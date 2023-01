Ο Ερντογάν μεγαλώνει το ρήγμα με τη Δύση με νέο ξέσπασμα κατά ΗΠΑ, Γαλλίας, Σουηδίας Πληθαίνουν τα επικριτικά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου για τον Τούρκο πρόεδρο, με χαρακτηρισμούς όπως «κακοποιός», «καρκίνωμα» και «εμπρηστής» Μιλώντας σε εκδήλωση για τη νεολαία του κόμματος του, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να δεχθεί τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ χωρίς τη γείτονά της Σουηδία, η οποία πάντα σύμφωνα με τον ίδιο «θα σοκαριστεί». «Εάν χρειαστεί, μπορούμε να δώσουμε διαφορετική απάντηση σχετικά με τη Φινλανδία. Η Σουηδία θα σοκαριστεί όταν δώσουμε μια διαφορετική απάντηση για τη Φινλανδία», ανέφερε σε μια απόπειρα να διχάσει. Πρόκειται για ένα ακόμα ξέσπασμα αδιαλλαξίας το οποίο μεγαλώνει το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Δύσης και Τουρκίας. Στην ίδια εκδήλωση, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «ο Μακρόν είναι ανέντιμος και ασκεί ανέντιμη πολιτική. Πάει στην Ανατολική Μεσόγειο προσεγγίζει και συνάπτει σχέσεις με την Ελλάδα αγνοώντας την Τουρκία, ενώ με τη Ρωσία και με τον Πούτιν έχουμε έντιμη πολιτική και έντιμη σχέση μεταξύ μας», δήλωσε. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «αυτά τα λόγια που λέω τώρα θα μεταφερθούν, αλλά δε με ενδιαφέρει, τα λέω ξεκάθαρα» και συμπλήρωσε ότι «η Γαλλία χάνει την αξιοπιστία της». Αναφέρθηκε και στις ΗΠΑ. «Για τους S-400 μας πίεζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό για να μην τους πάρουμε, τους πήραμε, μετά μας πίεζαν να τους δώσουμε αλλού και δεν τους δώσαμε. Μας είχαν υποσχεθεί οι Αμερικανοί τα F-35, παρά την πληρωμή των 1,4 δισεκ. δολαρίων δεν μας τα έδωσαν, αφού δεν μας τα δίνετε θα υπάρχει κάποιο τίμημα» απείλησε. Προβοκάροντας ακόμα περισσότερο την Αμερική, προσκάλεσε το Ιράν να συμμετάσχει σε συνάντηση Τουρκίας, Ρωσίας και Συρίας, λέγοντας: «Μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη και το Ιράν σε αυτό για την επίτευξη περιφερειακής ειρήνης». Είχαν προηγηθεί ταξιδιωτικές οδηγίες για χώρες της Ευρώπης και για τις ΗΠΑ, τις οποίες εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανότητα ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτές ήρθαν μάλλον ως «απάντηση» στην αντίστοιχη προειδοποίηση από το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας προς τους Σουηδούς που βρίσκονται στην Τουρκία. Τους κάλεσε να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, έπειτα από το κάψιμο του Κορανίου στη Στοκχόλμη από τον ακροδεξιό πολιτικό Ρασμους Παλουντάν. Είχαν ακολουθήσει ανάλογες προειδοποιήσεις από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα επικριτικά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου για τον Τούρκο πρόεδρο. «Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τιμόνι, η Τουρκία είναι και πάλι «ο άρρωστος της Ευρώπης», αν και για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που ενέπνευσαν το αρχικό επίθετο του 19ου αιώνα» αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο του στην Wall Street Journal ο Τζον Μπόλτον πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ την περίοδο διακυβέρνησης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτηρίζει τις «επιδόσεις του κ. Ερντογάν σταθερά διχαστικές και επικίνδυνες». Δημοσίευμα της Washington Examiner που χαρακτηρίζει τον Ταγίπ Ερντογάν «καρκίνωμα», «σατανικό» και «κακοποιό» είναι η πιο πρόσφατη επίθεση των διεθνών ΜΜΕ εναντίον του Τούρκου προέδρου. «Αν είναι αλήθεια ότι η Τουρκία έχει επικηρύξει με 500.000 δολάρια τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας», γράφει το εβδομαδιαίο αμερικανικό περιοδικό. Ο συντάκτης του άρθρου καλεί τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, αλλά και τον Τζο Μπάιντεν να προστατέψουν τον Τούρκο μπασκετμπολίστα. «Η μόνη προσβολή του Ενές Καντέρ προς την Τουρκία είναι ότι έχει το θάρρος να επικρίνει τον αυταρχικό ισλαμιστή πρόεδρό της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Καντέρ λέει την αλήθεια. Ο Ερντογάν είναι ένας κακοήθης καρκίνος στις παγκόσμιες υποθέσεις, υπό την ηγεσία του οποίου η Τουρκία ήδη στήνει πολλαπλά οδοφράγματα εναντίον της διεθνούς συνεργασίας. Διπλωματικά, εμποδίζει τη Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Στρατιωτικά, διεξήγαγε δολοφονικές επιθέσεις στη Συρία. Και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των άθλιων πράξεών της», αναφέρει το άρθρο. Σύμφωνα με το Turkish Minute, το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε τη «Λίστα Καταζητούμενων Τρομοκρατών», στην οποία περιλαμβανόταν και ο 30χρονος μπασκετμπολίστας, με την κατηγορία ότι είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης! Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε, μάλιστα, αμοιβή 10 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών για όποιον βάλει τον Ενές Καντέρ στη φυλακή! Αν και η δίωξη διάσημων αθλητών δεν βοηθάει, δεν είναι τόσο αυτό που πραγματικά έχει ενοχλήσει τη Δύση, όσο η αδιάλλακτη στάση της Άγκυρας στο ζήτημα της ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταιο τεύχος του γερμανικού περιοδικού Stern. Η φωτογραφία του Τούρκου προέδρου συνοδεύεται από τον τίτλο «ο εμπρηστής». Το καταγγελτικό άρθρο γνώμης φέρει την υπογραφή του ίδιου του διευθυντή του περιοδικού. «Το εξώφυλλο ήταν στον αέρα για αρκετό καιρό προτού πάει το περιοδικό στο πιεστήριο. Δεν ξέραμε με βεβαιότητα αν θα επισκεφθεί τη Γερμανία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι γνωστό ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στους Τούρκους της Γερμανίας για να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους στις επικείμενες εκλογές. Θέλει επίσης να παραμείνει ταραξίας και εμπρηστής τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο» γράφει μεταξύ άλλων ο Γκρέγκορ Πέτερ Σμιτς. Την αρχή θα έλεγε κανείς ότι έκανε το περιοδικό Economist. Με την τουρκική σημαία, στην ημισέληνο της οποίας διακρίνει κανείς το προφίλ του Ταγίπ Ερντογάν και τίτλο «Η επωαζόμενη δικτατορία της Τουρκίας», αυτό ήταν που έσυρε το χορό των κατηγοριών, δεδομένου ότι παραδοσιακά ήταν πολύ προσεκτικό με την Τουρκία. Εξ ου και χαρακτηρίζει τις επικείμενες προεδρικές εκλογές ως «εξαιρετικής σημασίας για τη Δύση, η οποία οφείλει να πρέπει να δώσει προσοχή», καθώς «ο Ερντογάν είναι ένας νταής που επιβάλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας». «Η τουρκική κυβέρνηση διεξάγει εκστρατεία στη Γερμανία επιδιώκοντας να κερδίσει ψήφους -και γι’ αυτό χρησιμοποιεί ένα ευρύ δίκτυο οργανώσεων. Η ρητορική είναι επιθετική, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ανησυχεί» γράφει η Die Welt. Ακόμα και η ελβετική –γνωστή για την ουδετερότητά της– Le Temps χαρακτηρίζει ριψοκίνδυνες, επικίνδυνες, και «με τα μάτια στραμμένα στην τουρκική πολιτική σκηνή» τις ενστάσεις της Άγκυρας για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τις δύο σκανδιναβικές χώρες. Διαπιστώνει άτυπη σύμπραξη μεταξύ ακροδεξιών ισλαμοφοβικών στοιχείων της σουηδικής πολιτικής σκηνής με τουρκικές εθνικιστικές οργανώσεις, οι οποίες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την καύση του Κορανίου. «Ο Ερντογάν ενδιαφέρεται μόνο να αποστρέψει την προσοχή της τουρκικής κοινής γνώμης από τον υπερπληθωρισμό που πλήττει τους συμπατριώτες του» λέει στην Le Temps ο διευθυντής τουρκικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης Πολ Λέβιν. Τα Διεθνή Μέσα, όμως, δεν περιορίζονται στον Τούρκο πρόεδρο. Κατακεραυνώνουν και την αδύναμη αντιπολίτευση. Αν και οι εκλογές κλείδωσαν για τις 14 Μαϊου, αντί να ορίσουν τον κοινό υποψήφιο, ο οποίος θα κληθεί να αντιπαρατεθεί στον Ερντογάν, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επαναλαμβάνει την άποψη ότι ο Ερντογάν δεν θα έπρεπε να είναι για μια ακόμη φορά υποψήφιος! Ανακοίνωση που έδωσε τροφή στην συμπολίτευση για σχόλια πως «μόλις κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να τον νικήσουν στις κάλπες άρχισαν τις ζαβολιές». Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος των New York Times στην Κωνσταντινούπολη Μπεν Χάμπαρντ κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο για επιχείρηση εξαγοράς ψηφοφόρων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι βλέποντας τα ποσοστά του να βουλιάζουν προσπαθεί να βγάλει εκτός κούρσας έναν από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του, τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Τέλος, χαρακτηρίζει μία πιθανή επανεκλογή του σημερινού προέδρου σαν καταστροφή της ήδη τραυματισμένης οικονομίας. Τα διεθνή Μέσα αποτυπώνουν την σταδιακή στροφή της Δύσης, η οποία δεν φαίνεται, πλέον, διατεθειμένη να κάνει τα στραβά μάτια όχι τόσο στην τουρκική επιθετικότητα εναντίον του Ελληνισμού όσο στο γεγονός ότι η Τουρκία του Ερντογάν απομακρύνεται από τη Δύση, για την ακρίβεια πατάει με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο στην Ανατολή, παίζοντας σε διπλό ταμπλό. Ειδήσεις σήμερα: «Μ’ έναν πύραυλο, ένα λεπτό θα πάρει»: Ο Μπόρις Τζόνσον αφηγείται πως ο Πούτιν «τον απείλησε»Survivor All Star: Ο Χάρος επέστρεψε, ο Κρις Σταμούλης στον τάκο – Δείτε βίντεο Θεοδωρικάκος: «Αθλιότητα το δημοσίευμα για την οικογένεια μου, θα προσφύγω δικαστικά» Best of Network 29.01.2023, 09:30 29.01.2023, 16:55 29.01.2023, 15:00 29.01.2023, 23:27 29.01.2023, 23:28 29.01.2023, 14:00

