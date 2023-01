Κυριάκος Μητσοτάκης: Με «όπλα» την οικονομία και την επενδυτική βαθμίδα προς τις κάλπες

Μπορεί η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιαπωνία να μετατοπίζει το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου στα τεκταινόμενα στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι εκλογικές προετοιμασίες στα καθ’ ημάς δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και αυτό γιατί, πέρα από τα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος που είναι σε φάση τελικής επεξεργασίας, ιδιαίτερη σημασία στην κυβέρνηση και στη ΝΔ αποδίδουν και στο πρόγραμμα του κόμματος για την επόμενη τετραετία. Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης θα θέτει με όλο και μεγαλύτερη ένταση τα θέματα της οικονομίας και της ενίσχυσης των μισθών. Η καλή πορεία της οικονομίας, άλλωστε, θεωρείται στο γαλάζιο επιτελείο ως το «ισχυρό χαρτί» στον δρόμο προς τις κάλπες, όσο και αν η ακρίβεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των πρατηρίων είναι ανασχετικοί παράγοντες. Ένα πρόσθετο όπλο στην επιχειρηματολογία του κ. Μητσοτάκη και στα διλήμματα που θέτει στους πολίτες, δε, είναι και η πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch που φέρνει πιο κοντά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εντός του έτους. Κάτι που, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα σημαίνει φθηνότερο χρήμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλιστα, στον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την επίσκεψη στην Ιαπωνία με τις εξελίξεις στην οικονομία. «Θυμίζω μόνο ότι οι θεσμικοί επενδυτές από την Ιαπωνία σταμάτησαν να επενδύουν στα ελληνικά ομόλογα στα χρόνια της κρίσης λόγω της απώλειας της επενδυτικής βαθμίδας. Συνεπώς τώρα που βρισκόμαστε ένα σκαλοπάτι πριν την ανάκτηση της, η επίσκεψη εδώ είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη», έγραψε ο πρωθυπουργός. Πέραν, βεβαίως, του αν οι Ιάπωνες θεσμικοί επενδυτές θα ενδιαφερθούν για ελληνικούς τίτλους, το κεντρικό επιχείρημα του πρωθυπουργού είναι ότι μια δεύτερη ευκαιρία στην κυβέρνηση της ΝΔ θα συνιστά επίλυση της «πολιτικής αβεβαιότητας» που κρατά τους διεθνείς οίκους από το να αναβαθμίσουν περαιτέρω την ελληνική οικονομία και να επανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία. Όλα τα παραπάνω, αλλά και όσα αφορούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα προτάσσει και στις επαφές του ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα, καθώς, όσο πλησιάζουμε στην ώρα της κάλπης, τόσο θα πυκνώνει και τις περιοδείες του. Μετά την επιστροφή του από το Τόκιο, μένει να φανεί, αν ο πρωθυπουργός θα βρεθεί σε κάποια γειτονιά της Αττικής εκ νέου. Την άλλη εβδομάδα, επίσης, αναμένεται να επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία, περιοχή, όπου οι δυνάμεις της ΝΔ «τεστάρονται» τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της ενεργειακής μετάβασης όσο και κατά την περίοδο της πανδημίας. Και, βεβαίως, το πρωί της Πέμπτης θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο, ίσως το προτελευταίο της τρέχουσας κυβερνητικής σύνθεσης. Ειδήσεις σήμερα: Η Τουρκία να λογοδοτήσει για το πώς οδήγησε την ελληνική μειονότητα στα πρόθυρα εξαφάνισης, λέει το υπουργείο ΕξωτερικώνΘεοδωρικάκος: «Αθλιότητα το δημοσίευμα για την οικογένεια μου, θα προσφύγω δικαστικά» Survivor All Star: Ο Χάρος επέστρεψε, ο Κρις Σταμούλης στον τάκο – Δείτε βίντεο

