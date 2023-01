Ταξίδι – σταθμός Μητσοτάκη για επενδυτική επανεκκίνηση «made in Japan» – Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού

Κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας- Ιαπωνίας αναμένεται να υπογράψει με τον Ιάπωνα ομόλογό του Φουμίο Κισίντα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σειρά επαφών πολιτικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η συμφωνία εκτιμάται από ελληνικής πλευράς ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επανενεργοποιεί τις διμερείς σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο και ανοίγει μια νέα σελίδα, αναβαθμίζοντας τες σε στρατηγικού χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ημέρα του με συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Χιριγιουκι Χοσόντα. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Χιριγιουκι Χοσόντα Αμέσως μετά ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και τον διευθυντή του οικονομικού γραφείου του Μεγάρου Μαξίμου Αλέξη Πατέλη είχαν συνάντηση στα γραφεία του ιαπωνικού συνδέσμου βιομηχανιών (Keidanren). Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη βούληση αναβάθμισης και διεύρυνσης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις που καταγράφει η ελληνική οικονομία και στις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις. Συζήτησαν ακόμα για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία της Ιαπωνίας με τους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Υπογράμμισε ότι ο αναθεωρητισμός και η αλλαγή των συνόρων με τη βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Αναφερόμενος δε στις τουρκικές προκλήσεις, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας και το Διεθνές Δίκαιο είναι η βάση επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών. Ο πρωθυπουργός μετέφερε στον κ. Χοσόντα πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα να επισκεφθεί την Ελλάδα. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Τόκιο Με στόχο να μικρύνει την… απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, που μεγάλωσε πολύ την περίοδο της ελληνικής μνημονιακής απομόνωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας μια μικρή ανάπαυλα στην προεκλογική εκστρατεία, πραγματοποιεί ταξίδι-σταθμό στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου για επαφές με πολιτικό, αλλά κατά βάση οικονομικό και επενδυτικό υπόβαθρο. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Ιαπωνίας στην Ελλάδα πριν από τη δημοσιονομική κρίση ήταν πολύ σημαντικό και έφτανε έως και τα 10 δισ. δολάρια ετησίως σε αγορές ελληνικών χρεογράφων, επισημαίνουν χαρακτηριστικά στελέχη του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου, που σχεδίασαν το συγκεκριμένο ταξίδι για να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Αμέσως όμως μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2010 και την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας, οι Ιάπωνες επενδυτές, όπως και πολλοί άλλοι, εγκατέλειψαν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι τοποθετήσεις τους σε ελληνικά χρεόγραφα να φτάσουν στο ναδίρ. Εχοντας, πλέον, ως προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι θα επιτευχθεί μέσα στους προσεχείς μήνες και υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα συνεχίσει να απολαμβάνει και μετά τις εκλογές συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, συνεργάτες του εκτιμούν ότι η επίσκεψη στο Τόκιο «μπορεί να προλειάνει το έδαφος για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος από την ιαπωνική πλευρά σε επενδύσεις σε ελληνικούς τίτλους». Επειδή μάλιστα τα τελευταία 17 χρόνια, δηλαδή από το 2005 που ταξίδεψε στο Τόκιο ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, δεν έχει υπάρξει άλλη επαφή κορυφής ανάμεσα στις δύο χώρες, ο κ. Μητσοτάκης θέλει με την επίσκεψή του να σηματοδοτήσει τη συνολική επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ιαπωνία, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Απω Ανατολής και ταυτόχρονα είναι μια ισχυρή οικονομία, μέλος του G7, του συνδέσμου των επτά πλουσιότερων χωρών του πλανήτη. Ενδιαφέρον για επενδύσεις Από ιαπωνικής πλευράς, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τον τομέα της ενέργειας, καθώς η Ελλάδα αναπτύσσει το δίκτυο υποδομών που θα την καταστήσει κόμβο μεταφοράς ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή (με εμβληματικό έργο το FSRU στην Αλεξανδρούπολη), προχωρά σε έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ συμμετέχει σε πρότζεκτ όπως αυτό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, το οποίο μπορεί να τη μετατρέψει σε γέφυρα ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Επίσης, υπάρχει προοπτική επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, ενώ ήδη υπάρχει συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα. Μαζί με τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Αλέξη Πατέλη, ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα με δύο αναλυτικές παρουσιάσεις για την οικονομία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις Ιαπώνων επενδυτών και επιχειρηματιών: – Η πρώτη παρουσίαση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας πραγματοποιήθηκε με την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία (KEIDANREN), εκπρόσωποι της οποίας είχαν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Οκτώβριο όταν και είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. – Η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στον Ιαπωνικό Οργανισμό Εξαγωγικού Εμπορίου (Japan External Trade Organization – JETRO), στον οποίο είναι ενταγμένες περί τις 5.000 ιαπωνικές επιχειρήσεις. Επίσης, ο πρωθυπουργός θα έχει χωριστές συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όπως η κρατική Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (Japan Bank for International Cooperation – JBIC). Ακόμη, κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του, την Τρίτη, θα δώσει στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο διάλεξη με τίτλο «Ελλάδα 2.0: Ενας ανθεκτικός και σταθερός εταίρος σε ένα απαιτητικό περιβάλλον». Στην ελληνική επιχειρηματική ομάδα που θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό συμμετέχουν υψηλοί εκπρόσωποι του ελληνικού επιχειρείν, ανάμεσα στους οποίους οι όμιλοι Κοπελούζου, Μυτιληναίου, Προκοπίου, της ΔΕΗ, της Βιοχάλκο κ.ά. Ειδήσεις σήμερα: Χιόνια σε ημιορεινά και πτώση της θερμοκρασίας – Έρχεται «πολικός αεροχείμαρρος» Καθοδηγούμενη του Παντσέρι εμφανίζουν την Καϊλή – «Ζούσε σαν σταρ του σινεμά» Ο Ερντογάν μεγαλώνει το ρήγμα με τη Δύση με νέο ξέσπασμα κατά ΗΠΑ, Γαλλίας, Σουηδίας Αποστολή στο Τόκιο: Γρηγόρης Τζιοβάρας 30.01.2023, 07:54

