδικότερα για την πρωτοβουλία GReco islands που στοχεύει στη μετατροπή των μικρών μη διασυνδεδεμένων νησιών της χώρας σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας και ψηφιακών καινοτομιών. Τις επόμενες ώρες ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να υπογράψει κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιαπωνίας με τον Ιάπωνα ομόλογό του Φουμίο Κισίντα. Η συμφωνία εκτιμάται από ελληνικής πλευράς ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επανενεργοποιεί τις διμερείς σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο και ανοίγει μια νέα σελίδα, αναβαθμίζοντας τες σε στρατηγικού χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ημέρα του με συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Χιριγιουκι Χοσόντα. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Χιριγιουκι Χοσόντα Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και τον διευθυντή του οικονομικού γραφείου του Μεγάρου Μαξίμου Αλέξη Πατέλη είχαν συνάντηση στα γραφεία του ιαπωνικού συνδέσμου βιομηχανιών (Keidanren). Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη βούληση αναβάθμισης και διεύρυνσης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις που καταγράφει η ελληνική οικονομία και στις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις. Συζήτησαν ακόμα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία της Ιαπωνίας με τους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Υπογράμμισε ότι ο αναθεωρητισμός και η αλλαγή των συνόρων με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Αναφερόμενος δε στις τουρκικές προκλήσεις, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και το Διεθνές Δίκαιο είναι η βάση επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών. Ο πρωθυπουργός μετέφερε στον κ. Χοσόντα πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επενδύσουν σε αυτήν σε στελέχη του εθνικού ιαπωνικού φορέα επιχειρήσεων και ομίλων Keidanren Kaikan σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλαδος) στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψής του στην Ιαπωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές για τις οποίες είπε ότι «είμαστε σε εξαιρετικά καλή θέση να τις κερδίσουμε» τονίζοντας ότι σε μια τέτοια εξέλιξη η Ελλάδα θα κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 2023. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την ελληνική αντιπροσωπεία, έγινε δεκτός από τον Διευθυντή Toshiaki Higashihara (CEO της Hitachi) μίλησε στους εκπροσώπους της Keidanren και τους επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον γυρίσει σελίδα καλώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο επενδύσεων στη χώρα μας. Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την ελληνική αντιπροσωπεία, έγινε δεκτός από τον Διευθυντή Toshiaki Higashihara (CEO της Hitachi) «Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιαπωνία από το 2005. Ο κύριος σκοπός της επίσκεψής μου στην Ιαπωνία και ο κύριος σκοπός των συναντήσεων που θα έχουμε είναι να επισημάνουμε ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται τώρα σε δυναμική πορεία και σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης. Ότι καταφέραμε να εφαρμόσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν καταστήσει την Ελλάδα έναν πολύ πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για τα ξένα κεφάλαια. Αν κοιτάξετε τις οικονομικές μας επιδόσεις τα τελευταία τρία χρόνια, δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν το 2019 ότι η Ελλάδα θα ήταν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ευρωζώνης, όπως πράγματι είμαστε τα τελευταία δύο χρόνια», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να γυρίσει σελίδα Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα Ελλάδα που έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης και βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση και της πολιτικής μείωσης των φόρων με παράλληλη τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας: «Αν κοιτάξετε τα δημόσια οικονομικά μας, έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Έχουμε δει την ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Προβλέπεται ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2023. Και παρά το γεγονός ότι θα έχουμε εκλογές τους επόμενους μήνες -αυτές προγραμματίζονται κάποια στιγμή είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο- παραμένουμε ιδιαίτερα πειθαρχημένοι όσον αφορά τη διαχείριση της δημοσιονομικής μας πολιτικής», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Συγκρίνοντας 34 χώρες του ΟΟΣΑ, η Economist Intelligence Unit (EIU) κατέγραψε ότι η Ελλάδα είδε τη μεγαλύτερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανάμεσα σε 81 χώρες μεταξύ 2019-2022. Και αυτή η ανάλυση εξέτασε 91 διαφορετικούς οικονομικούς δείκτες». Στις θετικές επιδόσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας απέδωσε ο Πρωθυπουργός και την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα: «Αυτό που είδαμε ως αποτέλεσμα όλων αυτών των σημαντικών αλλαγών ήταν μια σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Είχαμε μια χρονιά ρεκόρ το 2021. Είχαμε μια χρονιά ρεκόρ το 2022. Η Microsoft, η Google, η Amazon, όλες έχουν δεσμεύσει σημαντικά κεφάλαια στην Ελλάδα για την κατασκευή data centers. Εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να επενδύσουν στο τεχνολογικό μας οικοσύστημα». Εξετάστε την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, όσοι σκέπτεστε να επενδύσετε στην περιοχή μας Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιάπωνες επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα, εξηγώντας τους λόγους: «Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και στο βαθμό που σάς ενδιαφέρει να επενδύσετε στην περιοχή μας, εξετάστε την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός τριών πραγμάτων: μια συνετή δημοσιονομική πολιτική που μείωσε τους φόρους αλλά χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας, σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα μέτωπα, και το γεγονός ότι έχουμε εξυγιάνει το τραπεζικό μας σύστημα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «Η ελληνική οικονομία έχει γίνει πολύ πιο εξωστρεφής από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια. Αν κοιτάξετε τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ σήμερα ξεπερνούν ήδη το 40% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, επεσήμανε: «Έχουμε επενδύσει σημαντικά στο να διασφαλίσουμε ότι διευκολύνουμε την διαδραστικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων με την ελληνική διοίκηση. Το 2022, είχαμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση: πολίτες και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με την κυβέρνηση μέσω της ιστοσελίδας μας www.gov.gr». Θα φθάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023 Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης χώρας από τους οίκους αξιολόγησης και το γεγονός ότι βρίσκεται ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα ανοίγει νέες δυνατότητες για επενδύσεις. Παράλληλα υπενθύμισε ότι «πριν από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ιαπωνικές εταιρείες αγόραζαν ελληνικά assets αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με στελέχη του εθνικού ιαπωνικού φορέα επιχειρήσεων και ομίλων Keidanren Kaikan «Από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση και χάσαμε την επενδυτική βαθμίδα, αυτό ουσιαστικά μηδενίστηκε. Έτσι, από τα 10 δισεκατομμύρια πήγαμε στο μηδέν. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά ένα βήμα μακριά από την επενδυτική βαθμίδα. Η Fitch μας αναβάθμισε πριν από δύο ημέρες σε ένα “σκαλί” κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Και αναμένω πλήρως ότι θα φθάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα εντός του 2023, και αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες και για τα ιαπωνικά κεφάλαια που θα επανατοποθετηθούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις εκλογές που θα διεξαχθούν την άνοιξη, ο πρωθυπουργός επεσήμανε: «Πιστεύω ότι οι οίκοι αξιολόγησης εξακολουθούν να εξετάζουν την πολιτική κατάσταση. Περιμένουν να διεξαχθούν οι εκλογές. Νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετικά καλή θέση να τις κερδίσουμε. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Εάν το αποτέλεσμα είναι όπως το υπολογίζουμε και συνεχίσουμε το έργο μας, νομίζω ότι θα είναι θέμα μηνών να φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα». O σημαντικός ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται, αφενός μέσως της ανάπτυξης υποδομών που αναβαθμίζουν τον ρόλο της ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας και την καθιστούν πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, και αφετέρου διενεργώντας δικές της έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ παράλληλα τόνισε πως η Ελλάδα επενδύει στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της. «Επενδύουμε σημαντικά στις εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης στην Ελλάδα, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα. Και φιλοδοξούμε να γίνουμε εξαγωγέας ενέργειας και πάροχος ενεργειακής ασφάλειας, τουλάχιστον για τους Βαλκάνιους γείτονές μας. Για πρώτη φορά ερευνούμε ενεργά για πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτιοδυτικά της Κρήτης. Της έρευνας ηγείται η ExxonMobil και τα πρώτα ευρήματα είναι πολύ, πολύ ελπιδοφόρα. Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε έναν πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στο νέο τοπίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Τώρα, δεν γνωρίζουν πολλοί ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους δέκα κορυφαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» ανέφερε. Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα αμοιβαία οφέλη που θα έχει η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών: «Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε μέσα από την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας σε πολλά μέτωπα. Ελπίζω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Τόκιο, θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την υπόθεση σχετικά με το πώς αλλάζει η Ελλάδα, να σάς πείσω να εξετάσετε με πιο συστηματικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν στη χώρα και ελπίζω να κινητοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια από αυτό το μέρος του κόσμου για να επενδυθούν στη χώρα μας. Ορισμένες ιαπωνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Και πιστεύω ότι όσο περισσότερο θα εξοικειωθείτε με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και όσο περισσότερο, κατά κάποιον τρόπο, εγκαταλείψετε κάποια από τα στερεότυπα που σάς συνόδευσαν κατά τη διάρκεια των πολύ δύσκολων χρόνων της οικονομικής κρίσης, τόσο περισσότερο νομίζω ότι θα σας κινήσει το ενδιαφέρον η ιστορία του οικονομικού μας μετασχηματισμού». Στελέχη του εθνικού ιαπωνικού φορέα επιχειρήσεων και ομίλων Keidanren Kaikan που έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Τόκιο Με στόχο να μικρύνει την… απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, που μεγάλωσε πολύ την περίοδο της ελληνικής μνημονιακής απομόνωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας μια μικρή ανάπαυλα στην προεκλογική εκστρατεία, πραγματοποιεί ταξίδι-σταθμό στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου για επαφές με πολιτικό, αλλά κατά βάση οικονομικό και επενδυτικό υπόβαθρο. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Ιαπωνίας στην Ελλάδα πριν από τη δημοσιονομική κρίση ήταν πολύ σημαντικό και έφτανε έως και τα 10 δισ. δολάρια ετησίως σε αγορές ελληνικών χρεογράφων, επισημαίνουν χαρακτηριστικά στελέχη του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου, που σχεδίασαν το συγκεκριμένο ταξίδι για να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Αμέσως όμως μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2010 και την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας, οι Ιάπωνες επενδυτές, όπως και πολλοί άλλοι, εγκατέλειψαν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι τοποθετήσεις τους σε ελληνικά χρεόγραφα να φτάσουν στο ναδίρ. Εχοντας, πλέον, ως προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι θα επιτευχθεί μέσα στους προσεχείς μήνες και υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα συνεχίσει να απολαμβάνει και μετά τις εκλογές συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, συνεργάτες του εκτιμούν ότι η επίσκεψη στο Τόκιο «μπορεί να προλειάνει το έδαφος για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος από την ιαπωνική πλευρά σε επενδύσεις σε ελληνικούς τίτλους». Επειδή μάλιστα τα τελευταία 17 χρόνια, δηλαδή από το 2005 που ταξίδεψε στο Τόκιο ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, δεν έχει υπάρξει άλλη επαφή κορυφής ανάμεσα στις δύο χώρες, ο κ. Μητσοτάκης θέλει με την επίσκεψή του να σηματοδοτήσει τη συνολική επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ιαπωνία, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Απω Ανατολής και ταυτόχρονα είναι μια ισχυρή οικονομία, μέλος του G7, του συνδέσμου των επτά πλουσιότερων χωρών του πλανήτη. Ενδιαφέρον για επενδύσεις Από ιαπωνικής πλευράς, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τον τομέα της ενέργειας, καθώς η Ελλάδα αναπτύσσει το δίκτυο υποδομών που θα την καταστήσει κόμβο μεταφοράς ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή (με εμβληματικό έργο το FSRU στην Αλεξανδρούπολη), προχωρά σε έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ συμμετέχει σε πρότζεκτ όπως αυτό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, το οποίο μπορεί να τη μετατρέψει σε γέφυρα ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Επίσης, υπάρχει προοπτική επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, ενώ ήδη υπάρχει συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα. Μαζί με τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Αλέξη Πατέλη, ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα με δύο αναλυτικές παρουσιάσεις για την οικονομία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις Ιαπώνων επενδυτών και επιχειρηματιών: – Η πρώτη παρουσίαση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε με την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία (KEIDANREN), εκπρόσωποι της οποίας είχαν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Οκτώβριο όταν και είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. – Η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στον Ιαπωνικό Οργανισμό Εξαγωγικού Εμπορίου (Japan External Trade Organization – JETRO), στον οποίο είναι ενταγμένες περί τις 5.000 ιαπωνικές επιχειρήσεις. Επίσης, ο πρωθυπουργός θα έχει χωριστές συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όπως η κρατική Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (Japan Bank for International Cooperation – JBIC). Ακόμη, κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του, την Τρίτη, θα δώσει στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο διάλεξη με τίτλο «Ελλάδα 2.0: Ενας ανθεκτικός και σταθερός εταίρος σε ένα απαιτητικό περιβάλλον». Στην ελληνική επιχειρηματική ομάδα που θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό συμμετέχουν υψηλοί εκπρόσωποι του ελληνικού επιχειρείν, ανάμεσα στους οποίους οι όμιλοι Κοπελούζου, Μυτιληναίου, Προκοπίου, της ΔΕΗ, της Βιοχάλκο κ.ά. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί ο Τσιτσιπάς «κατέκτησε» μία από τις πιο σημαντικές ήττες της ζωής του «Μ’ έναν πύραυλο, ένα λεπτό θα πάρει»: Ο Τζόνσον αφηγείται πώς τον απείλησε ο Πούτιν Θεοδωρικάκος: «Αθλιότητα το δημοσίευμα για την οικογένεια μου, θα προσφύγω δικαστικά»

