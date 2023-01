Τουρκία: Ο Ερντογάν τραγουδάει εμβατήριο που τον παρουσιάζει ως νέο… Πορθητή Κατά την επίσκεψή του στο μαυσωλείο του ιδρυτή και σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Οσμάν Γαζή (1258-1324), στην πόλη Θηβάσιο (Σογκούτ), στην βορειοδυτική Τουρκία Παναγιώτης Σαββίδης 30.01.2023, 10:54 Ως νέο… Μωάμεθ Πορθητή φαντάζεται τον εαυτό του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις νέοθωμανικές ονειρώξεις μερίδας της τουρκικής κοινωνίας, για ψηφοθηρικούς λόγους ενόψει των κρίσιμων εκλογών του Μάϊου. Κατά την επίσκεψή του στο Θηβάσιο (Σογκούτ) της επαρχία Μπιλετσίκ, στην βορειοδυτική Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε το μαυσωλείο του ιδρυτή και σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Οσμάν Γαζή (1258-1324). Ο Ερντογάν έτυχε θερμής υποδοχής από άγημα γενιτσαρων, με στολές οθωμανικής περιόδου, ενώ στη συνέχεια τραγουδάει εμβατήριο που τον εμφανίζει ως νέο Μωάμεθ Πορθητή. «Είσαι στην ηλικία που ο Πορθητής κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη. Εσύ είσαι στο χέρι, εσύ είσαι στην γλώσσα, εσύ είσαι στην καρδιά. Είσαι στην ηλικία που ο Πορθητής κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη» αναφέρονται στους στίχους του εμβατηρίου. Ertuğrul gazi türbesi nöbet değişimi…. pic.twitter.com/QVrBZFer2O — 1FANİ (@1ffaanii) January 28, 2023 Το μαυσωλείο Οσμάν Γαζή, κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα από τον σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην Τουρκία. Στο Θηβάσιο πραγματοποιούνται επίσημες τελετές και πανηγύρια για να τιμήσουν την μνήμη των πρώτων Οθωμανών. Παναγιώτης Σαββίδης 30.01.2023, 10:54 BEST OF NETWORK 30.01.2023, 10:15 30.01.2023, 09:52 29.01.2023, 22:21 30.01.2023, 09:17 30.01.2023, 09:19 29.01.2023, 12:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )