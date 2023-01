Σκληρή κόντρα Τσαπανίδου – ΠΑΣΟΚ: Τι είπε για «εκβιαζόμενο Ανδρουλάκη» σε συγκυβέρνηση

Κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προκαλούν οι βαρύτατοι υπαινιγμοί που άφησε η Πόπη Τσαπανίδου, σχολιάζοντας ότι μια μελλοντική συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να είναι προϊόν εκβιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη, μέσω του υλικού των υποκλοπών. Η κυρία Τσαπανίδου «μπήκε στον ρόλο και υιοθέτησε του κ. Πολάκη» απάντησε με τη σειρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, κάνοντας λόγο για «ψεκασμένα σενάρια και συνωμοσιολογία». «Mια κυβέρνηση που μπορεί να προκύψει από εδώ και στο εξής δεν θα ξέρουμε αν ήταν προϊόν εκβιασμού αυτή η σύγκληση ή αν ήταν ουσιαστική σύγκληση. Όταν παρακολουθούνται άνθρωποι, τότε το αποτέλεσμα μιας πιθανής συνεργασίας στο μέλλον είναι αποτέλεσμα ουσιαστικό ή …» είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΚΑΪ. Μετά την τοποθέτησή της, ακολούθησε ο εξής διάλογος: Δημοσιογράφος: Μιλάτε για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Πόπη Τσαπανίδου: Για παράδειγμα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν υπό παρακολούθηση, δεν ήταν; Δημοσιογράφος: Θα είναι αποτέλεσμα εκβιασμού εννοείτε και ομηρείας; Πόπη Τσαπανίδου: Δεν θα μπορούσε; Εσείς το αποκλείετε; Είστε σίγουρος; Δημοσιογράφος: Δηλαδή θέλετε να υπονομεύσετε από πριν μια πιθανή συγκυβέρνηση… Πόπη Τσαπανίδου: Όχι, αυτό το λέτε εσείς, εγώ βάζω ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα και δεν τα απάντησε κανένας. Δημοσιογράφος: Δηλαδή αυτή θα είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ; Πόπη Τσαπανίδου: Δεν θα είναι καθόλου αυτή η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Πήγε το θέμα των παρακολουθήσεων στη Βουλή, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του λαού και τώρα ανοίγει την ατζέντα της και στην καθημερινότητα του πολίτη. Δημοσιογράφος: Άρα λέτε ή κάποιος θα συνεργαστεί μαζί σας ή θα είναι εκβιαζόμενος. Πόπη Τσαπανίδου: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ έβαλα ερώτημα. Δημοσιογράφος: Προς τον κ. Ανδρουλάκη… Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq5bey6tljmh) Δημήτρης Μάντζος: Η Τσαπανίδου μπήκε στο ρόλο Πολάκη Σε υψηλούς τόνους ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου, στα λεγόμενα της κυρίας Τσαπανίδου, κάνοντας λόγο για «ψεκασμένα σενάρια και συνωμοσιολογία». «Είναι άλλοι αυτοί που εκβιάζονται», είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑϊ, δείχνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. «Προσδοκούσαμε ότι η κ. Τσαπανίδου θα έφερνε άλλο ύφος και ήθος στην πολιτική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυσάρεστο ότι διαψευδόμαστε τόσο γρήγορα. Βεβαίως, δεν εκπλήσσομαι προσωπικά. Εκπλήσσομαι ίσως από την ταχύτητα με την οποία η κ. Τσαπανίδου μπήκε στο ρόλο και υιοθέτησε τις πρακτικές του κ. Πολάκη και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αναδειχθεί δικαιωματικά πρωταθλητές σε “ψεκασμένα” σενάρια και συνωμοσιολογία» τόνισε ο κ. Μάντζος. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η κυρία Τσαπανίδου θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έχει αρραγές θεσμικό μέτωπο απέναντι στους παρακρατικούς μηχανισμούς, απέναντι στις αντιθεσμικές επιλογές και επί Νέας Δημοκρατίας και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τότε, έτσι και τώρα, εμείς δεν κάναμε και δεν κάνουμε ούτε υποκλοπές, όπως δεν κάναμε ούτε κάνουμε “κάλπικα” δημοψηφίσατα, ούτε δημιουργούμε σκάνδαλα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μοιράζοντας εκτός από άδειες και μετοχές στα κανάλια. Είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό και οι δύο. Και η Νέα Δημοκρατία που αναπαράγει συνωμοσιολογία για “πράκτορες” και “πρεσβείες” με αφορμή τις υποκλοπές αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που σφυρίζει αδιάφορα για όσα ακούγονται στη Δικαιοσύνη για τα έργα και τις ημέρες της δικής του Κυβέρνησης. Είναι και οι δύο επικίνδυνοι για τον τόπο. Γι’ αυτό εμείς λέμε και από χθες το είπε και ο Πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή ότι είμαστε στην αντίπερα όχθη». Ο κ. Μάντζος ερωτήθηκε τι θα κάνει το κόμμα του σε περίπτωση που τα ποσοστά επαρκούν για τον σχηματισμό κυβέρνησης είτε με τη ΝΔ είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη Κυριακή. «Θα σεβαστούμε την ισχυρή εντολή αναγνώρισης της πολιτικής μας ταυτότητας. Ποια είναι η πολιτική μας ταυτότητα; Είμαστε στην όχθη της συνέπειας και της Δημοκρατίας, απέναντι στη συνωμοσιολογία και την καταπάτηση των θεσμών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν κινήσει όλες τις θεσμικές διαδικασίες σε κάθε δικαιοδοσία: Ποινική, διοικητική, αστική. Στην ελληνική και ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Στην ελληνική και ευρωπαϊκή Βουλή, για να φανεί η αλήθεια. Εμείς πήγαμε στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Είναι άλλοι, λοιπόν, αυτοί που εκβιάζονται. Είναι αυτοί που χρησιμοποίησαν τα ρυπαρά δίκτυα της πίσω αυλής του Μεγάρου Μαξίμου. Και τώρα αυτά τα δίκτυα, πρώην και ενεργοί συνεργοί τους, φεύγουν ως ποντικοί όταν το καράβι βυθίζεται και πάνε στην απέναντι πλευρά και δίνουν πληροφορίες. Είναι αυτοί που εκβιάζονται από τον πρώην κολλητό τους και συνεργάτη τους τον κύριο Καλογρίτσα. Είναι ο κ. Μητσοτάκης που εκβιάζεται από τα ρυπαρά δίκτυα και ο κ. Τσίπρας που εκβιάζεται από τον κ. Καλογρίτσα. Και μιας και μιλάμε για ονόματα, ας θυμηθεί η κ. Τσαπανίδου, πότε ήρθαν οι επιχειρηματίες που ακόμη και σήμερα διακινούν το Predator στην Ελλάδα; Με ποια Κυβέρνηση έκαναν τις πρώτες τους συμβάσεις οι κύριοι Λαβράνος και Μπίτζιο; Μήπως με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που ο ΣΥΡΙΖΑ καλωσόρισε στη χώρα μας, η Νέα Δημοκρατία τους χρησιμοποίησε, τους προστάτεψε, τους έδωσε και την άδεια να εξαγάγουν το Predator σε ανελεύθερα καθεστώτα. Αυτή είναι η αμείλικτη αλήθεια», απάντησε. Παράλληλα, ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την Αριστερά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωβουλή ότι «πετάει χαρταετό στο ζήτημα των υποκλοπών», σημειώνοντας ότι η μόνη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει θέσει το ζήτημα των υποκλοπών στις πραγματικές του διαστάσεις είναι το ΠΑΣΟΚ και οι Σοσιαλιστές. Ειδήσεις σήμερα: Ο γιος του Τράγκα πούλησε 1.000.000 ευρώ τη βίλα στη Μύκονο Δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν οι χειριστές το F-4 που έπεσε στη θάλασσα, βρέθηκαν συντρίμμια Εικόνες μυστήριο στον ουρανό της Χαβάης – Πώς εξηγήθηκε η μπλε σπείρα που εμφανίστηκε

