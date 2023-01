ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης – Θεοδωρικάκος κρύβονται για σχέσεις «νονών της νύχτας» με στελέχη της ΕΛΑΣ

Έξι ερωτήματα στην κυβέρνηση θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις σχέσεις ανώτατων αξιωματούχων της ΕΛ.ΑΣ με νονούς της νύχτας. «Επί Μητσοτάκη οι μόνοι που αισθάνονται την «ασφάλεια» που έταζε προεκλογικά, είναι οι κακοποιοί» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η αξιωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντας ότι η διαφθορά οργιάζει «ανεξέλεγκτα και μάλιστα με κρατική προστασία». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του Βήματος για διασύνδεση ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ με νονούς της νύχτας, λαθρεμπόρους και μαφιόζους επιβεβαιώνουν ότι επί Μητσοτάκη οι μόνοι που αισθάνονται την «ασφάλεια» που έταζε προεκλογικά, είναι οι κακοποιοί και η διαφθορά που οργιάζουν ανεξέλεγκτα και μάλιστα με κρατική προστασία. Αντί ο κ. Θεοδωρικάκος να εκμεταλλευθεί τη μεγάλη έρευνα που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ για τη Greek Mafia και επίορκους αξιωματικούς για να καθαρίσει τα κυκλώματα κακοποιών, το μόνο που έχει κάνει είναι να κωλυσιεργεί διαδικασίες και να αναβαθμίζει ακόμα και κατηγορούμενους αξιωματικούς. Η απροθυμία του σήμερα να απαντήσει σε αμείλικτα ερωτήματα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και η αναφορά του σε «κάθαρση» της ΕΛ.ΑΣ με τις κρίσεις που έγιναν, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα: 1. Γνώριζε για παράνομη δράση αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν και δεν τους έστειλε στη Δικαιοσύνη; 2. Πώς μιλά για «κάθαρση» όταν αναβαθμίζει κατηγορούμενους; 3. Γιατί δεν έστειλε την υπόθεση των επίορκων αστυνομικών στον Εισαγγελέα νωρίτερα, αφού τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από το Βήμα προέρχονται από υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ και δεν μπορεί να μην τα γνώριζε; 4. Γιατί δεν απάντησε εάν ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που αναφέρεται στις αποκαλύψεις ότι σχετίζεται με προστασία σε βενζινάδικα, βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου και συμμετείχε στις αποφάσεις για τις προ ημερών κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ; 5. Γιατί δεν απάντησε εάν είναι ο διευθυντής του ένας από τους συνομιλητές των μαφιόζων στο ρεπορτάζ του Βήματος; 6. Γιατί δεν απάντησε εάν υπάρχουν καταγγελίες για τον αξιωματικό που προτείνει για επικεφαλής στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ; Ειδήσεις σήμερα: Ο γιος του Τράγκα πούλησε 1.000.000 ευρώ τη βίλα στη Μύκονο Δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν οι χειριστές το F-4 που έπεσε στη θάλασσα, βρέθηκαν συντρίμμια Εικόνες μυστήριο στον ουρανό της Χαβάης – Πώς εξηγήθηκε η μπλε σπείρα που εμφανίστηκε

